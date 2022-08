Los vuelcos de la política y los avatares judiciales no solo tienen conspicuos protagonistas en el Poder Ejecutivo. El Congreso de la República no se ha quedado atrás a la hora de auspiciar la asunción de uno de sus cuestionados integrantes a la presidencia de la importante y sensible Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez.

Con 67 años recientemente cumplidos y una larga trayectoria a través de distintos colores partidarios, el economista Luna Gálvez asumió el cargo el último jueves para el período 2022-2023 con el respaldo de la mayoría de miembros del grupo. MIRA: José Gavidia renuncia, las opciones para el Mindef y otros posibles cambios en el Gabinete Como sucede con la instalación de las comisiones parlamentarias ordinarias, la elección fue un mero trámite producto del acuerdo político previo de asignación de presidencias. Y aunque los cuestionamientos a la participación de Luna como cabeza de Presupuesto venían de días atrás, salvo dos excepciones los parlamentarios no expresaron oposición alguna a la designación del líder del partido Podemos Perú. A favor En contra Abstención José Luna (Podemos Perú); Margot Palacios, Alfredo Pariona y María Taipe (Perú Libre); Francis Paredes y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial); Isabel Cortez (Cambio Democrático); Hamlet Echeverría (Perú Democrático); Ilich López y José Arriola (Acción Popular); Miguel Ciccia y Noelia Herrera (Renovación Popular); Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Raúl Huamán y Tania Ramírez (Fuerza Popular); Cheryl Trigozo (APP); Diego Bazán (Avanza País); y José Jerí (Somos Perú). Patricia Chirinos (Avanza País) Elías Varas (Perú Bicentenario) No lo hicieron ni congresistas de izquierda ni de derecha, ambos de altisonantes y furibundos discursos cuando el opositor político se ve implicado en actos ilícitos. Y José Luna Gálvez sí que lo está. El parlamentario enfrenta dos investigaciones en la fiscalía. Una por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico, siendo sindicado de ser “líder, financista y hombre clave” de una presunta organización criminal dedicada a la compra de voluntad de funcionarios empleando el poder económico a través de la Universidad Privada Telesup. En el 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento a dicha casa de estudios fundada en el 2004, pero esta ha judicializado el caso y sigue operando. Por ese caso, la fiscalía sostiene que Luna reclutó a José Luis Cavassa –exfuncionario de la ONPE investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto– para que se encargue de la inscripción irregular de Podemos Perú, teniendo además injerencia en el desactivado Consejo Nacional de Magistratura (CNM) y en el citado organismo electoral. También se le atribuye haber otorgado beneficios económicos a exconsejeros del otrora CNM a través de contratos simulados con Telesup, a fin de que influyan y voten a favor del nombramiento de Adolfo Castillo como jefe nacional de la ONPE. Por este caso, Luna Gálvez tuvo detención domiciliaria entre diciembre del 2020 y julio del 2021. José Arriola, de Acción Popular (izquierda), es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular (derecha), es el secretario del grupo. José Luna, de Podemos Perú (al centro), es el presidente. / Congreso de la República Otra investigación contra José Luna Gálvez es por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, en torno al Caso Lava Jato. De acuerdo a la fiscalía, el parlamentario y otros imputados –entre los que estuvo el fallecido exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio– integrarían una organización criminal que se habría concertado con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para actos ilícitos. Una de las imputaciones contra Luna Gálvez es el haber ejecutado actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito procedente de OAS y Odebrecht. Ello con el fin de darles una apariencia legal en el marco de la campaña electoral del partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) en el año 2014. Lee también: Dina Boluarte: denuncia contra vicepresidenta sigue entrampada en el Congreso: ¿Qué sucede? Según la fiscalía, Luna tenía el “fin de ingresar dicho dinero ilícito al sistema económico mediante gastos de campaña y encuestas electorales”. También se señala que contactó a militantes o simpatizantes de Solidaridad Nacional para que figurasen como aportantes a la campaña del 2014. Por este caso, el Poder Judicial ordenó en su momento impedimento de salida del país contra el congresista que tendrá en sus manos la definición del presupuesto de distintas instituciones del país para el próximo año, como el Ministerio Público. Consultado por si no es poco ético asumir la presidencia de Presupuesto pese a tener dos investigaciones por casos emblemáticos, Luna respondió a la prensa: “No tiene nada que ver. Soy un hombre honesto, nunca he cogido un solo sol de nadie. Las investigaciones son políticas, porque formamos un partido político. Que sigan investigando, a mí nunca se me va a acusar de haber cogido un solo sol”. Respecto de si su elección acaso no perjudicará más la imagen del Parlamento, esta fue su respuesta: “Soy el que tiene mayor aceptación de los congresistas en el Perú, ¿no lo sabe? Haga su encuesta”.

