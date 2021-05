El virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, aseguró que si su agrupación gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 6 de junio, “no vamos a dejar” el poder.

En un audio difundido por Willax TV, Bermejo aseveró que su agrupación prefiere quedarse en el poder “para establecer un proceso revolucionario en el Perú”.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le oye decir al virtual congresista.

Asimismo, cuestionó que otras fuerzas de izquierda no pueden imponer asuntos de “género o aborto” y si “en el peor de los casos” pierden la elección, lo harán “con sus banderas”.

“No podemos estar en los mismos caminos que el Nuevo Perú y ellos [...] No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huev**** de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita”, manifestó.

Tras la difusión del audio, Bermejo confirmó que se trata de su voz.

“Eso de llegar para quedarnos tiene que ver con la sucesión en alternancia presidencial que nuestras leyes permiten y que cualquier partido que tenga un plan serio para la grave situación del país debe tener”, dijo como justificación.

Además, afirmó que el audio está descontextualizado y editado.

“Chuponear llamadas, descontextualizar y editar audios para romper la unidad de la izquierda y hacer creer que hay un plan dictatorial es el resumen de esta prensa naranja”, aseguró en Twitter.

“El audio es de hace casi un año, cuando se frustró la unidad y Pedro Castillo no era aún nuestro candidato. Nuestra agenda no era la caviar, en eso me reafirmo”, añadió.

El excongresista Juan Pari, integrante del equipo técnico de Perú Libre, deslindó de las declaraciones reveladas por Willax y aseguró a El Comercio que “a veces hay puntos de vista aislados, pero hay que ver la respuesta institucionalizada”.

“El elemento en relación a cumplir un periodo presidencial está totalmente claro y definido por Pedro Castillo. Él dejará la presidencia en el periodo de cinco años , como corresponde, como dice la Constitución”, afirmó.

“Puede haber opiniones diversas o sueltas, pero la norma y el respeto está totalmente claro”, añadió.

Guillermo Bermejo

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Congreso: Óscar Ugarte sobre vacunación

TE PUEDE INTERESAR