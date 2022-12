El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, calificó como un “escalamiento” en las relaciones con México si es que este país decidiera otorgar asilo a los familiares de Pedro Castillo que están investigados o prófugos, como Yenifer Paredes o Fray Vásquez Castillo.

En declaraciones a TV Perú, el ministro comentó lo que declaró el exembajador de México en el Perú, Pablo Monroy, quien dijo que tenían toda la intención de otorgar asilo a Pedro Castillo.

“[Nada impediría que otorguen asilo Yenifer Paredes y Fray Vásquez, ¿eso sería una provocación?] Por supuesto que sí, pero ese ya no es mi ámbito, no podría dar más información. Es ámbito de la Cancillería y de la misma presidenta pero, personalmente, me parecería que sería un escalamiento”, declaró este sábado.

En la conferencia de prensa que brindó el viernes 23 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado volvió a hablar sobre el Perú y le otorgó la palabra a Monroy, quien reiteró la preocupación que tienen por el proceso contra Castillo Terrones.

“Apostamos siempre a la diplomacia y al diálogo como herramientas para manifestar las preocupaciones que tenemos, sin intervenir en asuntos internos, pero manifestar preocupaciones legítimas sobre la situación en Perú (...) Hay una preocupación legítima que compartimos todos los países, de que los procesos judiciales respeten todos los derechos de los acusados e imputados, en particular del presidente Castillo”, acotó el exembajador.

El ministro Helguero aseguró que su sector no se ha visto afectado de manera considerable a pesar del escalamiento en las tensiones con México, situación generada por las “desafortunadas palabras” de López Obrador.

“Hemos demostrado que tenemos recursos y a través de la decisión de declarar persona no grata al embajador, también están viendo que no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, resaltó.