El mismo poder que en el último quinquenio empujó a PPK a renunciar, vacó a Martín Vizcarra y negó la investidura a Pedro Cateriano; le dio la confianza a un primer ministro que el fin de semana pasado fue objeto de un intento de remoción por parte de su propio presidente. Sumen los antecedentes judiciales e imputaciones vigentes contra algunos ministros, como el propio Guido Bellido, que enfrenta una investigación por apología al terrorismo; y a muchos puede sorprender que fuese investido.

Hay que explicar el porqué. Hay algunas razones muy obvias: que el premier sacó al elefante del hemiciclo (la ‘asamblea constituyente’ no fue invocada en su discurso) y que el Congreso temía usar tan temprano una de dos únicas armas letales. Pero hay oras razones, menos obvias, secretas, que contar.

Ojalá que yo no gane

Cuando un congresista vota en contra no siempre es porque en verdad se oponga. Es política y aritmética parlamentaria elemental. ¿Cómo así?. El voto suele ser coherente con la identidad del congresista y de su bancada; pero la expectativa sobre el resultado suele ser otra. La investidura es un buen ejemplo: Varios de los 50 congresistas que votaron en contra de Bellido en realidad no querían que caiga. Tenían sobradas y comprensibles razones para rechazarlo, pero, más allá de perder una de sus dos vidas de gato, temen cargar con el costo político de un cambio que Castillo tendrá que hacer más temprano que tarde.

Por todo esto, se entienden las dudas hamletianas de las bancadas del centro. Fuerza Popular y Renovación Popular eran previsibles objetores. Perú Libre y sus aliados de Juntos Por el Perú son gobierno. Los del centro han tenido que hacer de tripas corazón. Días antes, su estrategia fue decir que esperarían oír el discurso antes de decidir su postura. Se presumía que AP y APP dejarían a sus congresistas a la buena de Dios con sus votos de conciencia; así que al empezar la sesión nadie sabía a ciencia cierta cuántos de ellos votarían a favor o en contra.

Guido Bellido, aquí flanqueado por ministros Iván Merino y Víctor Maita, cubileteó poco para ser investido. (Foto: Hugo Pérez)

Mientras la tendencia en AP y APP no se despejaba; algunos congresistas de Avanza País evaluaban la posibilidad de cambiar su voto en contra por el voto en abstención. Conversé con un par de ellos, y estos eran sus argumentos: Querían evitar que el Congreso cargara con el costo político del cambio y reviviera en buena parte de la ciudadanía su imagen de obstruccionista y desestabilizador. No solo en Avanza País había estos devaneos, también hacia la izquierda, como veremos en el caso de los morados.

Un ducho político de APP, de los que está de acuerdo con que su bancada se haya inclinado a votar a favor, me hace este apunte: “¿Haz visto como los fujis y los ‘porkys’ no atacan a los que dicen que votarán a favor?. Es que en el fondo, están de acuerdo. Confiaban en que salvemos al Congreso“.

No des a un morado por sentado

En la percepción de muchos, los morados están en la órbita progresista que apoyaría incondicionalmente a cualquier gobierno de izquierda. No es así. Los 3 parlamentarios morados (Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga), marcando en este caso, independencia respeto a sus colegas de bancada de Somos Perú, decidieron rechazar a Bellido. El machismo y la homofobia del primer ministro removió sus conchos liberales.

Pero tampoco quería, el grupo de centro izquierda, que caiga el gabinete con su ayuda. Su postura estuvo en todo momento pendiente de la previsión de la votación final. Los ausculté durante la sesión y su temperamento era tan distante de Bellido, que ni siquiera querían cubiletear para pedirle que corrija la omisión que hizo en su lectura del discurso, de la referencia respeto a las orientaciones sexuales, que sí está en el texto impreso. ‘Qué diga lo que siente’ me dijo uno de ellos, que no espera nada del premier. Evaluaban cambiar el ‘contra’ por abstención si el gabinete peligraba en serio, pero al hacer su último cálculo viendo la pantalla de votación, marcaron rojo sin miedo.

