Conforme a los criterios de Saber más

Esta semana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asumió uno de sus principales desafíos: estar a cargo de la custodia de uno de los internos más controversiales que tiene el país, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. En un futuro, también hará lo mismo con terroristas como Abimael Guzmán que se encuentran en la Base Naval. Pero eso aún está por verse. La jefa del INPE, Susana Silva, nos explica sus razones.

— ¿Para cuándo se tiene previsto trasladar a Ancón I a los demás internos que están en la Base Naval?

Eso aún no lo tenemos previsto. No está en agenda en estos momentos. El traslado [que se hizo el miércoles] responde exclusivamente al caso del interno Vladimiro Montesinos. Eso se dio por varias razones. La primera es que estamos ad portas de que se concluya el convenio que se tiene con la Marina. Pero también por toda la situación que hemos conocido en los medios de comunicación en que se supo que el interno tuvo comunicaciones y que había sido beneficiado en situaciones irregulares. Entonces, en mérito a ello es que se dispuso el traslado.

—Menciona entre las razones el convenio con la Marina, ¿este cuando vence?

El convenio vence en diciembre de este año. Es por ese convenio que existen varios pedidos que datan desde hace cinco, seis, años atrás, en los que la Marina ha estado pidiendo que se desocupe este espacio para que implementen una serie de proyectos que ya tienen listos.

— Sobre Montesinos, en un inicio se informó que solicitó comunicarse solo en dos oportunidades. Ahora se sabe que esto no es verdad.

Primero quiero precisar algo: la seguridad de la Base Naval no está a cargo del INPE. El convenio establece que la seguridad de los internos está a cargo de la Marina y todo el tema administrativo corre a cuenta del INPE. Dicho esto, cuando se conocen los hechos, se pide información, esta se da sobre la base de lo que brindó el director del establecimiento y obviamente a la luz de los hechos esto no era cierto. Por eso es que la ministra de entonces Nuria Esparch tomó una serie de medidas para que sean investigadas estas personas.

Este es uno de los pabellones de Ancón I, uno de los penales de máxima seguridad para los internos que están bajo un régimen cerrado especial, como es el caso de Montesinos Torres.

— Volviendo al tema, ¿a qué lugar de Ancón I específicamente irán estos internos?

Se ha iniciado el trabajo para que se construya un pabellón especial. Este espacio está dentro del perímetro de Ancón I pero no forma parte de ese penal. Es un establecimiento anexo. Estamos a un 85% de avance del estudio de pre inversión para hacer el proyecto. Hasta que no estén dadas las condiciones para enviar a estos internos que están en la Base Naval, no se puede bajo ningún punto de vista autorizar un traslado. No solo hablamos en términos de infraestructura, sino también en el número suficiente de personal, de seguridad, de tecnología y una serie de cosas que estamos potenciando. Para lo cual, estamos pidiendo un decreto de urgencia al MEF.

— Entonces, el lugar elegido será el anexo de Ancón I.

Así es. Ese es un proyecto que está contemplado desde hace seis años, lo dejó el exministro José Luis Pérez Guadalupe, con el cual estamos plenamente de acuerdo.

— ¿Cuáles son esos otros inconvenientes que tienen?

El problema no es tanto el penal en sí mismo, que es muy bueno en términos de construcción, sino la capacidad que se tiene. Estamos desbordados a nivel nacional. Nosotros tenemos una capacidad de albergue de 41 mil y tenemos en este momento 87 mil internos. Un hacinamiento del 112%. Número dos: tenemos una brecha de cinco mil agentes de seguridad penitenciaria. Por eso estamos pidiendo esos recursos adicionales.

— Ancón I es uno de los penales que está sobrepoblado. Tienen alrededor de 600 internos en exceso a su capacidad.

Lo que estamos haciendo es un reordenamiento del penal. Ayer (jueves) hemos sacado a un grupo de internos, 70 internos aproximadamente, para Ancón II que están clasificados en régimen ordinario y vamos a seguir haciendo otros movimientos. En estos momentos está bien la población de Ancón I.

Las celdas en Ancón I están construidas para dos personas. Pero en el caso de Montesinos su uso será unipersonal debido al régimen penitenciario que tiene y por medidas de seguridad.

— ¿Dónde ha sido ubicado Montesinos en Ancón I?

