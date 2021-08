Conforme a los criterios de Saber más

“A mí en lo particular y creo que a todos los dirigentes no les preocupa nada de ello [el allanamiento y las investigaciones] porque todo eso caerá e irá al archivo, porque no van a encontrar nada. Yo lo que considero es que no va a haber nada”, respondió el congresista de la bancada oficialista Jaime Quito en comunicación con este Diario, ante el allanamiento de locales de Perú Libre y de la casa de Vladimir Cerrón.

La fiscalía realiza desde esta mañana el allanamiento e incautación de bienes en siete inmuebles, incluyendo la casa de Vladimir Cerrón en Huancayo por presunto financiamiento irregular de la campaña.

El parlamentario, a título personal, dijo que respetará las investigaciones “mientras no lo hagan bajo otra voluntad”. “Nosotros no nos opondríamos tampoco porque sabemos perfectamente que es equivocado y errado querer investigar a Perú Libre de lavado de activos, porque no existe nada de ello ”, exclamó.

Además, consideró que le tiene “sin cuidado las investigaciones”, porque el partido “ya ha demostrado que no ha existido una campaña millonaria ”.

“Al final de cuenta la campaña que se hizo no ha sido millonaria ni mucho menos , sino una campaña que ha sido en el que la gente se ha puesto la camiseta del cambio y ha participado de esta y no hemos tenido una publicidad tremenda (...) nos ha permitido llegar al Congreso como también a la presidencia”, declaró a este Diario.

Cuando El Comercio se comunicó con Quito, negó tener conocimiento del allanamiento a la casa del secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien está investigado por el caso Los Dinámicos del Centro. No obstante, opinó lo siguiente:

“Yo creo que tampoco hay nada que temer en ese aspecto. Siempre han querido satanizar al secretario general del partido, ya sea como terrorista o como ahora con el lavado de activos, después sacarán cualquier cosa. Pero no hay nada de qué preocuparse en eso porque fácilmente se ha ido demostrando que en las distintas denuncias dadas a lo largo de los años, en que no hay nada de que ocultarse y preocuparse ”, sentenció Quito.

En breve comunicación con El Comercio, el congresista de Perú Libre Pasión Dávila, quien semanas atrás había propuesto crear una comisión que investigue supuesta persecución política bajo el fenómeno ‘lawfare’, declaró que la situación actual “parece una cacería de brujas”.

“¿Cuál será la intención? Por ahí debe existir un interés. Desconozco la situación, pero habrá que saber cuál es la razón de ese proceso”, agregó.

Por su parte, José Balcázar, quien formaba parte de la lista oficialista para la Mesa Directiva, coincide con su colega parlamentario en que el allanamiento se realice un día después de que se diera el voto de confianza al gabinete ministerial.

“Yo creo que habría que evaluar bien porque es una coincidencia muy sui géneris . No conozco por menores una muy rara coincidencia que se pretenda allanar, habría que investigar qué es lo que está pasando en el Ministerio Público (...) ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué parece tan coincidente? Que se investigue, pero no deja de ser una coincidencia muy especial ”, dijo en breve diálogo con este medio.

Añade que quien debe responder a fondo de la situación es el vocero titular de la bancada, Waldemar Cerrón. Este Diario intentó comunicarse con él, pero no respondió a nuestras llamadas.