87%, la cifra salvadora

Un amigo del gobierno, me dijo que con el 88%, el gabinete estaba salvado. ¿De dónde sale esa cifra?. La suma de los congresistas de Acción Popular (16) más Alianza Para el Progreso (15) es 31. Dos congresistas de cada una de esas bancadas son de Lima; el resto, es decir 27, son de regiones. He ahí el 87%. El simple cálculo es que el fuerte regionalismo del gobierno de Castillo y del gabinete Bellido, es un estímulo irresistible para la mayoría de esos congresistas. Confírmenlo con APP: Los primeros de sus filas en decir que votarían en contra fueron sus dos únicos cuadros limeños, Gladys Echaiz y Roberto Chiabra.

Veamos la torta entera. 35 congresistas son de Lima (en realidad 33, más el par de representantes de peruanos en el exterior) y 95 son del resto de departamentos, es decir el 73% de congresistas siente el llamado imperioso de la región. En las bancadas de derecha que rechazan a Bellido con uniformidad, la división es irrelevante; pero en las del centro ha sido fundamental para inclinar la balanza hacia la confianza.

Un líder de APP me contó que en su bancada hay congresistas que expusieron sus razones para votar en contra, pero no lo hicieron. Resulta que en sus regiones tenían fuerte presión para votar a favor. Heidy Juárez, congresista piurana, contó que un grupo con carteles pro oficialistas, se acercó a la casa de su familia en Piura. Lo que en Lima se veía como rechazo legítimo a un gabinete cuestionable, en muchas regiones pasaba por mero obstruccionismo.

Cubileteos a medias

¿Qué iba a cubiletear un gobierno que el fin de semana pasado estaba dispuesto a quitarle la confianza a su propio primer ministro? Muy poco y muy tarde. Desmontado el intento de Castillo por reemplazarlo, recién el martes en la tarde, Bellido fue a sacarse una foto con Jorge Montoya de Renovación Popular, como para afirmar que vivía, coleaba e iba por la confianza. No se fotografió haciendo lo mismo con las bancadas que sí estaban en duda y merecían ser persuadidas.

El presidente, depuesto el intento de cambiar a Bellido, ha podido ofrecer a los líderes políticos, al menos a César Acuña de APP, que cambiará pronto a los ministros más cuestionados y al propio Bellido. Sin embargo, cuando he intentado confirmar si hubo una llamada a Acuña en ese sentido, mis fuentes de APP no me lo han podido confirmar. Lo que sí me aseguraron es que en la reunión de la bancada con Acuña, el miércoles por la noche, este contó que no había hablado con el presidente. Allí quedó claro que Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, limeños e invitados al partido, votarían en contra.

Aunque es difícil descubrir si hubo acercamiento con promesas de inversión regional a las bancadas de APP, AP, Podemos y Somos; pude indagar que el MEF no ha participado en cubileteos. El presupuesto está cerrado y Bellido, según me confirman, no hizo agregados al segmento del discurso que estuvo a cargo del MEF. En general, el gobierno confió en su improvisación y cubileteó poco o nada según la bancada.

Un guiño de Guido

La bancada de AP es numéricamente tan importante como la de APP y además tiene la presidencia del Congreso. Pero el cubileteo con AP es difícil pues los dirigentes del partido no manejan la voluntad parlamentaria, como ya vimos en el congreso pasado. Lo que sí hubo, según me contaron mis fuentes acciopopulistas, fue un visible guiño a la historia del partido en el discurso de Bellido.

En la página 40, en el capítulo relativo a la mujer y poblaciones vulnerables, dice: “Relanzaremos exitosas experiencias de voluntariado como Cooperación Popular, que inspiró a las juventudes urbanas de las décadas de los sesentas a mantener vínculos con las poblaciones rurales y andinas de nuestra patria”. El premier tendrá que hacer muchos guiños, como este a AP, si quiere mantener por algunas semanas la confianza del presidente y la tolerancia del Congreso.

