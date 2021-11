Conforme a los criterios de Saber más

Congresistas de Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular aseguraron ayer que el presidente Pedro Castillo generó demasiadas expectativas a la población durante la última campaña electoral, pero ahora no logra cumplir sus promesas ni muestra capacidad para solucionar conflictos sociales, como el que provocó la suspensión de las operaciones de la empresa Antamina en Áncash.

Además, exigieron que el Ejecutivo rinda cuentas por el repunte de la conflictividad social y explique qué planes está trabajando para resolverlos.

“Han pasado tres meses de gobierno y no se ha presentado ninguna alternativa de solución [a las demandas sociales], por eso la población reacciona. El Gobierno no está respondiendo a las expectativas de la población luego de generar demasiadas expectativas sobre el tema minero. Definitivamente no está dando la talla”, dijo la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones (APP), a El Comercio.

Camones añadió que la semana pasada solicitó la intervención de la primera ministra Mirtha Vásquez para evitar el conflicto en la comunidad campesina de Aquia, en Áncash. “La respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros fue enviar un equipo técnico. [...] Pero el Gobierno no tuvo muñeca para convencer a la población de que se dé el diálogo lejos de los conflictos. Esto se ha traducido en vandalismo. [...] El conflicto se acrecentó y saltó hacia Huarmey”, expresó.

Los manifestantes de la comunidad de Aquia sostienen que Antamina utiliza ilícitamente su territorio y exigen la instalación de una mesa de diálogo con la participación directa de la jefa del Gabinete. Estos iniciaron un paro indefinido el 24 de octubre pasado.

Días después, el 29 de octubre, un grupo de manifestantes del puerto de Huarmey inició protestas en respaldo al paro en Aquia y exigió la atención de otras demandas.

Posiciones

Para Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, con este caso se está evidenciando “la incompetencia del Gobierno para solucionar conflictos sociales”. Añadió que el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, debe acudir a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para explicar la situación en Aquia y cuál es la solución que plantea el Ejecutivo.

“Si no se ven posibles soluciones, podríamos ver la posibilidad de una interpelación al ministro”, aseguró.

Asimismo, cuestionó que el titular de Justicia, Aníbal Torres, haya sugerido sin pruebas que accionistas de Antamina buscarían la vacancia presidencial.

“Eso muestra que este gobierno no está entendiendo las verdaderas problemáticas del país y quiere englobar a todos en una conspiración que no existe. Existe un conflicto social que no se ha solucionado y la incertidumbre y temor de las empresas mineras de seguir operando en nuestro país”, dijo.

En tanto, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales (Avanza País), consideró que el ministro González debe presentarse mañana ante el grupo de trabajo que integra para que “desarrolle las medidas concretas que adoptará de manera inmediata”.

A su turno, el legislador Jhaec Espinoza, representante de Acción Popular por Áncash, añadió: “Estamos acostumbrados a que el gobierno acuda como bombero a apagar la llama, pero luego los conflictos renacen. Esperamos que el presidente, que dice que es del pueblo, tenga una mejor comunicación y llegue con un mensaje de tranquilidad”.

Hasta el cierre de esta edición, el jefe del Estado no se había pronunciado.

El último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo informó sobre 142 conflictos activos y 56 latentes en setiembre pasado. Otro documento de la institución reportó que representantes de comunidades campesinas de Huari manifestaron su apoyo al paro de Aquia.

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) aseguró que el domingo habló con dirigentes de las comunidades de la zona “y piden sentarse a trabajar sobre compromisos que no han sido cumplidos durante 20 años”.

“La primera ministra y los ministerios de Energía y Minas y Ambiente necesitan mano firme para trasladar propuestas saludables y técnicamente viables al presidente. No podemos permitir un día más de paralizaciones en Antamina”, señaló.

