El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, afirmó que no volverá a pronunciarse sobre los relojes Rólex de la presidenta Dina Boluarte porque, desde su punto de vista, “es un tema personal” que no le corresponde abordar.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, indicó que en su opinión, Boluarte Zegarra ha sido bastante “explícita” y ha respondido con solvencia sobre el tema.

“Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes con respecto a los relojes. Se trata de un tema personal que no me corresponde abordar”, expresó.

Consultado sobre la denuncia de ‘Cuarto Poder’ respecto a que personas vinculadas a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y Ciudadanos por el Perú (CPP) habrían exigido firmas para la inscripción del partido y pagos de entre S/10 mil y S/ 5 mil a cambio de designaciones de prefectos y subprefectos en la región Huánuco, Adrianzén reiteró que no es un funcionario público.

No obstante, el titular de la PCM manifestó que el titular del Interior, Víctor Torres, ha sido instruido para llevar a cabo las investigaciones sobre la existencia de presuntas irregularidades en las designaciones de prefectos y subprefectos.

“El señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez que mal haría yo al referirse a quien no forma parte de este gobierno y por supuesto legalmente no puede formar parte del mismo”, subrayó.

“El ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes, a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de prefectos o subprefectos”, sentenció.

Como se recuerda, de acuerdo con los testimonios de Richard Rojas, un ex subprefecto provincial (2020 y 2021), personas cercanas al hermano de la mandataria le propusieron –a mediados del 2023- que recolecte firmas para la adhesión del partido al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a cambio de nombrarlo como prefecto regional de Huánuco.

El testimonio de Rojas se condice con el del empresario Jhony Esquivel, quien señaló a Nicanor Boluarte de estar detrás de esta trama. Según ambas versiones, el nombramiento de Rojas no se concretó debido a que no pudo realizar el pago de los S/ 10 mil que supuestamente le habrían pedido.