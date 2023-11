Después de dos días desde que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público confirmara la suspensión del fiscal superior Rafael Vela por 8 meses y 15 días, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida este domingo su designación como coordinador del equipo especial Lava Jato y de las fiscalías contra el lavado de activos.

Estas instancias procesan a decenas de influyentes políticos y funcionarios, entre ellos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, así como las excandidatas presidenciales Lourdes Flores Nano y Keiko Fujimori.

La salida de Vela Barba se hizo oficial a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 3270-2023-MP-FN, publicada en el boletín de Normas Legales de “El Peruano”.

El fiscal superior fue sancionado por dos supuestas faltas muy graves y una grave. Todas ellas derivadas de un mismo hecho: declaraciones del 2020, como vocero del equipo especial, en las que criticó la resolución judicial que revocó la prisión preventiva a Keiko Fujimori y la forma en que se dio la audiencia para discutir el tema.

Benavides decidió nombrar como encargada de la coordinación del equipo especial Lava Jato a Marena Mendoza Sánchez, fiscal superior titular civil de La Libertad. Ella, de acuerdo a fuentes de El Comercio, tiene la absoluta confianza de la titular del Ministerio Público. No obstante, su designación ha sido cuestionada por no contar con experiencia en casos de lavado de activos, corrupción y organización criminal.

Mendoza Sánchez, desde inicios de abril, es la coordinadora del equipo especial que investiga las muertas que se dieron el marco de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Parlamento, entre diciembre de 2022 y marzo último.

#LOÚLTIMO La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, retira a fiscal superior Rafael Vela de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato. Nombra en su lugar a fiscal Marena Mendoza, quien tiene pesquisa por muertes en protestas. pic.twitter.com/Uv3TNGj0Yv — Política El Comercio (@Politica_ECpe) November 26, 2023

Semanas atrás, cuando Vela Barba tuvo un descanso médico, ella ya lo había sucedido en el cargo. Un hecho que causó extrañeza al interior del equipo especial Lava Jato.

Como nueva coordinadora del referido equipo especial, Mendoza Sánchez deberá conducir los procesos que lleguen a una segunda instancia. Ahí se enfrentará a los mejores estudios de abogados del país, sin tener experiencia en investigaciones sobre gran corrupción transnacional, lavado de activos y redes criminales.

Una designación que “debilita”

Al respecto, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que, si ya la sola salida de Vela era un golpe para el equipo especial Lava Jato, ahora con la designación de Mendoza Sánchez, este conjunto se debilitada aún más.

“Hasta donde sé esta señora no satisface los requisitos, los estándares, lo más preocupante es lo referido a la experiencia técnica, no tiene en casos de gran corrupción, de criminalidad organizada. Tanto la salida de Vela sin fundamento, como este nombramiento debilita al equipo especial, pero sobre todo al Ministerio Público”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Maldonado criticó que la fiscal de la Nación haya priorizado como criterio para nombrar a la sucesora de Vela el hecho de que esta persona sea de su “entorno” y pueda tener “su control”.

“El criterio para promover a fiscales debe ser la eficiencia, la integridad, la capacidad y la experiencia, no si son leales o no a ella” , acotó.

Lee también: Justicia y excesos

El ex procurador José Ugaz sostuvo que la suspensión del fiscal Vela “es un acto arbitrario y desproporcionado”, porque los hechos que se le imputan, por haber emitido una opinión sobre un fallo judicial, “están reñidos con los principios que regular la libertad de expresión”.

“La critica a una jueza no puede ser tomada como un acto contra el honor ni que la investigación no está a salvo, el fiscal no ha revelado información considerada reservada”, expresó a este Diario.

Ugaz también señaló que la fiscal de la Nación ha buscado “por distintas formas” desintegrar el equipo especial Lava Jato y finalmente “lo ha logrado” con la salida de su coordinador.

“Es evidente que hay una intención de control, la fiscal Benavides quería tomar decisiones que corresponde al equipo especial, Y también se advierte que se viene el cambio de la fiscal Marita Barreto [del equipo de lucha contra la corrupción en el poder], ya la ANC le ha abierto proceso, hay una intención de copamiento de una fiscal de la Nación seriamente cuestionada” , concluyó.

Los otros cambios

La fiscal de la Nación también encargó la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos al abogado Wilfredo Avellaneda Esaine [ver perfiles].

Avellaneda Esaine es el actual coordinador de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio. Fuentes de este Diario señalan que también “una persona de confianza” de Benavides.

Además, la titular del Ministerio Público encargó el despacho del Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, cuyo titular era Vela Barba, a Liliana Briceño Aguayo.

De otro lado, Proética, a través de un comunicado, refirió que la suspensión de Vela por parte de la ANC “desconoce los estándares internacionales de la libertad de expresión de magistrados” y también “desestabiliza los esfuerzos para identificar y sancionar” a los responsables del “más grande esquema de corrupción de las últimas décadas” en el país.

La institución remarcó que “las dilaciones, errores estratégicos y excesos” del equipo especial Lava Jato “deben valorarse y corregirse según criterios técnicos”, que no deben “manipularse para garantizar la impunidad” a los procesados.

¿Quién es quién?

1. Marena Mendoza Sánchez, encargada de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato

Desde inicios de abril de este año, dirige el equipo especial que tiene a cargo la investigación de 53 muertes en el marco de enfrentamientos entre civiles y policías y militares en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo último en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, Mendoza Sánchez es de “extrema confianza” de la titular del Ministerio Público. No tiene experiencia en casos de corrupción, lavado de activos ni organización criminal.

Hasta el 28 de noviembre, está a cargo del Equipo Especial de Lucha contra la Corrupción en el Poder. Esto debido a un viaje a Colombia realizado por la fiscal superior Marita Barreto.

2. Wilfredo Avellaneda Esaine, encargado de la coordinación de las Fiscalías de lavado de activos

También es coordinador nacional de las fiscalías especializadas en Extinción de Dominio. Este cargo lo ocupa desde inicios de 2022.

El 25 de octubre último, por medio de una circular dirigida al personal administrativo de su oficina, Avellaneda estableció que quedaba “totalmente prohibido” el uso de celulares “salvo y exclusivamente con fines laborales”, el uso de todo tipo de audífonos (a excepción de capacitaciones), y la generación de ruidos molestos al interior de los despachos.

En el documento, publicado por el periodista Rodrigo Cruz, el fiscal Avellaneda también prohíbe a su personal el acceso a páginas cuyo contenido no guarde relación con la función que realiza cada servidor.

3. Liliana Briceño Aguayo, encargada de la Segunda Fiscalía Superior de lavado de activos

Ha sido la fiscal adjunta superior en esta oficina, cuando Vela era su titular. Ha participado en audiencias del Caso Ecoteva, proceso seguido en contra del expresidente Alejandro Toledo.

En noviembre de 2021, participó en la conferencia “El delito de lavado de activos en tiempos de COVID-19: Desafíos y respuesta del Estado”.