La Fiscalía Anticorrupción de Junín acaba de iniciar una investigación preliminar a Carlos Sabino Palacios Pérez, entonces director regional de Energía y Minas y actual ministro de Energía por el presunto delito contra la administración pública. El miembro del Gabinete de Pedro Castillo es cercano a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y ex gobernador.

La investigación, que tiene un plazo de 120 días, alcanza a Fernando Orihuela Rojas, gobernador regional de Junín. Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia por presunto peculado por los supuestos gastos innecesarios en dicha gestión para trasladar la oficina regional de Minas de Huancayo a La Oroya durante un proceso destinado a formalizar a mineros, lo que habría generado perjuicio económico al Estado.

Fiscalía investiga a ministro de Energía

La resolución de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a la que tuvo acceso El Comercio, está fechada el 26 de enero, pero fue notificada ayer, miércoles 16, según fuentes de El Comercio.

Otros cuestionamientos

El 10 de febrero, la Unidad de Investigación de El Comercio informó que Carlos Palacios Pérez se venía desempeñando como Director Regional de Energía y Minas en Junín desde enero del 2019, pese a no cumplir con los requisitos establecidos para el cargo.

Un informe de la Contraloría publicado en mayo del 2019, al que este Diario tuvo acceso, advirtió que Palacios Pérez “no acredita estar habilitado; no cuenta con estudios de especialización: no acredita la experiencia relacionada con el cargo; por lo antes expuesto, el señalado funcionario no cumpliría con los requisitos mínimos; el legajo no se encuentra archivado conforme lo establece el Manual Normativo de Personal”.

Tal como lo informó El Comercio, el ministro Palacios nombró como secretario general del Minem a Loly Wider Herrera Lavado, un abogado allegado a Cerrón quien representó a su madre, Bertha Rojas, en un proceso por difamación.

Además, nombró como jefe del gabinete de asesores de su cartera a David Fernando Caballero, dueño de una radio afín a Perú Libre y a Pedro Castillo y excoordinador parlamentario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Walter Ayala.

Incluso, Jorge Chávez Cresta, ex viceministro de Minas, denunció que estos nombramientos con parte de una consigna política, y advirtió un “copamiento”. “Se están llevado algunos cambios en la parte administrativa y se coloca a personas cuyo único logro es pertenecer al partido”, expresó en entrevista con El Comercio.

