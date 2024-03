Nuevas denuncias comprometen al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. “Cuarto Poder” dio a conocer este domingo que personas vinculadas a él y Ciudadanos por el Perú (CPP) habrían exigido firmas para la inscripción del partido y pagos de entre S/10 mil y S/ 5 mil a cambio de designaciones de prefectos y subprefectos en la región Huánuco.

De acuerdo con los testimonios de Richard Rojas, un ex subprefecto provincial (2020 y 2021), personas cercanas al hermano de la mandataria le propusieron - a mediados del 2023 - que recolecte firmas para la adhesión del partido al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a cambio de nombrarlo como prefecto regional de Huánuco.

El testimonio de Rojas se condice con el del empresario Jhony Esquivel, quien señaló a Boluartede estar detrás de esta trama.

De acuerdo con ambas versiones, el nombramiento de Rojas no se concretó debido a que no pudo realizar el pago de los S/ 10 mil que supuestamente le habrían pedido.

“Hay la falsa esperanza de parte de altas esferas de este señor Nicanor [Boluarte] que ofrecen, incluso estuvo en Huánuco, tratando de consolidar sus firmas que hoy se hizo realidad usando a nosotros, utilizando la buena fe”, declaró Esquivel a “Cuarto Poder”.

Las coordinaciones habrían sido realizadas por Fanny Huamán, quien labora en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) desde julio del 2023. Ella aparece en una foto junto con Jhony Esquivel, Richard Rojas y un acompañante.

“(¿Qué es lo que Fanny Huamán les dijo aquí?) Que un tanto las fichas lo necesitaban, pero que la prioridad era que debían tener aporte de S/ 5 mil y S/ 10 mil soles para una autoridad. (¿Qué prefectura?) La de Huánuco”, agregó Esquivel.

En tanto, “Panorama” reveló que Ebert Lozano Echeverría - quien obtuvo una orden de servicio por S/ 7 mil con el IPD - es afiliado e integrante de la directiva de Ciudadanos Por el Perú, el partido relacionado a Nicanor Boluarte.

Según el portal de transparencia, Lozano nunca ha trabajado en una institución pública, pero, después de afiliarse a Ciudadanos Por el Perú, obtuvo su primer trabajo en el Estado.

De acuerdo con el programa dominical, Lozano llegó a CPP a través de Víctor Torres Merino, la mano derecha de Boluarte.

Lozano se desempeña como coordinador académico en un colegio en Ate que pertenece a Torres Merino.

Boluarte se pronuncia

En diálogo con “Punto final”, Nicanor Boluarte negó tener algún tipo de injerencia en el gobierno de su hermana. Asimismo, descartó tener comunicación con funcionarios públicos y haber recomendado allegados para que trabajen en el Estado.

“No participo en nada en el gobierno, no llamo a ningún funcionario público. No visito a ninguna entidad pública, no es cierto. Yo personalmente he decidido no visitar ninguna entidad pública desde que ganó Castillo. Pueden revisar todos los ministerios o entidades públicas. Decidí voluntariamente no visitar. Justamente para que no se especule estas cosas”, dijo al programa dominical.

Boluarte también descartó haber participado en un complot con el expresidente Martín Vizcarra para la salida de Alberto Otárola de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“No conozco al señor Vizcarra personalmente. Lo he visto en la televisión y cuando sale en los noticieros. Al otro señor [César Figueredo] tampoco lo conozco, así que no se puede hacer un complot con alguien que no se conoce”, añadió.

El hermano de la presidenta también negó estar detrás del partido CPP. “Es mentira, el único partido que formé fue con el doctor Jorge Nieto Montesinos el PDG yo fui el primer personero legal, tampoco participo ahora y no voy a participar en ninguna agrupación política los subprefectos… todo eso es falso, de los subprefectos no los conozco”.