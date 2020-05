Alejandro Neyra juró este sábado en Palacio de Gobierno como ministro de Cultura, en reemplazo de Sonía Guillén, y se convirtió en el séptimo titular de ese despacho ministerial desde que Martín Vizcarra asumiera la presidencia de la República el 23 de marzo del 2018.

El Ministerio de Cultura se ha convertido en la cartera más inestable del Gabinete. Los ministros que han pasado por él han permanecido, en promedio, solo 130 días, es decir un poco más de cuatro meses cada uno. Los motivos de los cambios han sido diversos, pero, en su mayoría, se debieron a denuncias y escándalos que, en su momento, obligaron a los que detentaban el fajín ministerial a presentar su dimisión.

Para el analista político Luis Nunes llama mucho la atención que “en un ministerio que no tiene mucha relevancia a nivel del presupuesto nacional se haya llegado a tantas modificaciones”. Considera que “es posible que el ministerio de Cultura haya estado ninguneado” y que por ello se habría optado por hacer cambios en su dirección apenas asomara cualquier atisbo de problema o controversia.

No obstante, opina que esos constantes cambios “son frutos de las circunstancias y de la fragilidad de la estabilidad institucional. Hay mucha burocracia, papeleo y confrontación”.

Nunes cree que el nombramiento de Neyra le dará estabilidad al Ministerio de Cultura. “Es una persona experimentada y preparada. Creo que durará hasta el final del Gobierno siempre que las circunstancias políticas lo dejan avanzar”, acotó a El Comercio.

A continuación presentamos la relación de los exministros de Culltura de la administración de Martín Vizcarra con sus correspondientes denuncias y cuestionamientos que aceleraron sus respectivos alejamientos del Ejecutivo.

1- Irregular licitación

La abogada Patricia Balbuena fue la primera ministra de Cultura que designó Vizcarra. Ella juró el 2 de abril del 2018, justamente en reemplazo de Alejandro Neyra, quien había sido titular de ese despacho ministerial durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuckysnki, desde el 2 de enero del 2018.

Balbuena, quien actualmente se desempeña como Viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, presentó su carta de renuncia el 30 de noviembre del 2018, un día después de que congresistas del Apra y Fuerza Popular presentaran una moción de interpelación en su contra por el caso de una contratación irregular de su ministerio con una empresa que estaba vinculada al exviceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Villacorta Ostolaza.

“Es inverosímil que la ministra ( Balbuena) no haya estado al tanto de las relaciones de su viceministro con la empresa Arqueo Andes S.A.C.”, indicaba la moción de interpelación.

Patricia Balbuena fue la primera ministra de Cultura de Martín Vizcarra. (Foto Presidencia)

El caso estaba referido a la buena pro que en el 2018 se dio a la empresa Arqueo Andes S.A.C para realizar servicios de excavación y delimitación de monumentos arqueológicos con motivo de los preparativos del Rally Dakar 2019, por un monto de S/350 mil. Desde mediados de noviembre de ese año, diversos medios periodísticos habían denunciado el hecho. Villacorta había sido fundador de la citada empresa.

La abogada trujillana había asistido el 27 de noviembre a la Comisión de Cultura del Congreso para responder por las acusaciones mencionadas. Ella informó que a pesar de que la empresa ganó la licitación, no se le llegó a adjudicar el contrato porque supuestamente se detectó el caso a tiempo. Aunque Villacorta ya había presentado su renuncia al cargo de viceministro, los miembros de la comisión parlamentaria no quedaron satisfechos con la explicación que había dado la entonces titular de Cultura.

Además, complicando la crisis que en ese momento se vivía en el ministerio de Cultura, el 29 de noviembre se denunció la desaparición del Archivo General de la Nación de un documento histórico firmado por el libertador Don José de San Martín. En ese difícil contexto, Balbuena Palacios se vio obligada a dar un paso al costado.

Cabe anotar que los contratos de Richard ‘Swing’ con el Ministerio de Cultura se iniciaron en el 2018, durante la gestión de Balbuena.

2-Cuestionamiento cusqueño

El segundo en ocupar el cargo de ministro de Cultura en la era de Vizcarra fue Rogers Valencia Espinoza, un especialista en turismo que fue juramentado 18 días después de la renuncia de Balbuena. Hasta ese momento, él estuvo a cargo del ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Valencia permaneció en el despacho de Cultura poco menos de tres meses. Se despidió el 11 de marzo del 2019.

