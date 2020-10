Conforme a los criterios de Saber más

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, impreciso, engañoso o falso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes que dio el presidente Martín Vizcarra en una entrevista al programa “Punto Final”, de Latina.

1. “Han revisado el contrato [a Richard Cisneros] y el contrato no es ilegal, puede cuestionarse si era conveniente […] Primero fueron a ver el contrato, entiendo yo que no encuentran ilegalidad, entonces están yendo a un segundo rubro de análisis, entonces [dicen en el Ministerio Público] ‘vamos a ver si está direccionado’, que verifiquen”.



Esta afirmación es engañosa

El presidente Vizcarra deja entender que los contratos que el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros obtuvo en el sector Cultura por más de S/155.000 no son ilegales, y que así lo habría determinado el propio Ministerio Público. No obstante, en la orden de detención preliminar contra 10 exfuncionarios, la jueza Sonia Bazalar establece que esto aún es materia de investigación.

Bazalar indica que, de acuerdo a las diligencias preliminares, Cisneros Carbadillo habría tenido “contactos previos” con funcionarios públicos, a fin de llegar a “acuerdos subrepticios” para ser presuntamente favorecido en las diversas órdenes de servicio que concretó. Agrega, incluso, que el compositor se habría valido de “la confianza, amistad o cercanía que tendría” con el mandatario para que este “al parecer recomiende, disponga u ordene” su incorporación como proveedor de servicios.

La magistrada, quien cita parte de la investigación de la fiscal Janny Sánchez-Porturas, refiere que el Ministerio de Cultura creó “una necesidad de servicio”, que no era necesario, y que direccionó, en la convocatoria, el perfil del proveedor requerido al curriculum vitae de Swing. Incluso, subraya que los “montos contractuales” fueron “al parecer sobrevalorados”.

La Contraloría General de la República, en su informe de control N°025-2020-2-5765-SCE, establece que el Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2020, contrató a Cisneros para cumplir actividades “que constituyen funciones inherentes a la entidad”. Y advierte que se fraccionaron los pagos “con el fin de evadir la aplicación de la ley de contrataciones”.

También remarca que el Estado realizó los pagos al cantante a pesar de que este “no acreditó el cumplimiento de la prestación” de los servicios y “en un caso sin aplicar penalidad por mora; permitiendo que la entidad efectúe pagos indebidos al proveedor por el monto S/ 155.400, afectando la transparencia de las contrataciones, así como la finalidad pública prevista”.

2. “Hemos abierto las puertas de Palacio de par en par al Ministerio Público para que recabe toda la información, cuatro veces han ido fiscales con peritos, con expertos a revisar los sistemas informáticos y se han llevado toda la información, ha habido nueve oportunidades adicionales, donde han pedido información, todo se le ha dado, porque por ahí dicen obstrucción…”.



Esta afirmación es imprecisa

El presidente Vizcarra intentó minimizar las acusaciones de obstrucción a la investigación de los contratos a Swing, al recordar que Palacio de Gobierno atendió cada requerimiento de información por parte del Ministerio Público. No obstante, omitió señalar que la fiscalía le atribuye a Mirian Morales, ex secretaria general de la Presidencia, y a Óscar Vásquez, ex asesor presidencial, el presunto delito de “obstrucción a la justicia”.

Morales Córdova- de acuerdo a la resolución que ordena su detención preliminar, a la que accedió este Diario- “habría dificultado la acción de la justicia”, porque habría inducido a una persona, en referencia a Karem Roca, ex asistente administrativa del Despacho Presidencial, a que “declare falsamente” y “habría dado instrucciones” a la exministra de Cultura Patricia Balbuena respecto “de qué debía decir” en la referida investigación.

A la ex secretaria general de la Presidencia también se le imputa el presunto delito de encubrimiento real, porque “habría procurado la desaparición” de material probatorio contenido en el celular de Balbuena.

Vásquez, según la orden emitida por la jueza Bazalar, se habría comunicado con Cisneros “para coordinar actos de obstrucción a la justicia” y también participó en una reunión con otros implicados para “ponerse de acuerdo entre todos” para “negar” los ingresos y las reuniones del cantante en la Casa de Pizarro.

Esto en referencia a la cita de Vizcarra, Morales, Vásquez y Roca, cuyo contenido fue dado a conocer en un audio difundido en el pleno del Parlamento el jueves 10 de setiembre.

En resumen, no es que “por ahí dicen obstrucción”, sino que hay indicios de este presunto delito que están en plena investigación.

3. “Cada servidor público tiene su correo institucional, a ese correo institucional le llegan correos que son de trabajo, [pero también] nos llega una serie de correos de propaganda, servicios, de gente que no conocemos […] Cuando el motivo es laboral, lo derivas, lo contestas, lo absuelves, pero llegan correos que no tienen ningún sentido, eso lo eliminas […] Tienen que verificar y van a ver que esos 27.000 correos son de carácter particular de los servidores públicos…”.



