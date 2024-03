En medio del inicio de diligencias preliminares de la Fiscalía por el uso de relojes de alta gama, al menos uno de la marca Rolex, la presidenta Dina Boluarte manifestó que seguirá trabajando en su Gobierno con “manos limpias y sin que nadie nos pueda manipular ni chantajear”.

Durante un encuentro con los Comités de Monitoreo Participativo de Obras (Comipo) en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, la mandataria enfatizó que no permitirá “signos de corrupción” en las obras de agua y saneamiento.

“Ese trabajo lo haremos siempre –como he dicho desde comienzo de mi gestión- con las manos limpias y sin que nadie nos pueda manipular ni chantajear para cambiar los destinos de la esperanza con futuro de nuestras hermanas y hermanos del Perú”, expresó.

“Ustedes (los Comipos) serán nuestros ojos y oídos porque no vamos a permitir que en los trabajos de agua y saneamiento básico –es un derecho tener agua y vida con calidad- haya un solo signo de corrupción”, agregó.

Como se recuerda, por el caso de los Rolex, la Fiscalía de la Nación dispuso el lunes último iniciar diligencias preliminares contra Boluarte Zegarra por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

En un comunicado, señaló que la mandataria será investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. El caso se inició tras lo revelado por el programa “La Encerrona”.

Días atrás, Dina Boluarte, tras conocerse que usaba relojes de la marca Rolex que cuestan miles de dólares, señaló que labora desde los 18 años y lo que tiene es producto de su “esfuerzo y trabajo”. Además, aseguró que se trata de un objeto de “antaño”.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, manifestó.

“Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”, añadió.

Hasta el momento se desconoce si consignó el reloj de alta gama como parte de su patrimonio en las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas que ha presentado ante la Contraloría General de la República desde el 2021 hasta la fecha.