Luis Galarreta: “Fue un error gravísimo querer ‘desalbertizar’ a Fuerza Popular”

Durante los últimos tres años, el parlamentario Luis Galarreta pasó de invitado a secretario general de Fuerza Popular. El ex presidente del Congreso de la República dirige un “relanzamiento” del partido naranja, que busca posicionarse como un partido conservador y a la vez regresar a sus inicios ‘albertistas’, como él mismo lo remarca.

— ¿Se puede calificar como relanzamiento la reincorporación de la vieja guardia fujimorista?

Entiendo que la palabra relanzamiento fue acuñada un poco por la expectativa de la prensa por la presentación del Compromiso con el Perú, que es una apuesta por mantener y afianzar determinados principios, pero también aborda la necesidad de hacer una reestructuración del partido en varios aspectos. En el Perú hoy tenemos fantasmas y enemigos muy parecidos [que en los noventa]. Por ejemplo, antes era el terrorismo, hoy hay narcoterrorismo, y hoy la delincuencia se le está yendo de las manos al gobierno. También tenemos un problema de poco crecimiento económico.

— ¿Cuáles son los lineamientos centrales de este relanzamiento? ¿En qué consiste el llamado Compromiso con el Perú?

Hoy tenemos amenazas que no solo están en el Perú, sino en el mundo. Los principios fundacionales de la sociedad que conocemos y que defendemos, como la libertad, democracia y la familia, vienen siendo atacados. Y me refiero a aquellos que tratan de imponer una ideología única […]. Si usted que está leyendo esta entrevista cree en el aborto y que se debe legalizar, pues vaya al partido de Verónika Mendoza o de Julio Guzmán, está claro que en Fuerza Popular no apostamos por esa política pública.

— ¿El Compromiso con el Perú define a Fuerza Popular como un partido conservador?

Bueno, el electorado o el ciudadano pueden poner el término que quiera. Para mí, son la defensa de principios. Por ejemplo, nosotros reivindicamos la Constitución de 1993. ¿Y qué dice? Que la vida es un derecho desde el momento de la procreación, desde el inicio de la vida humana, y no, como algunos lo consideran, desde que nace la criatura. Nosotros estamos en la misma línea que establece la Constitución, unos lo llamarán conservador.

— Durante una presentación que Keiko Fujimori hizo en la Universidad de Harvard a fines del 2015, ella se mostró a favor de la unión civil y reconoció el informe de la CVR. ¿Dónde queda ese discurso en el relanzamiento de Fuerza Popular? ¿Existe una contradicción?

No, no hay una contradicción. Keiko Fujimori habló de la unión patrimonial y aquí lo distorsionaron. Y no veo una contradicción entre lo comentado por Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard porque ella nunca habló del matrimonio igualitario, eso jamás lo comentó. Y sobre el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es un tema que no hemos conversado. Al informe le falta una visión de nuestras Fuerzas Armadas, ellos no fueron invitados a participar.

— Fuerza Popular cuestiona, en el pliego de interpelación a la ministra de Educación, que se incluyan en los textos escolares el informe de la CVR. Pero la señora Fujimori reconoció ese documento…

Una cosa es que tú saludes el esfuerzo [de la comisión] y otra que tú digas que [ese informe] es la biblia. Y además, hay que decirlo sin temor, nosotros estamos reafirmando varios principios y también estamos corrigiendo, porque en esta segunda etapa del fujimorismo a través de Fuerza Popular hemos visto aspectos que pueden haber sido errores. ¿Y qué errores se han cometido? Uno fue querer ‘desalbertizar’ al fujimorismo o a Fuerza Popular, ese es un error gravísimo. Entonces, yo te puedo decir como secretario general que reivindico que el gobierno del ex presidente Fujimori fue uno de los mejores de los últimos años de la historia republicana.

— Usted afirmó que Fuerza Popular tiene como objetivo “la unidad del partido”. ¿Esto incluye a la facción de Kenji Fujimori?

