¿Quién es Horacio Cánepa, el ex árbitro involucrado en el Caso Odebrecht?

Raymundo Trindade Serra, un alto ex directivo de Odebrecht, ha señalado que la constructora brasileña entregó US$200 mil en efectivo para la campaña municipal de Lourdes Flores Nano (2010-2011), a través del ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Horacio Cánepa, según fuentes de El Comercio.

Esta no es la primera vez que el nombre de Cánepa es vinculado al Caso Lava Jato. El jueves, por ejemplo, el ex tesorero internacional de Odebrecht, Luiz Da Rocha Soares, declaró a los fiscales peruanos que en total se le entregó más de US$3 millones a cambio de ser favorecida en las controversias que se tuvo con el Estado.

Tras las declaraciones en Brasil de los ex ejecutivos de Odebrecht, El Comercio se comunicó con el ex árbitro, quien prefirió no pronunciarse. "No [voy a comentar] porque no puedo hablar sobre una investigación reservada", apuntó.

Pero ¿quién es Horacio Cánepa? El abogado, hoy con 55 años, es uno de los ex árbitros de la CCL que viene siendo investigado por la fiscalía por presuntamente concertar junto a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para favorecer a Odebrecht en los laudos que tuvo con el Estado.

En esta carpeta fiscal, se le imputan los presuntos delitos de cohecho pasivo y lavado de activos, entre otros.

Horacio Cánepa nació en Lima, en diciembre de 1963, y su cercanía al Partido Popular Cristiano data de hace muchos años. Fue electo diputado con el Fredemo (coalición integrada por el PPC) en las elecciones de 1990. Dos años más tarde tentó ser parte del Congreso Constituyente, ahora sí con el partido solo, pero no fue electo.

En 1993, según consta en su hoja de vida, tuvo su primera práctica como árbitro oficial en una entidad estatal. Fue en el Ministerio de Trabajo, nombrado “para la solución de controversias laborales”.

Ya por 1995 postuló nuevamente al cargo de congresista por Huánuco, pero una vez más no alcanzó los votos requeridos. Es por este proceso en el que se vio involucrado en el Caso ‘Huanucazo’, de presunto fraude electoral.

Entre 1999 y el 2002 se desempeñó como asesor de distintas entidades públicas, entre ellas, la Municipalidad de Jesús María, la Municipalidad de Ate, el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Su afiliación al PPC se dio formalmente en 2003, y a ha llegado a ocupar cargos importantes como la Secretaría Nacional Estructural y Relaciones Internacionales.

En los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consta a su nombre aportes periódicos (entre 2005 y 2011) al PPC por más de S/50 mil. Similar es la historia en los aportes a las campañas electorales. Sumados los aportes para las elecciones generales del 2006, 2011 y 2016, Cánepa entregó un total de S/51,640.

En el 2016, fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la Republica.

En 2017, luego de conocerse que existía cuentas en la Banca Privada de Andorra a las cuales Odebrecht habría ingresado dinero, y que una de ellas estaría vinculada a Horacio Cánepa, el PPC decidió suspenderlo por 60 días de sus derechos partidarios.

Sin embargo, para este informe, se conoció que el abogado a la fecha continúa ostentando su militancia, puesto que la Comisión de Ética del partido ─órgano independiente─ todavía no define si lo expulsa o no.

Por el caso de los laudos entre Odebrecht y el Estado, en marzo de 2018, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción ordenó un impedimento de salida contra Cánepa por 18 meses.