Si la acelerada actividad legislativa requiere de un barómetro, los más de 700 proyectos de ley presentados hasta la fecha son un indicador de las prioridades de esta gestión congresal en sus primeros 100 días. En comparación con el mismo tiempo legislativo del 2019 [de marzo a junio], este Parlamento ha presentado 165 proyectos de ley más en relación a los meses señalados del año pasado.

De esta forma, desde el 16 de marzo, el Congreso ha ingresado unos 7 proyectos diariamente. Con el inicio de la cuarentena a cuestas, la pauta del Parlamento ha estado inevitablemente marcada por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y, debido a esta coyuntura, las iniciativas han puesto contra las cuerdas la relación Ejecutivo - Legislativo.

Dos hechos que tuvieron a los dos poderes del Estado enfrentados fueron la aprobación del retiro del 25% de los fondos privados de pensiones debido a la emergencia sanitaria, y la suspensión del cobro de peajes. Sin embargo, el Poder Judicial otorgó una medida cautelar a Deviandes y Covinca para revertir esta ley aprobada por insistencia.

Análisis legislativo

Hasta el 21 de mayo, al menos 26 proyectos de ley que se presentaron proponían cambios radicales como derogar la Constitución Política de 1993, reducir las remuneraciones de altos funcionarios públicos, la cadena perpetua y muerte civil por delitos de corrupción, la eliminación del sueldo vitalicio para expresidentes de la República, aplicar la pena de muerte por ciertos delitos y el servicio militar obligatorio.

Un mes después, los legisladores de diferentes bancadas han seguido insistiendo en estas iniciativas polémicas y radicales. Algunos ejemplos son las presentadas por las bancadas de Acción Popular y Unión por el Perú (UPP): el partido de la lampa ingresó una propuesta para dejar sin efecto el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y se aplique el retorno de inmigrantes que cuentan con esta condición migratoria, que se dio en el marco de una migración ordenada, segura y regular. Por otro lado, la bancada de UPP propuso –como lo había planteado Acción Popular previamente– la cadena perpetua para delitos de corrupción de funcionarios que se hayan cometido durante el estado de emergencia por la pandemia.

Proyectos adicionales que han vuelto a ser propuestos por otros partidos

Nueva Constitución UPP: Ley que autoriza la convocatoria de una asamblea constituyente. Para la autorización de una asamblea constituyente y la realización del elecciones para la elaboración de una nueva Constitución. Acción Popular: Ley que declara de interés nacional la convocatoria a un referéndum para la reforma total de una nueva Constitución y/o efectuar una reforma parcial. Busca que se prueba un referéndum para la reforma total, o parcial sobre los regímenes económico, ambiente, recursos naturales y otros.

Fuerzas Armadas UPP: Ley que incorpora al personal en situación de retiro de la PNP y Fuerzas Armadas en el servicio de serenazgo municipal. De esta forma, que esté integrado por un 30% de personal en situación de retiro de estas instituciones. Podemos Perú: Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, a fin de establecer de manera excepcional el Servicio Militar Obligatorio y Acuartelado para las personas entre 18 y 25 años de edad, que incumplan el toque de queda durante el estado de Emergencia Nacional.

Sueldo vitalicio y sueldos de altos funcionarios APP: Ley que establece reducción de la Remuneración Bruta Mensual para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que percibirán un ingreso superior a los 10 mil soles mensuales como medida de respuesta ante el COVID-19 Somos Perú: Resolución Legislativa que elimina privilegios otorgados mediante Acuerdos de Mesa Directiva del Congreso de la República a los Ex Presidentes de la República, entre ellos la pensión vitalicia de S/15.600 APP: Ley que elimina la pensión vitalicia a los ex Presidentes Constitucionales de la República del Perú, y demás beneficios APP: Derogar el beneficio de pensión vitalicia otorgada a los ex presidentes de la República

“Es una manera de mostrar que aportan en algo”

Katherine Zegarra, politóloga de la Universidad de Salamanca, opinó que la insistencia del Congreso en este tipo de iniciativas legislativas se debe a que es una forma poco costosa de obtener atención, sobre todo cuando este poder del Estado no tiene capacidad de gasto. “ Es una manera de mostrar que aportan en algo, pero en muchos casos no. Por ejemplo, proyectos inconstitucionales que incentivan el congelamiento de pago de deudas no nacen de un análisis técnico sino con la base de un apoyo popular”, cuestionó.

