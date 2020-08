Luego de que el Congreso de la República le negara la confianza a Pedro Cateriano, el presidente Martín Vizcarra recompuso el Gabinete Ministerial. El extitular de Defensa Walter Martos encabezará la Presidencia del Consejo de Ministros.

Walter Martos es uno de los ministros que hace más tiempo acompaña a Vizcarra. En octubre del 2019, él asumió la cartera de Defensa tras la disolución del Congreso. De ese Gabinete, solo permanecen los ministros de Economía, María Antonieta Alva; Agricultura, Jorge Montenegro; y de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, aunque ella estuvo antes en Producción.

El nuevo Gabinete ha cambiado a los titulares de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien reemplaza a Martos; Trabajo, Javier Palacios Gallegos; Energía y Minas, Luis Incháustegui Zevallos; y Mujer y poblaciones vulnerables, Rosario Sasieta. Los demás ministros fueron ratificados.

¿Qué mensaje manda el nuevo Gabinete al Congreso?

Frente al Congreso, Omar Awapara, director académico de ciencias políticas de la UPC, duda de las habilidades de Martos. “No creo que Martos tenga la paciencia para ir a conversar y conseguir los votos que le faltan, es militar de formación”, señala. Para él, el mensaje de Martos podría enfocarse más en la crisis sanitaria, antes que en la reactivación económica, y por ese lado conseguir los votos de algunas fuerzas políticas.

En tanto, para el politólogo José Incio, Cateriano demostró que un político con experiencia no necesariamente lo va a hacer bien. “Lo que necesitas es un primer ministro que lea bien la situación en la que está. Hay bancadas con las que se puede trabajar porque son sólidas y hay predictibilidad”, señala.

Luego, explica Incio, hay bancadas como Acción Popular que son desordenadas. “Enfocarte en esa bancada puede no ser muy productivo porque no tienen votos juntos, sino vas a tener que nombrar a cada facción”, señala. Incio y Awapara coinciden en señalar que el nombramiento de Rosario Sasieta, que tiene pasado en la lampa, no bastaría para sumar esos votos. “Sasieta es alguien que en la esfera pública se hace notar como preocupada por la mujer y los niños, y tiene un capital político que podría refrescar al Gabinete”, señala Incio.





Awapara considera que el Congreso quedaría mal si le negara la confianza al nuevo Gabinete. Vizcarra podría volver a acusar obstruccionismo.

“Habían dos ruidos en el Congreso. Por un lado, estaban las demandas desde los grupos de izquierda que señalaban que el discurso de Cateriano era muy ideologizado con respecto a la economía. Ellos representan a los que no han sido beneficiados, a los más golpeados. Pero también estaban los más mercantilistas que estaban contra las políticas del Gabinete, sobre todo en temas de educación”, explica el politólogo José Incio.

Frente a ello, “este Gabinete es pragmático, va a empujar el carro; corrigen la parte ideologizada pero no ceden en la reforma universitaria”, según Incio. Ahora, en el Congreso, los que votaron en contra por el discurso de Cateriano ya no tendrían esa excusa; y va a quedar mucho más evidente los que se oponían por un interés específico , explica.

Para el analista político y director del grupo Fides, Jeffrey Radzinsky, el nombramiento de Martos busca un punto medio entre Cateriano y Vicente Zeballos. A eso suma que el Congreso ha tenido pocos roces con el sector defensa en este periodo.

Pero un detalle que podría generar una tensión entre Martos y el Congreso es el hecho que el primero les negó el uso de un avión militar para trasladar a los parlamentarios a Arequipa para realizar una sesión descentralizada. Martos, entonces titular de Defensa, se disculpó indicando que estaban ocupados trasladando material y personal de salud a zonas en emergencia.

La ratificación de los ministros de Educación, Martín Benavides, y Economía, María Antonieta Alva, también implican que no ha cedido ante las presiones de un sector del Congreso . “Benavides es el rostro ahora de la reforma educativa, pero una cosa es la reforma y otra cosa es el cargo de ministro de Educación”, indica Awapara. Mientras, Incio complementa señalando que se hubiera podido cambiar a Benavides si ponían a alguien comprometido con esta reforma.

¿Qué dice sobre el manejo de Vizcarra?

De cara al manejo político de Vizcarra, Awapara considera que Vizcarra no tenía un plan B con Cateriano, y lo que ha hecho es mirar hacia sus colaboradores cercanos. “Por la coyuntura, Martos ha tenido bastante protagonismo y lo que Vizcarra ha hecho, como lo hizo antes, es mirar a quién tiene a la mano”, señala. Para él, esto pesa más antes que alguna referencia a que pone a un militar al mando porque estamos en una guerra contra la pandemia.

Para él, poner a Alva o Benavides hubiese sido más confrontacional con el Congreso. Y Mazzetti se hubiera distraído de las tareas urgentes que hoy tiene en el sector Salud.

En tanto, para Incio, Vizcarra está intentando trabajar con su equipo cercano. “El mensaje que manda es que trata de premiar quién está haciendo las cosas mejor dentro de su propio Gabinete para apoyarse en ellos mismos. Eso me parece bien porque no es disruptivo como traer a alguien que pueda romper las dinámicas que ya se han formado entre las carteras”, indica.

“Los cambios que hubo obedecen a la influencia de Cateriano. Los cambios en Trabajo y Energía y Minas eran predecibles. Lo que ha hecho es nombrar en esos cargos a gente con cierta experiencia, como viceministros”, señala Awapara. Para él, el nombramiento de Incháustegui podría generar reticencias en la izquierda, pues ha trabajado en el sector privado, como en Cañarico Copper.

“Esas salidas son un guiño más claro a bancadas como Frente Amplio, Frepap y UPP para decir que van a resetear el tema económico y de minería”, indica Incio.

Aún así, el hecho de no haber cedido en el tema de la reforma universitaria no implica que no vayan a ceder en otros terrenos, según Incio.

