El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que se quedará en el Perú al terminar su mandato. Esto consultado en “Cuarto Poder” respecto de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces ante el equipo especial Lava Jato que dan cuenta de presuntos pagos ilícitos a su favor cuando era gobernador regional de Moquegua.

En entrevista con el referido dominical, el mandatario se mostró confiado en que no irá a prisión y dijo que acatará las decisiones judiciales que se adopten en su caso.

“No va a ser así [terminar en prisión], no se preocupe. Seguramente pedirán lo que crean más conveniente”, expresó ante la pregunta referida a un eventual pedido de prisión preventiva contra él desde la fiscalía.

“Por supuesto que sí [me quedaré en el país], esta es mi tierra, que quiero y amo, y nunca la voy a dejar. Nunca me corro, siempre dando la cara y con la frente en alto”, añadió.

Presidente Martín Vizcarra: "Hay muchos intereses para sacar a Vizcarra del Gobierno". 18/10/2020

Vizcarra atribuyó las sindicaciones por las citadas obras a una supuesta represalia de personas ligadas al ‘club de la construcción’, pues, según insistió, él fue quien denunció los actos ilícitos de empresas del rubro cuando era ministro de Transportes. “No he recibido ningún soborno por ninguna obra de Moquegua ni de ninguna parte del Perú”, replicó también.

“Estamos cambiando el status quo y hay gente a la que no le conviene. Y quieren dar una lección. Decir: mira, si no continúas las cosas como están, mira la lección que le estamos dando a Vizcarra. Pero no hay problema, aquí estoy, para enfrentar cualquier denuncia y para seguir adelante con mi lucha contra la corrupción. Porque tengo la conciencia tranquila, porque no me corro”, sentenció en otro momento.

Te puede interesar: