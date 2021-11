Conforme a los criterios de Saber más

La fiscalía a cargo del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ ha formulado un nuevo pedido de extradición contra el ex juez supremo César Hinostroza. Este nuevo requerimiento está relacionado a presuntos favores o dádivas que habría recibido de parte del empresario Edwin Oviedo cuando era presidente de la Federación Peruana de Fútbol (2014-2018).

El pedido fue presentado este mes por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, dirigida por el fiscal Jesús Fernández Alarcón, ante la Corte Suprema. Su propósito es que César Hinostroza pueda ser procesado en el Perú por este caso, además de los otros por los que previamente se pidió su extradición de España.

Leer más aquí 👉🏻 https://t.co/jnWuHk4U0z pic.twitter.com/gs5dEyoOGp — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 27, 2021

En este caso se le imputan a César Hinostroza los delitos de cohecho (soborno) y tráfico de influencias. La tesis del Ministerio Público es que Edwin Oviedo habría dado dinero y concedido otras dádivas al exjuez para obtener favores judiciales relacionados al caso ‘Los Wachiturros de Tumán’, por el cual era investigado por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque.

Edwin Oviedo presentó un recurso de casación argumentado que la Fiscalía no había detallado los hechos por los que le imputaban delitos en este caso. El recurso llegó a la Corte Suprema en el 2016; específicamente, a la Sala Penal Permanente, que tenía a César Hinostroza como uno de sus integrantes.

Esta es la casación a la que se hace referencia:

En esta instancia, la casación fue declarada fundada en diciembre de ese año y se ordenó a la fiscalía corregir los errores planteados por la defensa del empresario.

Edwin Oviedo cumplió prisión preventiva y hoy enfrenta dos acusaciones por homicidio calificado a Manuel Rimarachín y a Percy Farro. En ambos casos se piden 26 años de prisión en su contra. El tema fue investigado por el exfiscal Juan Carraco, hoy ministro de Defensa.

#Urgente | El fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de #Chiclayo, solicitó 26 años de cárcel para Edwin Oviedo Picchotito, y otros 5 implicados, por el asesinato de Manuel Rimarachín Cascos. pic.twitter.com/hEXzFNSrRr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 23, 2019

#Urgente | El MP formuló segunda acusación de 26 años de cárcel para Edwin Oviedo, y exdirectivos de la Empresa Agroindustrial Tumán, quienes estarían implicados en la muerte del exsecretario del sindicato de trabajadores de dicha empresa, Percy Farro. ➡https://t.co/AY42kNDjxC pic.twitter.com/Qelsm4DdV3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 27, 2019

Vínculos entre Hinostroza y Oviedo

De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso penal por este caso contra César Hinostroza fue abierto en marzo del 2021. En este, se le imputa al exmagistrado haberse comunicado, directamente y mediante el empresario Antonio Camayo, con Edwin Oviedo, quien buscaba verse favorecido en relación al proceso por ‘Los Wachiturros de Tumán’.

¿Qué habría obtenido César Hinostroza a cambio? Según la Fiscalía, habría recibido entradas para partidos amistosos y por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 de la selección peruana de fútbol, así como atenciones en el centro médico de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Estas presuntas coordinaciones se conocieron inicialmente a mediados del 2018, mediante audios difundidos en medios de comunicación.

Las investigaciones del Ministerio Público apunta además a que el entonces juez supremo habría recibido pagos por asesorar a Edwin Oviedo. Además, habría solicitado dinero al dirigente y empresario para financiar su hospedaje y vuelos en Rusia durante la época del Mundial que disputó la selección.

Edwin Oviedo cumplió prisión preventiva por el caso 'Wachiturros de Tumán' y también es investigado por sus vínculos con César Hinostroza a nivel de fiscalía provincial. (Foto: GEC)

Ante esta solicitud, de acuerdo al Ministerio Público, Edwin Oviedo habría pedido a Antonio Camayo que entregue el dinero, al no poder hacerlo directamente. La fiscalía agrega que Camayo le habría entregado a César Hinostroza US$ 8,000 y otros US$ 5,000 mediante su esposa, Gloria Gutiérrez, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a través de su trabajador José Velarde Chombo.

Lo que sigue en el proceso

Con esto, las autoridades peruanas ya han presentado al menos cuatro pedidos de extradición contra César Hinostroza. El exjuez tenía un impedimento de salida del país por las investigaciones en su contra relacionadas al caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ cuando abandonó territorio peruano en octubre del 2018 y llegó a España con la intención de solicitar asilo político. Allí permanece hasta la fecha.

El abogado penalista Carlos Caro explicó a El Comercio que el requerimiento contra César Hinostroza relacionado a Edwin Oviedo es un nuevo pedido de extradición, pero que se sumará al expediente que ya existe en España . “Se tramita (en el Perú) como un proceso independiente, pero cuando vaya a España, se verá como una ampliación de extradición porque va a entrar al mismo expediente”, dijo.





César Hinostroza era juez de la Corte Suprema cuando estalló el caso 'Cuellos Blancos del Puerto' (USI)

Una vez presentado este pedido de extradición ante la Corte Suprema, esta debe convocar a una audiencia para decidir si procede o no. “Para ello, el tema clave son los delitos imputados y la prueba, que los delitos sean parte del tratado de extradición, que en principio lo son”, comenta Carlos Caro.

