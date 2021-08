El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que un posible indulto presidencial de Pedro Castillo a Antauro Humala no se encuentra “en agenda en este momento”.

El jefe del Gabinete Ministerial dijo desconocer que el sentenciado por el delito de asesinato en el ‘Andahuaylazo’ le había enviado una misiva y aseguró que un posible indulto depende del presidente Pedro Castillo y no de él.

“¿Me ha enviado una carta? No sabía. La verdad no he leído todavía, no sé de qué trata. Probablemente es un saludo por asumir la responsabilidad y hay que agradecerle, cualquier gesto es importante”, sostuvo en una entrevista con TV Perú Noticias.

“[¿Le van a dar el indulto?] No está en agenda en este momento, entiendo que ha sido parte del planteamiento durante la campaña y eso corresponde al presidente, no a mi persona. Hay que esperar, ¿no?, estamos recién 5 días. Entonces, hay que mantener cierta calma, tranquilidad. Dejemos que el Gobierno se amarre bien los zapatos para empezar con tranquilidad”, señaló.

Antauro Humala, quien está cumpliendo 19 años de cárcel por los crímenes cometidos en el “Andahuaylazo”, envió una carta al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la cual fue entregada a través de su abogada, Carmen Huidobro, este jueves.

En otro momento, Bellido consideró que existe una “discriminación” en las críticas de las designaciones del Gabinete Ministerial que preside, pese a ello precisó que el accionar del Ejecutivo “está a la luz de los organismos de control, de Contraloría y demás”.

“Aquí no se va a dar nada en contra de lo que está establecido, de lo que está normado. Lo que sí vemos es que hay una discriminación. Creo que si las personas cumplen los requisitos de los diferentes sectores, que participen, ya están los mecanismos establecidos y las responsabilidades que se tengan que sujetar a concursos se sujetan”, manifestó.

“Por qué desesperarse, por qué cambiar las cosas a periodicazos. Hoy creo que queremos implementar la dictadura de los periódicos. Más allá de si es correcto o no hay que ver si se está cumpliendo la normatividad o no”, indicó.

En esa línea, cuestionó que Renovación Popular no quiera dialogar con el Ejecutivo y dijo creer que “las personas que tienen un sentimiento democrático” no pueden negarse a este.

“Hemos reiterado la invitación a Renovación Popular porque dialogar es importante, las personas que tienen un sentimiento democrático dialogan, conversan, no cierran la puerta a nadie y no condicionan, porque si todos condicionaran no construiríamos un país”, afirmó.

“Si tenemos la vocación democrática pues conversemos, hablemos, hay que escucharnos, hay que entendernos”, añadió.

No sé a qué juega Renovación Popular. No hay que generar tanta presión. No me parece sensato juzgar a un GM en cinco días. Nadie es perfecto. No hay rechazo a tecnocracia

