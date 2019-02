Interrogatorios del Caso Odebrecht: la agenda pendiente y las confesiones

La fiscalía continúa este jueves con los interrogatorios a ex ejecutivos de Odebrecht en Curitiba, Brasil. Esta vez se tomarán las declaraciones de Luiz Da Rocha Soares, tesorero internacional de Odebrecht.

Soares coordinaba las transferencias de dinero de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra y otras entidades financieras. Será interrogado por las cuentas 'offshore' de ex funcionarios peruanos que habrían servido para recibir coimas.

El ex tesorero internacional de Odebrecht responderá por los casos de Miguel Atala Herrera, ex funcionario de Petro Perú durante el segundo gobierno de Alan García; y Gabriel Prado Ramos, ex jefe de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán.

También será interrogado por el caso de Francesc Pérez Giménez, gerente general de la Banca Privada de Andorra en Uruguay, quien admitió haber reclutado a ex funcionarios peruanos para que abrieran cuentas por pedido de Odebrecht.

Por último, responderá sobre Gonzalo Monteverde Bussalleu, cuyas empresas recibieron depósitos ascendentes a 29 millones de dólares entre el 2007 y el 2015 mediante 'offshores' de Odebrecht; y Jorge Peñaradana Málaga, representante de Apha Consult, involucrado en presuntos estudios de factibilidad irregulares que elaboró para Odebrecht por la Interoceánica Sur.

Último interrogatorio

El viernes culminarán los interrogatorios de esta semana en Curitiba con Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht.

Trindade Serra responderá por los casos Línea 1 del Metro de Lima, Gasoducto Sur, Costa Verde del Callao, Club de la Construcción, revocatoria a Susana Villarán, arbitrajes a favor de Odebrecht y la construcción de la Vía Evitamiento del Cusco.

Confesiones

En el primer día de interrogatorios, Marcos de Queiroz Grillo, quien fue el encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, declaró que el pago por una conferencia que dio el ex presidente Alan García en mayo del 2012 “fue ficticio”, según informaron fuentes de El Comercio.

Las mismas fuentes detallaron que Grillo confesó que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, le pidió que pague US$ 100 mil a García por la conferencia que dictó a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. El objetivo era que la transferencia del dinero no figure a nombre de Odebrecht.

El interrogatorio estuvo a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a García por presunto tráfico de influencias por el Caso Metro de Lima – Decreto de Urgencia.

En el segundo día de interrogatorios, Sergio Nogueira Panicali, ex secretario general del consorcio Conirsa, declaró que se pagaron US$ 45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Nogueira detalló que Odebrecht pagó el 70% del soborno, mientras que el 30% restante fue cubierto por las empresas peruanas socias en ese proyecto: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, según fuentes de El Comercio.

En el tercer día de interrogatorios, Igor Braga Vasconcelos Cruz, ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción, aseguró que la empresa brasileña entregó US$ 4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De acuerdo a fuentes de El Comercio, de este monto US$ 2.4 millones fueron para el ex gobernador regional Félix Moreno.