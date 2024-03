El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, las boletas y comprobantes de pago “a favor” de la presidenta Dina Boluarte correspondientes al período de julio del 2021 a marzo del 2024.

En un oficio enviado al jefe del Gabinete Ministerial, precisó que los documentos están relacionados a los cargos que Boluarte Zegarra ocupó en ese periodo; es decir, de cuando fue vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y su actual cargo como jefa del Estado.

Además, se solicitaron fotografías y videos relacionados con 15 relojes, incluidos los de la marca Rolex, que fueron usados por la presidenta de la República en eventos protocolares.

“Lo solicitado tiene el carácter de muy urgente, puesto que dicha información guarda información con la investigación seguida contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito, previsto en el primer y segundo párrafo (agravante) del artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado; y, como presunta autora de la comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones de documentos, en agravio del Estado”, indicó Villena.

Al respecto, Adrianzén confirmó que este martes ha sido informado sobre la solicitud de la Fiscalía de la Nación y anunció que solicitará un plazo adicional, dado que se trata de “abundante” información que compromete a diferentes entidades del Estado.

Al llegar a mi despacho he sido informado de que se me ha remitido para que en la fecha dé respuesta a una serie de pedidos que hace el fiscal de la Nación. Lo que se solicita es abundante información que compromete a diferentes entidades”, refirió.

“Lo que estamos haciendo nosotros es elaborar un escrito para solicitar de una manera atenta y respetuosa al fiscal de la Nación que nos conceda un plazo adicional, a efectos de poder acopiar toda la información que necesite y que naturalmente será puesta íntegramente a su disposición”, agregó.

Declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén sobre relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte. (Video: RPP TV)

El último lunes la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, contra Boluarte por el caso de los relojes de la marca Rolex.

En un comunicado, señaló que la mandataria será investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. El caso se inició tras lo revelado por el programa “La Encerrona”.

Días atrás, Dina Boluarte, tras conocerse que usaba relojes de la marca Rolex que cuestan miles de dólares, señaló que labora desde los 18 años y lo que tiene es producto de su “esfuerzo y trabajo”. Además, aseguró que se trata de un objeto de “antaño”.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, manifestó.

“Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”, agregó.

Cuando se le pidió más detalles sobre los relojes que utiliza, Dina Boluarte no quiso responder más. “Es un artículo de antaño, voy a agradecer que no entren en temas muy personales”, insistió antes de cambiar de tema.

Cabe indicar que el programa “La Encerrona” reveló, en un reportaje, que Boluarte Zegarra, desde que asumió como vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, comenzó a usar cinco relojes Rolex hasta diciembre del 2022.