La ubicación física exacta no la puedo dar por razones de seguridad. Sin embargo, sí te digo que ha sido clasificado en el nuevo régimen penitenciario implementado en el decreto supremo que se publicó el martes. Este decreto tiene características muy puntuales y estrictas. Solo dos horas de patio, no tendrá contacto con terceras personas, no tiene acceso a teléfono público como normalmente tienen otros internos y, además, no cabe la posibilidad de que pueda progresionar en el régimen penitenciario.

— Es decir, ¿Montesinos se va a quedar en ese régimen hasta el final de su condena?

Así es. Eso es lo que quiero remarcar. Esta etapa de A extrema seguridad es que no tiene la posibilidad de progresionar a otra etapa. Así que se quedará ahí hasta que termine su condena.

— ¿Cuál es el estado de salud de Abimael Guzmán? Hasta hace poco se supo que estaba internado.

En este momento es estable. Efectivamente hubo una situación muy delicada hace unas semanas. Se le tuvo que internar en el hospital de la Base Naval. Se le estabilizó. Tenía una infección y se le tuvo que colocar medicamentos por intravenosa. Pero lo superó y hoy está estable.

—¿Y de regreso a la Base Naval?

Sí. Por supuesto.

—Se ha hablado mucho de que el traslado de Abimael Guzmán le podría traer beneficios. Usted como jefa del INPE, ¿cómo toma esto?

Dos cosas. Señalar no solo lo que ha dicho el ministro de Justicia sino lo que han dicho otras personas que conocen el sistema penitenciario, incluido la propia Marina: este es un tema que ya viene desde hace seis u ocho años, en donde se ha planteado de una y mil formas de que la Base Naval debería desaparecer y pasar a esos internos a en un penal común. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello pero mientras no existan las condiciones, desde el punto de vista de la seguridad, ese paso no se puede dar. En este momento mientras no se culmine el establecimiento penitenciario (anexo de Ancón I) habrá que mirar y sentarse nuevamente con la Marina.

De acuerdo a la jefa del INPE, Abimael Guzmán ya se encuentra otra vez recluido en la Base Naval luego de que fuera llevado a un hospital para que sea atendido por una infección. (Archivo: EC)

—¿Cómo asegurar las medidas seguridad en este penal Ancón I?

Específicamente para este interno Montesinos, habida cuenta de la experiencia de vulneración de seguridad en la Base Naval, es que hoy estamos tomando medidas adicionales muy rigurosas. La primera es que hay un decreto supremo, que establece una etapa dentro de un régimen cerrado especial. Pero lo importante es que el espacio donde él está, está a cargo del GOES que es un grupo de operaciones especiales de seguridad del INPE. Además, lo que hemos hecho es poligrafiar al personal que tendrá la custodia del interno Montesinos. Estos exámenes serán constantes al igual que otros para que no ocurra una situación como la que pasó (en la Base Naval). Adicionalmente, he requerido a la PNP la ubicación de un doble anillo de doble seguridad externa. Así que por ese lado, se ha instalado más cámaras en ese ambiente para vigilar desde la sede central cualquier situación irregular que se pueda presentar.

— El ministro de Justicia [Aníbal Torres] ha dicho que se evalúa el traslado de otros internos en clara referencia a Alberto Fujimori.

El ministro efectivamente ha dicho eso. Lo hemos conversado también y hoy queda bastante claro que la situación del interno Montesinos es distinta a la del interno Fujimori. El interno Montesinos estaba en la Base Naval donde la custodia no estaba controlada por el INPE a diferencia de Barbadillo. Existe también una clasificación que se formuló en su momento que indica que este interno [Fujimori] por sus condiciones de salud debía estar en el penal donde está en estos momentos.

— ¿Me dice que por eso está descartado un traslado del interno Fujimori?

No considero que deba ser trasladado a Ancón I. El interno tiene una situación de salud muy delicada. Es un tema que tiene tomarse con muchas pinzas. En estos momentos, no hay una decisión tomada.

Silva considera que el interno Alberto Fujimori no debería ser trasladado a otro penal que no sea Barbadillo por sus condiciones de salud. (Foto: Archivo EC)

—Por último, existe el temor de que Ancón I se convierta en un lugar de reagrupación de terroristas

Eso no va a ocurrir. De ninguna manera puede ocurrir. La idea es que ellos pasen a un anexo del penal. Ese anexo no tiene contacto con nadie. Nosotros estamos en estos momentos coordinando con la DINI, con la Dircote, por el manejo mismo de los penales podemos tener información. Desde la posición en la que estoy no se hará ninguna comparsa a absolutamente nadie que haya cruzado la línea.