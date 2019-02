Mabel Huertas: Martín Vizcarra tiene un gobierno "reactivo"

La periodista y analista política de 50+1 Mabel Huertas calificó este lunes de "reactivo" al gobierno del presidente Martín Vizcarra, por considerar que lo caracterizan los "pasos cortos" y la ausencia de planes a mediano y largo plazo.

"[Martín Vizcarra] ya ganó la supuesta reforma judicial y el referéndum, ya terminó su lucha con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, ya no hay un enfrentamiento con el Congreso de la República, y lo que todos esperábamos era ver cuáles son los siguientes puntos en la agenda", comentó la también conductora de televisión en una entrevista en vivo en nuestra redacción.

Por esta razón, Mabel Huertas consideró que, en la realidad, el gobierno no tiene mucho que ofrecer, y ahora está ocupándose de la emergencia en el sur, que "por supuesto está bien que se haga, pero no vemos planes a mediano y largo plazo".

Se preguntó si "no hay nada más que la lucha anticorrupción" y sostuvo que si bien esta tarea es "importante", "la gente no come de la lucha anticorrupción".

En esa línea, dijo que es muy probable que con el tiempo la población vaya a comenzar a tener esa sensación y demande saber qué cosas tangibles tiene para ofrecerle este gobierno.

Huertas anotó que la popularidad del presidente Martín Vizcarra en el sur del país está en declive y además debe generar preocupación la presencia de líderes políticos radicales como Walter Aduviri en Puno, por lo que "hay que tener mucho cuidado". Al respecto, mencionó que aún no ha habido una respuesta firme del gobierno central frente dichas posturas.

En conclusión Mabel Huertas consideró que el presidente Vizcarra "ha podido a hacer más" con el apoyo de la población reflejado, por ejemplo, en los resultados del último referéndum.