Hijo de Luis Nava confirma que Barata le entregó sobornos a su padre

José Antonio Nava Mendiola, gerente general de Transportes Don Reyna, confirmó que su padre, el ex secretario general de Palacio de Gobierno Luis Nava Guibert, recibió sobornos de parte del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Agregó que él en “algunas ocasiones” le llevó, por encargo del brasileño, mochilas con dinero al también ex ministro.

Nava Mendiola declaró el último viernes ante los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, en la sede del consulado del Perú en Miami, Estados Unidos.

#ÚLTIMO Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez viajaron el jueves 25 de abril a USA a recoger el testimonio de José Antonio Nava en el consulado peruano. Nava confesó que recibió dinero en efectivo de Odebrecht y se lo entregó a su padre, quien lo guardaba en una caja fuerte pic.twitter.com/ewxlkUnrHu — Graciela Villasís (@gvillasis) 30 de abril de 2019

El empresario fue asistido, por medio de una videoconferencia, por su abogado Mateo Castañeda.

Nava Mendiola relató que tanto su padre como Jorge Barata le contaron a fines del 2006 o inicios del 2007 el acuerdo al que habían llegado para que el gobierno viabilice las obras de la constructora brasileña.

“Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevará a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunión con mi padre y mi padre me pidió que me retire de la conversación. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa, que era muy cerca a la casa de mi padre”, subrayó.

“Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto y me dijo que Barata lo volvería a llamar”, agregó.

El gerente de Transportes Don Reyna también contó que cada vez que Barata le llevó dinero al ex ministro de la Producción, él lo trasladó.

“Jorge Barata me llamaba y me pedía que pase por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. En otras veces él me pedía que yo llevará unas mochilas, que nunca abrí, pero sé que había dinero y se las entregaba a mi padre”, remarcó Nava Mendiola.

El hijo de Luis Nava señaló que las entregas de dinero se realizaron de noche.

El testimonio de Nava Mendiola fue leído esta mañana por el fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia, en la que el Poder Judicial analiza la solicitud de prisión preventiva por 36 meses contra el ex ministro de la Producción.

Pérez, además, sostuvo que Nava y Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, “representaban” al fallecido ex presidente Alan García “en las solicitudes de pago” a la empresa Odebrecht.

El representante del Ministerio Público también dio lectura a la confesión de Atala, quien admitió que el US$1.3 millón que la constructora brasileña le depositó en una empresa “offshore” en la Banca Privada de Andorra era en realidad para García Pérez.

Los datos

Al inicio de la audiencia, el fiscal Pérez solicitó que se dejé sin efecto la orden de detención preliminar contra Nava Mendiola, quien se acogió a la confesión sincera. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena admitió el pedido.

Nava Mendiola, a quien la constructora le asignó el código nombre “Bandido”, retornará al Perú el 7 de mayo.