Esta afirmación es imprecisa

El presidente Vizcarra afirma que los más de 27.000 correos que fueron eliminados de los servidores de Palacio de Gobierno, pero que fueron recuperados por el Ministerio Público, “son de carácter particular” de los funcionarios, lo cual no se condice con la realidad. El informe pericial N°137-2020, del 12 de junio último, detalla que siete de estos mails, de 2017, 2018 y 2019, se refieren a solicitudes de autorización de ingreso de Cisneros.

A continuación, el detalle:

1. Martes 19 de diciembre del 2017: El primer ingreso, que tiene como registro de hora el mediodía, fue solicitado por la exasistente Karem Roca.

2. Lunes 02 de abril del 2018: El día de la juramentación del Gabinete, Cisneros fue uno de los invitados del presidente Vizcarra. Aunque no se indicó la hora, el ingreso fue solicitado por Luis Amadeo Luna de la Cruz.

3. Miércoles 18 de abril del 2018: Cisneros ingresa sin registro consignado. La solicitud fue hecha por Karem Roca, a las 5:15 p.m.

4. Martes 12 de junio del 2018: Cisneros entra a Palacio a las 11:30 a.m. El ingreso también fue solicitado por Karem Roca.

5. Jueves 28 de junio del 2018: Aunque no se indica la hora de solicitud de ingreso, el pedido fue hecho por Angela Patricia Mariños Flores, de acuerdo con la pericia.

6. Viernes 12 de octubre del 2018: Este ingreso de Cisneros a Palacio fue consignado en el registro, pero se presentarían inconsistencias. Ocurrió a las 5:00 p.m. y fue solicitado por Karem Roca.

7. Martes 13 de agosto del 2019: Esta última solicitud de ingreso fue hecha a las 6:00 p.m. por Julio Ubilluz Boada.

4. “Me he ofrecido, que no necesariamente voy a esperar al 29 de julio [de 2021], si antes la fiscalía quiere alguna aclaración, estoy a disposición […] Yo podría decir [que] ni siquiera declaro, no pueden acusar por el cargo que ostento, pero sí puedo dar las declaraciones que quieran, la información, aclarar…”.



Esta afirmación es verdadera

El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su mandato, por una lista cerrada de ilícitos que estable el artículo 117 de la Constitución. Estos son: traición a la patria, impedir las elecciones, disolver fuera del marco de la Carta Magna el Parlamento y por impedir el funcionamiento de los organismos del sistema electoral.

La posición de Vizcarra Cornejo también implica un cambio de discurso. Inicialmente, se negó, a través de una carta, a ser interrogado por la Comisión de Fiscalización del Congreso por los contratos de Swing.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó, en informe que preparó para responder a una citación hecha por el grupo que dirige el upepista Edgar Alarcón al mandatario, que este “no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial, ya que ello afecta el cumplimiento de sus funciones y desconoce su especial estado de protección jurídica en el régimen constitucional peruano”.

Unos días después de entregado ese documento, el mandatario aceptó a resolver las dudas del Parlamento sobre Swing, pero solo por escrito.

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola explicó a El Comercio que el jefe de Estado puede “prestar testimonio” a la fiscalía, pero “guardando la dignidad que tiene el jefe de Estado”.

“[El Ministerio Público] puede asistir a Palacio de Gobierno, para recabar el testimonio del presidente, porque hay elementos que pueden desaparecer o diluirse con el tiempo. No hay inconveniente en que él pueda facilitar información, aunque no puede ser acusado hasta que termine su mandato”, manifestó.

Urviola detalló que una vez que Vizcarra Cornejo termine su mandato, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de hallar elementos que lo comprometan en la contratación de Swing, puede acusarlo constitucionalmente ante el próximo Parlamento para que este le levante, primero, el derecho a antejuicio y así pueda ser objeto de pesquisa en el sistema de administración de justicia.

5. ¿Viene la vacuna [contra el COVID-19] de todas maneras en el primer trimestre de 2021? “Sí, sí, con toda seguridad, con toda seguridad, obviamente dependemos de los trámites que correspondan primero a los grandes laboratorios…”.



Esta afirmación es engañosa

El 9 de setiembre último, la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, advirtió que no espera que las posibles vacunas contra el COVID-19 estén disponibles para la población general antes de dos años. Añadió que desde la organización se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año.

“Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución”, subrayó la experta india en una sesión de preguntas y respuestas con internautas a través de las redes sociales, según informó la agencia EFE.

La propia ministra de Salud, Pilar Mazzetti- en una entrevista que brindó a Canal N el 22 de julio- consideró que sería “muy precipitado” afirmar que la vacuna contra el coronavirus estará lista para el primer trimestre de 2021.

“No creo que sea [durante el primer trimestre del próximo año], o sea, eso ya depende de la suerte, pero en términos generales y por lo que vemos hasta ahora todo puede cambiar, porque a mí me dieron un estetoscopio y un martillo de reflejo porque soy neuróloga, pero bola de cristal no me dieron y un poco precipitado el primer trimestre, muy probablemente va a ser mediados o avanzado el otro año”, refirió.

El Comercio solicitó a Palacio de Gobierno precisiones sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.