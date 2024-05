La primera ministra, Mercedes Aráoz, dijo esperar que Susana de la Puente, embajadora del Perú en Reino Unido, brinde las explicaciones del caso, luego del interrogatorio al que fue sometido Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.

Según fuentes de El Comercio, Barata señaló que le entregó a la empresaria US$300.000 para la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2011.

“Yo espero que la señora Susana de la Puente, no me he comunicado con ella, mande las explicaciones del caso, sus declaraciones tal y como lo hemos hecho el presidente y yo”, manifestó en conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros.

Aráoz Fernández dijo que el Gobierno no se pronunciará de manera formal hasta que la fiscalía diga cuáles fueron las declaraciones oficiales de Barata.

Además, reiteró que cuando ella fue candidata presidencial del Apra no recibió dinero de la constructora Odebrecht.

“En el caso mío, en el 2011, olvídense, ahí no hubo ninguna plata de Barata, que me rebusquen si quieren”, subrayó.

La jefa del Gabinete Ministerial, además, negó que el Ejecutivo direccione la actuación del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien ha sido criticado por un sector del Parlamento por no acudir a Brasil e interrogar a Barata por los presuntos vínculos de PPK con Odebrecht.

“Esa historia de que las cosas están direccionadas desde el Ejecutivo es totalmente falsa, nosotros respetamos la independencia plena de la fiscalía y del Poder Judicial, esas acusaciones las suelen hacer aquellos que han querido manejar o que han manejado alguna vez el Poder Judicial en los 90’, pero ahora nadie maneja el Poder Judicial”, refirió.

Más temprano, Mercedes Aráoz señaló que PPK no tuvo ninguna injerencia en las cuentas de la campaña electoral del 2011.

“Yo ratifico lo que ha dicho el señor Presidente de la República y lo ha ratificado en el Consejo de Ministros: no ha recibido ningún dinero. Eso sí podemos confirmarlo. Confío en su palabra, él no ha recibido dinero”, manifestó.

Asimismo, mencionó que el actual mandatario no tuvo injerencia en las finanzas de la campaña de la Alianza por el Gran Cambio, coalición por el cual postuló el 2011 a la Presidencia de la República, debido a que ese aspecto era controlado por terceros.

Dicha alianza electoral, creada con miras a las Elecciones Generales 2011, estaba integrada por el Partido Popular Cristiano, Partido Humanista Peruano, Restauración Nacional y Alianza para el Progreso.

“¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski debe tener responsabilidad en este tema cuando no tenía injerencia en las finanzas? Todo lo que se conoce es lo que está registrado como reporte ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, refirió.