Rogers Valencia con Martín Vizcarra tras jurar como ministro de Cultura. (Foto Presidencia)

Durante su breve administración, diversas organizaciones del Cusco solicitaron su renuncia por haber haber suscrito en enero del 2019 una resolución que, por vencimiento de plazo, declaraba la nulidad el proceso sancionador y la multa por más de S/4.6 millones impuesta a la inmobiliaria R&G por atentar contra el patrimonio cultural al construir un hotel de 10 pisos en el Centro Histórico de Cusco. Además, una asamblea popular que se realizó en el Distrito de Machupicchu, declaró a Valencia persona no grata.

Un año antes, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco había sancionado a dicha empresa por desmontar un muro prehispánico, demoler un bien inmueble, no registrar los bienes de patrimonio cultural encontrados durante las excavaciones y construir por encima de lo permitido. Sin embargo, no se ejecutó a tiempo la sanción. El entonces congresista Edgar Ochoa dijo, en ese momento, que “es inaceptable que el Ministerio de Cultura se justifique por un aspecto de temporalidad, exigimos la salida del ministro por ser un hecho nefasto contra la cultura”.

En tanto que el entonces también parlamentario Wilbert Rozas sostuvo que las causales de la nulidad no eran convincentes y anunció que Valencia sería convocado al Congreso al finalizar febrero, tras la instalación de la nueva legislatura. “Si no nos convence pediremos su cabeza”, advirtió. Valencia no llegó a ser citado, pues dejó el cargo a comienzos de marzo.

Cabe anotar que el ministerio de Cultura informó por esos días que se iniciaría un nuevo proceso sancionador contra la empresa R&G.





3- Licencia médica

El cusqueño Rogers Valencia fue reemplazado por la arqueóloga Ulla Holmquist Pachas, quien formó parte del Gabinete de Salvador del Solar. La ceremonia de su juramentación como ministra se realizó el 11 de marzo del 2019 y se quedó en ese despacho menos de cuatro meses, en el último de los cuales estuvo con licencia por motivos de salud.

Durante su gestión, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú emitió, en el mes de junio, un comunicado en el que se exigía su destitución porque presuntamente se estaba desmantelando al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, ubicado en Pueblo Libre, con el fin de trasladar las principales colecciones al Museo Nacional de Arqueología construido en Lurín.

Ulla Holmquist Pachas fue la tercera ministra de Cultura de Vizcarra. (Foto: Presidencia)

El citado colegio profesional también cuestionaba la paralización de las emisiones del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.

El 21 de junio, ante versiones que indicaban que Holmquist Pachas había renunciado, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado afirmando que ella se encontraba con licencia médica. Aunque la licencia era hasta el 30 de junio, la ministra recién reapareció públicamente el 5 de julio en una ceremonia de reconocimiento a los ganadores del programa cultural de los Panamericanos Lima 2019.

“Estuve de licencia, he regresado ¿te tengo que dar mi lista clínica?”, respondió Holquist a un periodista cuando le preguntó sobre versiones de su posible renuncia. Tres días más tarde, el 8 de julio, Vizcarra tomaba juramento a un nuevo ministro de Cultura.

4- Disolución del Congreso

Luis Jaime Castillo Butters, también arqueólogo, reemplazó a Holmquist. Fue el cuarto ministro de Cultura de Vizcarra. Permaneció en el despacho ministerial poco menos de tres meses. Castillo, cayó junto a gran parte del Gabinete de Salvador del Solar, tras la disolución del Congreso el 30 de setiembre del 2019.

Luis Jaime Castillo Butters juró como ministro de Cultura el 8 de julio del 2019. (Foto: Presidencia)

Un mes antes de la salida de Castillo, el excongresista Gilbert Violeta, entonces vocero de la bancada Contigo, pidió su renuncia por presuntamente haberse referido de manera negativa sobre la minería. ¿Que había pasado? El entonces titular de Cultura había dicho ante pobladores de la provincia de Espinar, en Cusco, que “la minería se va a ir y ustedes se van a quedar aquí, siendo igual de pobres como eran antes que llegue la minería”.

Sobre esas expresiones, Violeta expresó que "el ministro de Cultura parece que fuese del Frente Amplio, de Nuevo Perú o es un seguidor del señor Goyo Santos o de Antauro Humala porque lo que está diciendo va contra la minería en el Perú”. En tanto que el exlegislador Clemente Flores calificó como “un desliz” la declaración de Castillo Butters. “Deja muy mal parado al Gobierno y como mínimo se espera el pronunciamiento de la presidencia del Consejo de Ministros, discrepando de la posición del ministro de Cultura”, dijo a la prensa.

