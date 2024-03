Caso 6

La caída temprana de un ministro (2018)

Daniel Córdova solamente duró 23 días como ministro de la Producción. El ofrecer la cabeza del ex del ex viceministro de Pesca y Acuicultura Héctor Soldi a un frente de pescadores artesanales a cambio de que levante una huelga que solo llevaba horas de iniciada, le costó el cargo.





"Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer (…) Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", se escuchó en el audio difundido.





Tras una serie de críticas, Córdova renunció.