El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, advirtió que dicho organismo “quedaría bloqueado” si el Congreso de la República destituye e inhabilita a sus miembros, como aprobó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En conferencia de prensa luego de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente, Vásquez recordó que los suplentes de la JNJ superan los 75 años de edad, con lo cual la institución no podrá cumplir sus funciones constitucionales.

MIRA AQUÍ: JNJ declara la vacancia del cargo de Henry Ávila tras su renuncia

En ese sentido, explicó que en este escenario la junta no podrá tomar ninguna decisión de selección, nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mucho menos sobre algún procedimiento disciplinario.

“Si el argumento para la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es una interpretación sobre el rango de edad, es evidente que no podrían acceder los tres suplentes que superan los 75 años de edad, con lo cual la JNJ quedaría bloqueada para el cumplimiento de sus funciones constitucionales”, expresó.

“Como es sabido por todos, para que la junta pueda operar requiere el quórum de cinco miembros, si no hay no se puede tomar absolutamente ninguna decisión de selección y nombramiento, de ratificación de jueces y fiscales, de ratificación o no de los titulares de ONPE y Reniec, no se puede convocar a concurso para titulares de ONPE y Reniec, no se pueden tomar decisiones sobre ningún procedimiento disciplinario, generando con ello –en los casos en donde pudiese haber responsabilidad disciplinaria- impunidad”, añadió.

Aldo Vásquez también indicó que los miembros de la JNJ evalúan permanentemente los contextos y los escenarios más adecuados para ejercer su derecho a la defensa y advirtió que en el proceso se han vulnerado sus derechos fundamentales.

“Ciertamente nosotros entendemos que se ha vulnerado a lo largo de este procedimiento algunos derechos fundamentales de los miembros de la JNJ. Por ejemplo se ha vulnerado el principio de imparcialidad y de objetividad en relación al informe sustentado por el señor Esdras Medina. Lo decimos con respeto, pero al mismo tiempo con claridad”, sentenció.