La unidad del fujimorismo en general es un anhelo de todos. Es evidente que hubo algunas divisiones por posiciones equivocadas y erradas y hay que asumir los costos políticos. Creo que fácilmente caímos o cayeron redonditos en lo que los enemigos querían. Es decir, la izquierda o los caviares alentaban esta discusión [con el bloque de Kenji Fujimori] y caímos, ahora estamos en búsqueda de la unidad. Fuerza Popular está abriendo las puertas, un jubileo si quieres para todo el que quiere participar. Sobre la situación de Kenji Fujimori, espero que todo se arregle desde el punto de vista familiar primero, la relación hermana y hermano es mucho más importante, y después veremos nosotros la relación política.

— ¿Primero debe haber una reconciliación familiar para que luego se dé la política? ¿Este punto es una condición?

No, lo que pasa es que estamos respetando el tema de la familia. Para nosotros, la familia es fundamental, está dentro de los postulados que estamos desarrollando. Las puertas están abiertas para todo aquel que considere que el fujimorismo es el partido correcto y que se pueden superar los problemas en los que tontamente cayeron azuzados por quienes querían ver dividido al partido. El fujimorismo ha sido esa muralla naranja que durante años ha evitado que la marea roja tome el poder. Ahora, de alguna manera, esa marea caviar ha tomado instituciones queriendo meter sus ideas.

— ¿Fuerza Popular cometió un error al dejar de lado a Martha Chávez, Luisa María Cuculiza y Alejandro Aguinaga en la última elección?

La misma crítica se le hizo a Lourdes Flores en el 2006 cuando deja de lado a Rafael Rey, a José Barba y a otros en el PPC. Yo ingresé a Fuerza Popular después de esa decisión y no puedo responder por situaciones anteriores. Pero sí puedo recordar que he convocado a Martha Chávez para un comité consultivo.

— ¿Y ahora que ve esa decisión en retrospectiva, fue un error?

Errores se pueden haber cometido muchos en campaña y cuando digo que la idea es ‘albertizar’ [el partido] es porque somos herederos del gobierno más exitoso. ¿Por qué no lo cacareamos en la campaña? Lo hemos debido decir. A eso me refiero a errores, a mí me hubiera gustado [que en la lista al Congreso esté la vieja guardia], pero no soy quién para juzgar las decisiones que se tomaron en algún momento.

— Usted ha dicho que fue un error pretender ‘desalbertizar’ a Fuerza Popular. Pero en el 2011, y citó textualmente, afirmó: “La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción”. ¿Es eso lo que quieren revalorar?

No, quizás no has escuchado la respuesta [a esa frase], lo he dicho varias veces, esa [frase] es en una entrevista que tuve con Rosa María Palacios cuando todavía [ella] decía que yo era uno de los políticos jóvenes. Sin embargo, cuando pasé al fujimorismo me [comenzaron] a detestar todos mis ex amigos caviares. Lo señalé muy claramente: en la campaña de Lourdes Flores para la alcaldía uno de los temas estratégicos era golpear a [Álex] Kouri y al fujimorismo…

— ¿Usted no creía eso, que el fujimorismo golpeó la institucionalidad y que violó derechos humanos?

Lo que yo creo es que el fujimorismo y el ex presidente Fujimori salvaron al país, que hubo situaciones negativas, sí, claro, las hemos señalado. Pero muchas de esas situaciones que se escuchan hoy como negativas son inventadas, como que el ex presidente fue condenado por lesa humanidad, otra falsedad de la caviarada…

— ¿Se arrepiente de esas expresiones?

Si yo tengo que retractarme, me tengo que retractar, pero en mi vida política tengo N veces de defensa de las reformas que se hicieron en los noventa y lo único que siempre recalcan es esa frase, no recalcan todos los comentarios que he tenido a favor del fujimorismo. Al haber crecido en Renovación he trabajado de alguna manera apoyando las reformas del presidente Fujimori, así que cercano siempre he estado. Al contrario, estoy como pez en el agua en el fujimorismo, no es un tema ajeno para mí más allá de ese comentario en esa campaña [las municipales del 2010].

— Keiko Fujimori cumplirá seis meses en prisión preventiva el 1 de mayo próximo. ¿En cuánto ha afectado a Fuerza Popular su ausencia?

