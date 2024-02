La Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, por el Caso Los Intocables de la Corrupción.

El Ministerio Público precisó mediante un comunicado que el inicio de diligencias preliminares contra Vizcarra y Trujillo responde a un informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este grupo investiga una presunta red criminal que lideraría Vizcarra.

El Eficcop no podía investigar a Vizcarra ni Trujillo por tratarse de aforados (ex altos funcionarios). No obstante, avanzó en las pesquisas contra exfuncionarios de la gestión de Vizcarra y obtuvo siete testimonios que lo incriminan.

Como respuesta a la decisión de la Fiscalía de la Nación, Vizcarra señaló: “Esto es lo que nosotros queríamos, que de una vez pase a la Fiscalía de la Nación para que meritúe todos los actuados y diga: ‘Oiga, aquí no hay nada’”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas peruanas y chinas beneficiadas ilegalmente con licitaciones de Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El Ministerio Pública también apunta a que el nombramiento de Trujillo como ministro de Transportes y Comunicaciones fue clave para la realización de los actos ilícitos.

Hasta la publicación de esta nota no fue posible ubicarlo.

En detalle

El exfuncionario Alcides Villafuerte, quien fue gerente de obras de Provías Descentralizado y viene colaborando con la fiscalía, entregó al Eficcop S/500 mil en efectivo que, según reconoció, es parte de los sobornos que recibió la presunta red criminal que operó en el MTC. Además, renunció a la reserva de su código de identidad como colaborador eficaz y se comprometió a dar información relevante del caso.

No obstante, el abogado Fernando Ugaz, defensor legal de Vizcarra, señaló el martes último en diálogo con Canal N: “No sé [si el dinero] es de las coimas que ellos han aceptado, que son del 2020 al 2021, o es de una coima reciente. Habría que revisar de qué fecha son esos billetes o de qué denominación son”.

Por su parte, el exmandatario insistió en que “la fuente principal” de la toda la investigación que lo incrimina es únicamente Karem Roca, quien fue su asistente personal en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, el Eficcop cuenta con cinco colaboradores eficaces y tres testigos protegidos. De estos, siete apuntan a que Vizcarra habría recibido sobornos de empresas peruanas y chinas, como ha detallado El Comercio.

Tres de los cuatro detenidos de manera preliminar por este caso se han sometido a la colaboración eficaz. Estos son Alcides Villafuerte, Juan José Enciso Torres y el empresario Hugo Meneses Cornejo.

Enciso dijo el 7 de febrero último que recibió S/100 mil por ayudar a direccionar algunas licitaciones, y que le reclamó a Villafuerte por la cantidad, debido a que una de las licitaciones era por más de S/63 millones. Según el testimonio, este le comentó que tenía que cumplir con los otros dos miembros del comité de selección y “con los de arriba”, en presunta referencia a Carlos Revilla Loayza, director general de Provías Descentralizado, y Vizcarra.

En tanto, Meneses, socio de la empresa china Gezhouba Group Company Limited para una obra en Moquegua, narró a la fiscalía que a fines de octubre de 2020 se reunió a almorzar con el empresario Marco Pasapera Adrianzén, a quién le consultó sobre los pormenores de supuestas negociaciones ilícitas.

Marco Pasapera le dijo que su hermano, Luis Pasapera, había dado dinero a Villafuerte. Además, le detalló cómo había sido la distribución: del 3% del valor total de la obra que pagó como soborno, el 0,5% era para Villafuerte “y su gente”, y el 2,5% restante se le entrega a “arriba”.

Las declaraciones de Enciso Torres y Meneses coinciden con la que ofreció el colaborador eficaz N°08-2023 en noviembre pasado. Este afirmó que existió “la solicitud tácita” para que todas las empresas realicen el pago del 3,5% del costo de las obras licitadas en PVD.

También indicó que Villafuerte fue claro al precisar que el pago de la coima era para Revilla y “que esta persona a su vez, se encargaría de rendir cuenta a gente de más arriba dando a entender que se trata del entonces presidente Vizcarra”.

Por último, un testigo protegido señaló que Revilla habría entregado altas sumas de dinero dentro de maletines y de tubos de diseño a Vizcarra en las visitas que realizaba a Palacio de Gobierno. El exmandatario señala públicamente que ese testigo es Karem Roca.