Si la Corte Suprema aprueba esta extradición, este se remite al Ministerio de Justicia para iniciar el trámite a nivel del Poder Ejecutivo. Luego, la extradición tendría que ser aprobada por el Consejo de Ministros y finalmente, ser traslada a España. Allí tendría que ser aprobado por la justicia española y luego por el Gobierno español.

Todo este proceso podría tardar hasta tres años, estima Caro. Así ha ocurrido en relación al primer proceso de extradición de Hinostroza, que inició en el 2018 y donde “lo que falta es la decisión del Gobierno de España”. “Una vez que declara fundado o procedente el pedido, el Gobierno español coordina con las autoridades peruanas de la Policía para el traslado vía Interpol”, indica el abogado.

Al menos cuatro pedidos de extradición

El primer pedido de extradición contra César Hinostroza presentado por las autoridades peruanas fue por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias. La Corte Suprema lo aprobó en noviembre del 2018 y lo derivó al Ejecutivo. El Gobierno peruano accedió y lo remitió a España el mismo mes.

Tribunal dispone también remitir todos los actuados al Ministerio de Justicia, a través de la Presidencia de la Corte Suprema. https://t.co/DbdtyTcBfL — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 7, 2018

En mayo del 2019, la Justicia de España aprobó la extradición de César Hinostroza para que pueda ser procesado en el Perú por patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, pero no por organización criminal. En septiembre, un tribunal ratificó esta decisión.

El Gobierno español aprobó la extradición en julio del 2020 y a mediados del 2021, la Justicia española rechazó concederle asilo político. “No hay ningún motivo ni necesidad que arraigue a Hinostroza a suelo español, así que esperamos que el Estado español nos comunique el momento para que se proceda a realizar la entrega de Hinostroza”, dijo a la agencia Andina luego de esa decisión el procurador Javier Pacheco, encargo de seguir la extradición del exjuez.

Esta es la resolución de la justicia de España contra demanda de Hinostroza sobre asilo:

El exprocurador Amado Enco, quien tuvo a su cargo el seguimiento a la extradición de César Hinostroza, explicó que lo que el exjuez había presentado ante la Justicia española fue una demanda contenciosa contra la decisión del Gobierno de España de negarle el asilo. Si bien se denegó en un primer nivel, indicó que Hinostroza todavía puede recurrir a otras instancias de la justicia española y que es poco probable que lo entreguen al Perú hasta que se agoten dichas instancias.

“Hay que esperar que se cierre en última instancia ese proceso contencioso administrativo para que procedan con su entrega. ¿Cuánto tiempo podrá pasar? No lo sé, sinceramente. Allá el caso Hinostroza es un caso más. Aquí es un caso relevante, emblemático, pero para España es un caso más. Entonces, va a llevar seguramente varios meses hasta que se cierre”, dijo a El Comercio.

La segunda solicitud de extradición de la Justicia peruana está relacionada a la salida de Hinostroza por Tumbes pese a tener un impedimento judicial. En agosto del 2019, un juzgado de esa región declaró procedente solicitar a España esta extradición por el presunto delito de cohecho activo genérico. La Corte Suprema hizo lo propio en septiembre del mismo año.

#Ahora. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes declara procedente solicitud a España para extradición activa de #CésarHinostrozaPariachi, procesado por cohecho activo genérico en agravio del Estado. pic.twitter.com/823aosAXfB — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 28, 2019





En enero del 2020, el Gobierno peruano aprobó remitir este segundo proceso de extradición a las autoridades del país ibérico. En marzo de ese mismo año, se conoció que el Gobierno de España había aprobado darle trámite a esta solicitud tras verificar que cumplía con los requisitos formales. Es el segundo proceso de extradición más avanzado.

El tercer pedido de extradición está vinculado a presuntas dádivas que habría recibido de parte del empresario hotelero Salvador Ricci, a cambio de que este reciba beneficios. De acuerdo con el Ministerio Público, las dádivas habrían consistido en cenas en un restaurante para que Hinostroza, como presidente de la Corte Superior del Callao, nombre a una jueza en un proceso relacionado a bienes de Ricci.

A solicitud del fiscal Reggis Oliver Chávez, de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por funcionarios, el pedido fue aprobado inicialmente por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En octubre de este año, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema aprobó ampliar la extradición de César Hinostroza por este caso, en el que se le investiga por cohecho pasivo específico, y derivar el proceso al Poder Ejecutivo.

Esta es la resolución que aprobó el tercer pedido de extradición de César Hinostroza:

Fuentes de El Comercio indican que otro caso por el que se prevé que se presente un pedido de extradición es en el que se le imputan los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias, junto a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura: Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez.

Dentro de este caso, el Congreso aprobó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra todos ellos en febrero de este año. Esto habilita al Ministerio Público para poder abrir un proceso a César Hinostroza por este caso y presentar el correspondiente cuaderno de extradición ante la Corte Suprema.

Con 86 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, el #PlenoVirtual aprobó el proyecto de Resolución Legislativa por la que se declara haber lugar a la formación de causa contra el ex juez supremo, César Hinostroza, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal. pic.twitter.com/3u2vgEsvz9 — Congreso del Perú (@congresoperu) February 12, 2021

Otro caso que podría seguir esta ruta es el de la Denuncia Constitucional 366 contra César Hinostroza y el exfiscal supremo Tomás Gálvez, presentada también por Zoraida Ávalos. Esta todavía debe ser aprobada por el pleno del Congreso, tras haber sido aprobada en julio pasado a nivel de la Comisión Permanente.

