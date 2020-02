El abogado Jorge Ramírez fue separado de la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato, luego de dos años y medio en el cargo. Esta fue una de las primeras decisiones que ha adoptado el nuevo procurador general, Daniel Soria, quien sostuvo, para justificar la medida, que esta busca fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado.

“El objetivo tiene que ver con fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado y a la procuraduría ad hoc. La idea es que no se ponga en tela de juicio la labor del sistema, que no haya ningún atisbo de duda sobre la actuación que se está llevando estos años, una actuación sin opacidad", manifestó Soria.

Ramírez había sido objeto de fuertes críticas por haber participado en una reunión con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht- entre ellos su superintendente en el Perú, Mauricio Cruz- y el saliente ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen.

Soria también adelantó que el lugar de Ramírez será ocupado por Silvana Carrión, procuradora adjunta.

¿Que impacto puede tener en el caso Lava Jato?

El exprocurador Antonio Maldonado consideró que la forma en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en especial Soria, manejó la salida del procurador ad hoc “es cuestionable”.

“Si el supuesto del despido de Ramírez fuese la reunión, revelada por el ministro de Energía y Minas, si esa hubiera sido la razón, esa reunión fue gestionada por la actual ministra de Justicia [Ana Teresa Revilla], Ramírez va y lo despiden, eso es altamente cuestionable, es cuestionable la conducta de la ministra, La forma cómo ella y el procurador general han manejado esta situación genera riesgos objetivos”, remarcó.

Liu Yonsen, en una entrevista al diario “Gestión”, indicó que Revilla lo puso en contacto con el ahora ex abogado del Estado.

En comunicación con El Comercio, Maldonado dijo que el hecho de que le hayan encargado la procuraduría ad hoc a Carrión “es una medida acertada”.

“En primer lugar porque es una abogada muy competente y porque, además, conoce todos los antecedentes de esa procuraduría. Los riesgos que se han podido generar por un proceso de toma de decisiones irresponsable, esos riesgos se mitigan un poco con la designación de Carrión, quien es una persona íntegra”, remarcó.

“No desencadena una inaplicación del acuerdo”

El abogado penalista Rafael Chanján sostuvo que si bien la salida de Jorge Ramírez “supone una situación complicada y difícil” en la procuraduría ad hoc, el anunciado nombramiento de Carrión asegura la “continuidad” del trabajo de ese despacho.

“¿Si pone en riesgo o no la colaboración [de Odebrecht]? Desde mi punto de vista, no, no existe una afectación directa con la salida del procurador. El acuerdo ya está aprobado judicialmente y se viene ejecutando. No creo que esta salida desencadene en una inaplicación del acuerdo, no creo que eso suceda”, subrayó a este Diario.

Chaján, investigador sénior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, afirmó que Carrión tiene, como uno de sus retos, “salvaguardar” el proceso de colaboración con la firma brasileña, en el sentido, de que en el acuerdo se establece que este “es progresivo y abierto”, a fin de que a medida de que se revelen más hechos ilícitos aumente el monto de la reparación.

“Sin embargo, en el caso del gasoducto, la empresa demuestra mala fe, pues ahí la procuraduría tendrá que hacer uso de sus competencias, de su buena muñeca para saber en qué momento se pone firme y solicita que se le incorpore como investigados a los ejecutivos de Odebrecht. También para pedir medidas cautelares como embargos”, expresó.

El acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la Procuraduría ad hoc y Odebrecht se concretó a mediados de febrero del año pasado. (Foto: EFE)

El abogado penalista Luis Lamas Puccio opinó que la salida de Ramírez es “un acontecimiento importante” dentro del proceso Lava Jato, pero evitó indicar si este hecho puede o no repercutir en las investigaciones. Agregó que primero se deben conocer los lineamientos establecidos por la procuraduría ad hoc.

Agregó que Carrión deberán cambiar la estrategia de su antecesor.

“Creo que es un acontecimiento importante, porque a Ramírez lo sacan porque se le cuestiona, se debe conocer a fondo los motivos [de su salida]. Carrión no puede seguir en la misma línea que su antecesor, entiendo que la procuraduría tendrá que cambiar de estrategia, una que le permita superar las faltas y errores del anterior procurador”, remarcó.