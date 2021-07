El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Hugo Núñez, evaluó este miércoles 7 de julio el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el recientemente destituido fiscal supremo Luis Arce Córdova, investigado por enriquecimiento ilícito. El magistrado informó a las partes procesales que comunicará su decisión dentro del plazo de ley.

Durante la audiencia participó el fiscal a cargo de la investigación, Ramiro González, quien aseguró que ha reunido evidencia suficiente para determinar que Arce cometió el referido delito, así como elementos que demuestran el peligro procesal que justifican que permanezca en el país por el mencionado plazo.

Además, aseveró que existen vínculos entre Arce y la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto debido a las llamadas que mantuvo con el exjuez César Hinostroza Pariachi.

“La Fiscalía ha pedido esta medida cautelar en la investigación que se sigue contra el fiscal Arce Córdova por enriquecimiento ilícito. Hechas las comparaciones, hay un desbalance que no se justifica, en lo que va de la investigación preliminar se ha podido acreditar que hay un desbalance de 1 millón 394 mil 302 soles. Los elementos de convicción que hemos presentado nos hacen ver que existen claros y contundentes indicios de que hubo el delito de enriquecimiento ilícito”, manifestó.

Por su parte, el abogado de Arce Córdova, Alexander Gonzales Orbegoso, aseveró que la pericia financiera presentada por el representante del Ministerio Público se dio “de manera aislada” por lo que no puede rebatir el tema de fondo. “Esa pericia contraviene la ley porque no se nos ha permitido tener un perito de parte que observe el proceso y haga observaciones”.

Además, precisó que su patrocinado no es investigado por el caso Cuellos Blancos. “No existe ninguna disposición que lo vincule con ese caso, son solo suposiciones del fiscal que no tienen amparo alguno en alguna disposición fiscal, solo especula y opina”, agregó .

Sin embargo, dijo que “como acto de sujeción y sometimiento” han decidido allanarse a la medida de impedimento de salida si es ordenada por el Poder Judicial. “Estamos en contra de los fundamentos, pero el contexto actual amerita que se investigue, jurídicamente extiende los brazos para que se investigue pero se respeten las garantías. Nos allanamos pero no por las razones del señor fiscal, dejo constancia que rechazo los argumentos del fiscal”.

En el documento presentado por el Ministerio Público para sustentar el pedido de impedimento de salida, se señala que la investigación contra Luis Arce Córdova, iniciada el 17 de enero del 2020, le atribuye al fiscal supremo el presuntamente haber “incrementado su patrimonio de forma notoria durante su desempeño como magistrado que se inició en el año 1994 como juez especializado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima”.

Cabe recordar que Luis Arce Córdova ha sido destituido, tanto como fiscal supremo como miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En primer caso se tomó la decisión por sus comunicaciones con César Hinostroza, mientras que la segunda sanción fue aprobada porque el fiscal supremo desistió de asumir sus responsabilidades como miembro del JNE en medio de un proceso electoral.