5- Cuestionada destitución

Tras la disolución del anterior Parlamento, que a su vez significó la caída del Gabinete Del Solar, Martín Vizcarra colocó a Vicente Zeballos a la cabeza del Consejo de Ministros. Y en ese nuevo equipo, el exparlamentario oficialista Franceso Petrozzi, fue nombrado titular de Cultura. Él juró como tal el 3 de octubre, pero su estadía en ese despacho fue la más corta de todos los ministros de Cultura del mandatario moqueguano: apenas dos meses.

El tenor lírico tuvo que renunciar el 5 de diciembre del 2019 ante la ola de cuestionamientos por haber destituido al periodista Hugo Coya de la dirección del Instituto Nacional de Radio y Televisión Nacional.

Francisco Petrozzi jura ante Martín Vizcarra. Su mandato solo duró dos meses. (Foto: Presidencia)

Las criticas contra quien llegó al Congreso integrando la bancada fujimorista empezaron a arreciar a raíz de que Coya reveló, tras su salida, que el entonces ministro de Cultura cuestionó el manejo de la cobertura de la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, en diciembre de ese año, en el canal estatal. El periodista y comunicador calificó su salida de “intempestiva” y denunció presiones sobre la línea editorial de los medios estatales desde la llegada de Petrozzi a la cartera de Cultura.

Ante los pedidos de diversos sectores de dar un paso al costado, Petrozzi sostuvo que no iba a renunciar porque consideraba que no había hecho nada malo. Aseguró que tomó la decisión de destituir a Coya por iniciativa personal, sin haber recibido algún tipo de orden del presidente Vizcarra.

El 4 de diciembre, dijo en una actividad pública : "Soy un artista que decidió que quería hacer algo por la cultura en el Perú. Si en el proceso cometí errores, los acepto. Hice lo que pensé que era correcto. Nadie tiene la verdad absoluta”.

Ese día se difundió en los medios la captura de un chat entre Petrozzi y Coya. En la conversación se muestra que ambos habían acordado que el periodista renunciaría al cargo tras su viaje a Londres donde iba a visitar las instalaciones de la BBC. Sin embargo, la resolución de su salida se publicó antes porque, según Petrozzi, Coya había filtrado a la prensa detalles de la conversación privada que sostuvieron.

Finalmente, el 5 de diciembre, Francisco Petrozzi entregó su carta de renuncia, la cual fue inmediatamente aceptada por el mandatario, cerrando así esa crisis que empezaba a golpear fuerte al Gabinete Zeballos.

6-Alejamiento con swing

La sexta ministra de Cultura que ha tenido Martín Vizcarra fue Sonia Guillén, la reconocida antropóloga forense, quien luego de dirigir el sector Cultura durante casi medio año, decidió alejarse al surgir el escándalo del contrato de los servicios del cantante Richard Cisneros, también conocido como Richard ‘Swing’, en plena emergencia contra la pandemia del coronavirus. Ella puso su cargo a disposición el martes pasado y el viernes Vizcarra aceptó su renuncia.

En realidad, Richard Cisneros consiguió dos contratos durante la gestión de Guillén. En febrero obtuvo una orden servicios por S/33.400 por organizar un evento de integración institucional, y el 24 de abril, en medio de la cuarentena, consiguió otra orden por S/30.000, esta vez para efectuar actividades motivacionales virtuales.

Sonia Guillén asumió el cargo de ministra de Cultura en diciembre del 2019. (Foto: Presidencia)

Guillén señaló en una entrevista que puso su cargo a disposición porque el caso de Richard ‘Swing’, a quien asegura no conocer, es “clamorosamente desagradable”. Tras indicar que no conocía el contrato, agregó que ella era responsable políticamente, pero no administrativamente. Dijo sentir “indignación” con lo sucedido y sostuvo que debe ser investigado.

Ella fue citada por la Comisión de Cultura del Congreso para explicar el caso el pasado miércoles, pero no asistió y pidió que le programaran una nueva fecha. La bancada de UPP viene promoviendo una moción para interpelar a la exministra sobre la contratación de Cisneros.

El pasado lunes, el presidente Martín Vizcarra admitió conocer a Cisneros por su participación en la campaña electoral del 2016. “Seguramente esa relación (de la campaña) ha permitido que también tenga participación en algún nivel de gobierno”, dijo en su mensaje al país. También manifestó estar de acuerdo con que el Ministerio de Cultura haya dejado sin efecto su contrato.

La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará el próximo miércoles la creación de un grupo de trabajo para investigar las contrataciones del Ministerio de Cultura a Cisneros. La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) ha solicitado a la comisión que también cite a la exministra Guillén, quien fue sustituida por Alejandro Neyra. ¿Será este el último ministro de Cultura de la etapa Vizcarra? El tiempo lo dirá.