Historial partidario Economista, magíster en Economía y doctor en Educación, José Luna Gálvez fundó Podemos Perú en el 2017. Pero su historial partidario cobró mayor relevancia bajo el color amarillo del otrora Solidaridad Nacional (hoy el celeste Renovación Popular), en donde militó entre el 2004 y 2016 siendo incluso secretario general. Para las elecciones del 2021, José Luna Gálvez fue el candidato que más invirtió para su objetivo de alcanzar un escaño. El Comercio reportó que desembolsó S/2′133.628,04 para su campaña, cifra que representa el 42% de lo que 127 postulantes presentaron como reporte de ingresos. El líder de Podemos Perú destinó S/1′800.000 solo en publicidad en Facebook, puesto que por entonces cumplía arresto domiciliario y, por ello, tuvo que obtener un permiso judicial para acudir a recibir su credencial tras resultar electo como congresista ubicándose en el top 5 de los postulantes con más votos. Lee también: Martín Vizcarra: ¿cómo impacta la colaboración eficaz del exministro José Manuel Hernández? Con Solidaridad y sus alianzas fue electo congresista en los años 2000, 2001, 2006 y 2011, mientras que en el 2016 tentó sin éxito la primera vicepresidencia de la República y buscaba, una vez más, la reelección. Previamente, llevó la estrella del Apra resultando electo regidor de Lima en 1998. Renunció a Solidaridad Nacional en marzo del 2016 al estar en contra de que el partido decidiera retirar su postulación para los comicios generales, que por entonces presentaba a Hernando Guerra García –hoy legislador de Fuerza Popular– como aspirante a la presidencia. Por esos días se comentó que a Luna le molestó la decisión del CEN del partido, porque había hecho una importante inversión publicitaria y, además, venía de ser un muy importante financista de la agrupación. José Luna Gálvez tuvo una larga trayectoria como dirigente de Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular. / RAFAEL CORNEJO No tuvo la molestia, empero, para prometer en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés” una beca de Telesup, lo que le valió un proceso de exclusión que finalmente fue desestimado por el JNE. Previamente, en el 2013, como secretario general de Solidaridad, pidió licencia a sus labores congresales para dirigir la campaña a favor de la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ese año también defendió el aumento del bono de representación de S/15.000 que recibieron los nuevos parlamentarios y aseveró: “Si quieren tener un buen Congreso, páguenle bien”. Desde su ascenso en la política hasta hoy con su propio partido, José Luna Gálvez se autoproclama como el legislador “del pueblo para el pueblo”. Es más, en su autopublicidad a través de redes sociales, “el doctor Pepe Luna” resalta posturas a favor del retiro de montos de las AFP, contra “los grupos de poder que tienen el dinero de la ONP”, la “mafia financiera”. Bajo un discurso incluso similar al del gobierno, Luna asegura también que su partido seguirá “priorizando la agenda del pueblo”. Pero pendiente está también conocer su agenda en la Comisión de Presupuesto.