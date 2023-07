Marrufo precisó ante la fiscalía que esa deuda la pagó con sobornos de la empresaria Sada Goray , que entregó para que el gobierno de Pedro Castillo favoreciera a la empresa Marka Group con la firma de un convenio en el Fondo MiVivienda.

El Comercio ya ha dado cuenta de la versión de Marrufo, quien dijo: “ Del dinero que me entregó Sada Goray Chong le pagué a un empresario en la ciudad de Lima el 21 de octubre del 2021, en los exteriores del Ministerio de Vivienda, una deuda de S/ 70 mil que le tenía el entonces ministro Geiner Alvarado López , cuando él trabajaba en Chachapoyas. Ese acto está plasmado en una transacción extrajudicial”.

En detalle

El “empresario” al que se refirió Marrufo es el abogado Henry García Guevara, quien ha declarado ante la fiscalía como testigo.

García contó que en el 2017, cuando fue director regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Amazonas, conoció a Marrufo, pues este era jefe de la Dirección de Caminos de Amazonas.

Ese mismo año, aceptó invertir S/ 100 mil en una empresa que Alvarado le dijo que crearía, pero que no se concretó.

Cuatro años después, cuando Alvarado fue designado ministro de Vivienda, García lo contactó para que cumpla con pagarle S/ 50 mil que restaban de la deuda, más S/ 20 mil por intereses .

Alvarado, según confirman los chats a los que accedió El Comercio, le respondió que Marrufo lo atendería .

El acuerdo

Según el testimonio que dio García a la fiscalía, Marrufo lo llamó el 20 de octubre del 2021 para hablarle de la deuda.

García relató que insistió en hablar con el propio ministro, pero Marrufo le respondió que este no podía exponerse y que él solucionaría todo.

“Acordamos hacer una transacción extra judicial [...] acordando reunirnos en el parque Kennedy; [pero] finalmente nos encontramos en las inmediaciones del Ministerio de Vivienda, encontrándome a bordo del taxi en el que me había trasladado. [...] En un sobre me hizo entrega de 17 mil dólares en billetes de 100 dólares, que al tipo de cambio en ese momento eran como 68 mil soles. Al reclamarle por lo faltante, me insultó, así que optamos por retirarnos”, dijo.

"Fue un préstamo"

La abogada Rosa Bartra, representante legal de Geiner Alvarado, señaló a El Comercio que la deuda fue pagada con un préstamo de Marrufo.

“ Geiner Alvarado aceptó un préstamo que le ofreció Marrufo para pagar esa deuda, en cuanto empiece el proceso (en el que ha sido citado por primera vez por el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación) tendrá la oportunidad de responder ”, dijo en diálogo con El Comercio.

Bartra añadió que “en lo que corresponde a Geiner Alvarado el caso recién empieza. En este momento soporta prisión preventiva por haber suscrito el Decreto de Urgencia 102-2021″.

El exministro cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro.

En tanto, Marrufo abandonó esa misma cárcel en mayo pasado, luego de que el Poder Judicial le varió la prisión preventiva por comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

Goray permanece detenida de manera preliminar desde el 7 de julio pasado. El juez Raúl Justiniano continuó este jueves 20 de julio con la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.