Es evidente [que nos ha afectado]. Ahí hay dos formas de mirar [la situación], la primera es que es una ausencia muy fuerte, felizmente tengo la suerte de visitarla a ella y también al ex presidente Fujimori para conversar e intercambiar algunas ideas. Ella es una mujer muy fuerte. Obviamente, su situación sí afecta porque, en algún momento, en general, todos los miembros de un partido tienen mucha cercanía y mucha, no sé si dependencia, y lealtad hacia su líder. Que tu líder esté preso es una situación complicada, pero que esté preso injustamente es una situación que uno no le encuentra explicación. Cualquier otro grupo político que hubiese pasado lo que ha pasado el fujimorismo ahora no existiría.

— ¿Qué tipo de reflexión le deja la muerte del ex presidente Alan García?

Este es un momento de dolor, de lamento y de expresar nuestra solidaridad con su familia y con el Apra. Más allá de las diferencias no cabe duda de que el ex presidente Alan García es uno de los políticos más importantes del país y que ha destacado en muchos aspectos. También nos debe llamar a una reflexión profunda lo que pasa en el país, de algunos odios viscerales, lo que he visto en redes es terrible. Y sí, hay que cosas que se deben evaluar, pero no es el momento. Yo sí creo que las fuerzas democráticas y la academia debemos hacer un análisis.

— La bancada de Fuerza Popular ha presentado la tercera interpelación a un ministro de Educación durante este gobierno. ¿Tienen la intención de censurar a Flor Pablo?

Una interpelación no tiene por qué llevarte necesariamente a una censura. En nuestra agenda no está una censura, no lo hemos pensado. Habrá que ver qué es lo que responde [la ministra], pero de arranque te digo que no.

— La ministra Pablo tiene cinco semanas al frente del Minedu. ¿Es ella la responsable por la impresión y errores en los textos escolares?

Así tenga un día, la responsable política es la ministra, es quien tiene que venir [al Congreso] a dar las respuestas. No se puede traer al ministro anterior [Daniel Alfaro] a responder un pliego interpelatorio, le corresponde al responsable político, así tenga una hora en el cargo, pero no es el caso de la señora ministra, la ministra tiene 15 años en el sector Educación.

— Pero la ministra Pablo no tenía el poder de decisión sobre la impresión de los textos escolares…

Pero con los 15 años y, por la forma en la que ha venido respondiendo en la Comisión de Educación, parece que conoce bastante [el tema]. Ella ha sido secretaria ejecutiva de Consejo Nacional de Educación, donde justamente nacen todas estas ideas. Ojo que no nos estamos oponiendo a que le enseñen a nuestros niños a respetar a nuestras niñas, a no hacer violencia y a la igualdad entre un niño y una niña. Nos oponemos a la distorsión de igualdad entre el hombre y la mujer, que les quieran meter cosas que distorsionan la formación de los niños en carácter sexual.

— El enfoque de género está considerado en el programa de gobierno de Fuerza Popular…

Eso lo dijo el señor [Alberto] De Belaunde y eso es falso. Él no dijo que era para los programas sociales, pero no en materia educativa. Y, además, el Jurado Nacional de Elecciones obliga a los partidos a hablar de enfoque de género en los planes de gobierno. Es decir, acá no hay ninguna libertad ni democracia en nuestro país. Mañana sale un partido X en el Perú y dice que “yo no quiero hablar de enfoque de género”, pero el JNE lo obliga. Entonces, con esa obligación Fuerza Popular planteó en su plan de gobierno un tema de enfoque de género.

— Fuerza Popular también ha planteado declarar en emergencia el Minedu. ¿El objetivo es retirar el enfoque de género del currículo escolar?

Muchos ministros [de Educación] han venido al Congreso a decirnos que el enfoque de género se refiere a la igualdad del hombre y de la mujer y le han mentido N veces a la representación nacional. ¿Por qué se tiene que declarar en emergencia el Ministerio de Educación? Porque en materia educativa, en comprensión lectora y razonamiento matemático nos ubicamos por debajo del puesto 160 [en el mundo]. Entonces, no avanzas en estos puntos y encima le metes ideología de género. Si estuviéramos si quiera cuartos o quintos en Sudamérica, entonces dirían: “Ah, están molestos por el género”. Si estamos en contra de que les metan estas ideas a nuestros niños, pero ese no es el único motivo para declarar en emergencia [el Minedu].

