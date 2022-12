La presidenta de la República, Dina Boluarte, calificó ayer de “injerencia” las declaraciones de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien –en más de una oportunidad– ha hecho afirmaciones falsas en defensa de Pedro Castillo.Sin embargo, Boluarte descartó una ruptura de las relaciones diplomáticas con México.

”Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper [...] No le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, dijo la mandataria en diálogo con Exitosa.

Las declaraciones de Boluarte ocurrieron luego de que el gobierno de AMLO otorgara el asilo político a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus hijos.

Asimismo, después de que el Perú declarase al embajador de México en nuestro país, Pablo Monroy, “persona non grata”.En su última declaración sobre la situación del Perú, el presidente mexicano se refirió al asilo de la familia de Castillo e ironizó sobre las medidas adoptadas por la cancillería peruana contra su embajador.

“Son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y proteger [...] Ya no hablo más porque también me van a declarar persona non grata”, expresó.

En diálogo con El Comercio, el exembajador del Perú en Estados Unidos Carlos Pareja consideró que la presidenta Boluarte “está teniendo una actitud mesurada y responsable en lo que se refiere a la política exterior”.

”Con la esperanza de que el Gobierno de México vaya asimilando la realidad de que el Gobierno del Perú es un gobierno democrático y que la presidencia de la señora Boluarte es totalmente conforme a la Constitución”, indicó Pareja.

El diplomático estimó que en el “transcurso de los días” el discurso de AMLO va ir menguando. “Declarar al embajador persona non grata fue una actitud de firmeza y se mostró el alto disgusto del Gobierno del Perú con respecto al Gobierno de México y yo creo que ahí debe quedar”, añadió Pareja.

—El rol de Betssy Chávez—

Minutos antes de su entrevista con Exitosa, Boluarte señaló a RPP que la ex primera ministra Betssy Chávez “no puede pasar desapercibida de toda esta crisis política que se ha generado en el país” tras el golpe de Estado que dio el vacado Castillo.

“Ella era la primera ministra, caminaba muy junto al presidente Pedro Castillo. Yo creo que ella y quienes estuvieron alrededor de ella tienen que responder al país”, expresó la jefa del Estado.

En otro momento, Boluarte señaló que su relación con Castillo se quebró en agosto pasado, cuando ella asistió a la toma del mando de Gustavo Petro como presidente de Colombia.Agregó que cuando Aníbal Torres presentó la cuestión de confianza, ella fue a buscar al entonces presidente a su despacho, pero no la recibió.

Posteriormente, Boluarte respondió a Exitosa que “da la impresión” de que el gobierno de Castillo organizó las protestas.

”¿Este plan se ha ejecutado con ayuda de Pedro Castillo […] Desde el gobierno se pudo armar esta asonada?”, le preguntó la periodista y ella respondió: “Da la impresión porque no es casualidad que se haya gestado el golpe el 7 [de diciembre] y el 8 empezara a estallar a nivel nacional esta situación violentista”.