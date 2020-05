Keiko Fujimori Higuchi dejaría este lunes el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde venía cumpliendo una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht.

El jueves pasado, la Segunda Sala de Apelaciones declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular contra la medida que dispuso el juez Víctor Zúñiga Urday en enero pasado.

Para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecute la excarcelación de Keiko Fujimori es necesario que el Poder Judicial le notifique sobre la resolución. Luego, la información la recibiría el centro penitenciario. Así, el INPE podrá activar el protocolo de liberación, como indicó Gerson Villar, jefe de la institución.

Decisión

Los jueces superiores Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Edgar Medina determinaron que Fujimori cumpla con una orden de comparecencia con restricciones, así como con el pago de una caución de S/70 mil, que deberá ser cancelada en cinco días hábiles, luego de emitida la resolución.

Entre las restricciones que deberá cumplir están la obligación de no ausentarse de la ciudad de su domicilio ni variar el mismo sin previa autorización por escrito del juez Zúñiga.

Keiko Fujimori deberá comparecer cada 30 días en la Oficina de Registro y Control Biométrico para registrar su huella digital, así como ante el juzgado para informar y justificar sus actividades. También tendrá que presentarse puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial o el Ministerio Público cuando sea requerida.

Otra de las restricciones es la prohibición de comunicarse “con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio tecnológico, mientras no concluya el presente proceso”.

Pedido

A través de su cuenta de Twitter, la abogada Giulliana Loza anunció que este lunes solicitará una aclaración a la sala vinculada a la restricción de mantener contacto con los coimputados y testigos del caso.

Loza recordó que tanto Mark Vito Villanella como ella, han sido incluido en el caso como investigados, mientras que Susana Higuchi y Sachie Fujimori participan como testigos.

“Mientras no tengamos esa respuesta, vamos a ser muy respetuosos de la resolución. Keiko no tiene ni va a tener contacto con su esposo ni nosotras hasta que este tema haya sido aclarado por el Poder Judicial”, señaló.

Posición fiscal

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, informó que presentará un recurso casación ante la Corte Suprema, contra la resolución que revoca la prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

“Hay una primera casación que vamos a plantear respecto al plazo de admisión del recurso de apelación porque si no se admite el recurso no habría decisión de fondo y, por otro lado, con la garantía que tiene el Ministerio Público de participar activamente y hacer que sus derechos procesales en discutidos en su presencia en las audiencias, lo que ha dicho la sala superior es que no tenemos derecho a defendernos”, indicó.

Vela sostuvo que para la fiscalía la resolución donde se dispone la liberación de Keiko Fujimori “ha sido una interpretación ad hoc, una interpretación Fujimori y eso conspira contra el principio de igualdad ante la ley, que tiene que ver con que las decisiones judiciales sean predecibles”.