— ¿Qué es la llamada “ideología de género” para usted?

La ideología de género lo que busca es que haya una sola concepción de las cosas: cada persona no es lo que naturalmente [es], sino se hace en el camino. Y eso es de autoras feministas, la más conocida es una autora francesa [Simone de Beauvoir], quien dice que “una no nace mujer, sino se hace”. La ideología de género permite hoy en Uruguay que los niños de 12 años puedan cambiarse de sexo sin autorización de sus padres.

— Fuerza Popular está en contra del enfoque de género, pero esta política busca la igualdad. ¿Qué es lo que proponen, entonces?

Eso es falso. Hay países donde han quitado todos los libros de “La caperucita roja”. Primero porque, como es roja y es mujer, no puede ser roja, eso es una afrenta contra las mujeres. Segundo, como va de compras está encargada de llevar las cosas y, no pues, cómo la mandan a hacer cosas, tiene todos los males “La caperucita roja”, demuestra, pues, una mujer que es sumisa. Y por ahí hacen bromas de que como hay un lobo, los animalistas están en contra, porque pintan al lobo como malo. Entonces, quitaron “La caperucita roja”. Pero lo que proponemos es bien simple, nosotros creemos en el enfoque de familia. ¿Por qué se nos ocurre? No, porque la familia existe antes de la ley y de la Constitución, la familia existe antes de que aparezcan las famosas ideólogas del feminismo mundial.

— ¿Cómo interpreta el alejamiento de Daniel Salaverry de Fuerza Popular?

No, no sé cómo interpretarlo, cada uno hará su lectura.

— ¿Le sorprendió que Salaverry dejara sin efecto algunos acuerdos que se tomaron durante su administración en el Congreso?

No, yo dejé sin efecto varios [acuerdos] antes de irme, lo que pasa es que ahí también hay un error. Yo he sido presidente del Congreso y tengo muchos años en el Congreso, quiero mucho a la institución y el congresista Salaverry hoy es el presidente del Congreso y yo no voy a debatir ni a discutir con el presidente del Congreso actual habiendo yo estado en esa posición.

— ¿Cree que el fujimorismo debe ceder la presidencia del Congreso a otra bancada? ¿Es momento de que exista alternancia?

Es muy temprano para hablar del tema de la Mesa Directiva, lo primero que tenemos que hacer y hemos quedado con algunos grupos parlamentarios es armar una agenda, hay temas pendientes.

— ¿Fuerza Popular apoyará la bicameralidad para el 2021? ¿La puede dejar lista para el 2026?

No lo hemos visto como bancada, todavía no hemos tocado [el tema]. Sí sabemos que hay una propuesta de por lo menos tres grupos políticos, no es una propuesta que ha nacido de nosotros. Hay bastante resistencia, incluso la vez pasada [cuando se aprobó el proyecto para el referéndum] yo vi la resistencia de nuestra bancada. Tendríamos que evaluar de nuevo el tema, porque sí se hizo un trabajo bien desarrollado de todas las funciones del Senado.

— La ausencia de congresistas de Fuerza Popular, entre ellas la suya, impidió que el fiscal Chávarry dé sus descargos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿No es un comportamiento que puede ser interpretado como un blindaje?

No, más bien el fiscal Chávarry debe estar molesto por haber venido al Congreso por las puras, seguro debe estar medio fastidiado. Lamentablemente, se juntaron varias situaciones: tenemos a una persona que está enferma, que es el presidente de la subcomisión [César Segura], y hay otras dos que están de viaje. Y en mi caso, llegué 20 minutos después de que se levantó [la sesión]. Pero no es un tema que nos hayamos puesto de acuerdo. Cuando Marco Arana y otros no van y no dan el quórum, nadie hace el escándalo que he visto ahora.

— Pero esta vez fueron cinco los congresistas de Fuerza Popular que, además, tiene la mayoría en esa y en todas las comisiones…

Siempre damos quórum y las veces que no nos da quórum, no decimos nada. No tiene nada que ver como blindaje, más bien el fiscal Chávarry debe estar fastidiado.