Añadió que tanto los proyectos de ley con corte radical y los que representan un peligro por su inconstitucionalidad “son peligrosos” porque, la lectura que se hace sobre ellos, es que solo hay un interés de popularidad, mas no de estabilidad. “Pareciera que los congresistas no tienen propuestas conjuntas, están actuando con propuestas individuales”, añadió Zegarra.

“Han llegado al Congreso partidos más radicalizados”

Por su parte, César Delgado, docente de derecho parlamentario en la PUCP, explicó que este tipo de iniciativas son resultado de un Congreso fragmentado y a su instalación posterior a una crisis.

“Como consecuencia de la decepción que se ha tenido, han llegado al Congreso partidos más radicalizados que tampoco tienen mucha experiencia en la actividad legislativa. Pretenden que las soluciones a la realidad puedan darse a través de leyes: unes descontento, radicalidad, inexperiencia, y además en el ideal que la realidad puede ser cambiada con leyes”, explicó Delgado.

Además, Zegarra cuestionó que este tipo de iniciativas no tengan un sustento técnico y se sigan presentando pese a no haber tenido éxito.

“En este caso, que los proyectos de ley no sean exitosos o inconstitucionales, no les afecta, sino que es como algo para mostrar en las siguientes elecciones. No existe un filtro eficiente para la presentación de los proyectos de ley. Por ejemplo, no hay un apoyo técnico que vea que no sea inconstitucional. Recién son consultados al momento de ser dictámenes. El interés de los congresistas claramente tiene una visión hacia las próximas elecciones”, dijo Zegarra.

Delgado considera que la insistencia y repetición en temas base es una competencia sin asidero. “Basta que alguien se le ocurra algo y los demás repiten porque quieren réditos. Estamos antes personas que juegan a legisladores”, cuestionó.

Además, considera que no hay un proyecto de partidos para el futuro. “Todos están compitiendo sobre cuál es su espacio. Todos se han segmentado, no hay planes”, agregó.

Katherine Zegarra indicó que debido a que el periodo legislativo es corto, los congresistas tienen el incentivo para mostrar un gran número de proyectos de ley.

Declaraciones sin futuro

Hasta la fecha, el Congreso ha planteado unos 51 proyectos de ley que se basan en declaraciones de interés: para crear días conmemorativos, para registrar nuevos distritos en el país o declarar de interés la construcción de hospitales. De ellos, las últimas semanas se presentaron 15 que incluyen, por ejemplo, el traslado de la sede central del Ministerio de Cultura a Cusco.

Iniciativas que se basan en la declaración Acción Popular: Ley que declara de interés público el cambio de denominación de la Avenida 28 de julio del Distrito de Punchana, en el que se encuentra ubicado el hospital Regional de Loreto “”Felipe Arriola Iglesias””, que atiende pacientes COVID-19, por la denominación de Avenida “”Héroes de Bata Blanca”. APP: Ley que establece el 8 de abril de cada año como día nacional de las mártires de la medicina en la lucha contra el CORONAVIRUS SARS-COV-2(COVID-19) Acción Popular: Declarar de interés nacional y necesidad pública el traslado de la sede del Ministerio de Cultura a la ciudad del Cusco, región Cusco, denominada por la constitución capital Histórica del Perú

Otros proyectos de ley declarativos:

Declaraciones de interés Acción Popular: Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción del aeropuerto de Oxapampa en el Departamento de Pasco APP: Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo del distrito y provincia de Azángaro, departamento de Puno. Acción Popular: Declarar de interés público, la creación del distrito de Tambogan de la provincia y departamento de Huánuco, con la finalidad de priorizar la creación del mismo. Acción Popular: declarar de interés público, la creación del distrito de Santiago de Llacón, de la provincia y departamento de Huánuco, con la finalidad de priorizar la creación de la misma. Frepap: Declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Sangani, en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Acción Popular: Declarar de interés público y de prioridad nacional, la creación del distrito de Utao, en la provincia y departamento de Huánuco. Frepap: Declarar de interés nacional y necesidad pública denominar a la agricultura y la ganadería como actividades estratégicas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. APP: Declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución del Proyecto Instalación de Servicio de Agua para Riego Tecnificado en los Sectores Urusayhua-Ichiquiato Bajo-Palma Real, distrito de Echarati-La Convención-Cusco. APP: Ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de un seguro de desempleo

César Delgado considera que estos proyectos de ley solo aumentan la popularidad de quienes están en el Congreso. “La naturaleza de las iniciativas declarativas es generar una expectativa en la gente, que parezca que quien lo presenta se interesa en la colectividad. La falta de diagnóstico correcto lleva a proponer alternativas que son cosméticas”, cuestionó.