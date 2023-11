La suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos afirmó que la supuesta red criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público buscaba de alguna manera “salvar” a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de las investigaciones que afronta.

En declaraciones a RPP TV, recordó que Benavides Vargas es investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber removido a la fiscal Bersabeth Revilla, que investigada a su hermana, la jueza Emma Benavides.

“El tema aquí era de alguna manera salvar a la señora Patricia Benavides de las investigaciones que tenía. Ella tiene una investigación importante: cuando remueve a la fiscal Bersabeth Revilla, que tenía el caso de su hermana”, expresó.

“Una de las razones por las cuales quería sacarme era porque en una junta, el 24 de mayo, ella manifiesta que la junta quería sacarla y ponerme a mí y que solamente la están investigando por actos de gestión. Yo le hago ver que no es así, que a ella la están investigando por un tema grave, por un conflicto de intereses. Ella no debió haber movido a la doctora Bersabeth Revilla y mucho menos mintiendo, diciendo que la doctora tenía baja productividad, cuando eso no era verdad”, agregó.

Como se recuerda, la hermana de la fiscal de la Nación es investigada por presuntamente haber recibido sobornos de procesados por narcotráfico a cambio de dejarlos libres cuando integraba el Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional junto a María Luisa Apaza y Pablo Ilave.

Para Ávalos Rivera, con los chats revelados queda “evidenciado” que su inhabilitación respondía a temas de carácter político y que detrás estaba justamente la fiscal de la Nación y su entorno más cercano.

“En la Junta de fiscales supremos del 1 de junio de este año yo lo manifesté y pedí que quedé grabado en autos. Me habían llegado trascendidos que dos asesores y un coordinador parlamentario estaba haciendo lobbys en mi contra. (Me enteré) por trascendidos”, subrayó.

Finalmente, Zoraida Ávalos remarcó que nada “es casualidad” y que el retiro de fiscales de casos emblemáticos, además de la suspensión del fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, forma parte del copamiento de instituciones.

“Es una pena lo que ha pasado, pero era algo que se veía venir. Nada de lo que ha pasado es gratuito. Hace poco acaba de sacar a la doctora Magaly Quiroz que veía el tema de Cuellos Blancos (del Puerto), al coordinador lo han cambiado, acaban de suspender al doctor (Rafael) Vela”, manifestó.

“Esto no es casualidad, es parte de este copamiento de instituciones. Desgraciadamente en el Congreso la gran mayoría, yo lo puedo decir, los ‘mochasueldos’, ‘los niños’, todos votaron en mi contra. Hoy queda acreditado que fueron por estas comunicaciones que tenía Jaime Villanueva por orden de la doctora Patricia Benavides”, sentenció.

Declaraciones de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. (Video: RPP TV)