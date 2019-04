Miguel Atala confesó que entregó US$1.3 millón a Alan García en varias partidas

El ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala confesó, durante un interrogatorio ante la fiscalía, que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en la Banca Privada de Andorra era en realidad para el fallecido ex mandatario Alan García. Agregó que le entregó la totalidad de este dinero al líder del Partido Aprista en varias armadas.

Según informó el portal IDL Reporteros, Atala relató que en el segundo semestre del 2010, García Pérez lo llamó y le pidió que lo visite en Palacio de Gobierno, donde se reunieron a solas y tomaron un café.

“En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de [la] sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva, así que luego de esa reunión empecé a llevarle el dinero al expresidente Alan García Pérez. La primera vez en un monto aproximado de US$ 20,000.00 a US$ 30,000.00 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al ex presidente Alan García Pérez. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares”, refirió.

Atala indicó que las entregas de dinero a García se realizaron entre el 2010 y 2018.

“Yo le entregaba dinero que tenía de mis negocios personales, los cuales eran compensados con los activos que me habían depositado previamente en la cuenta bancaria de Ammarin Investment INC en la Banca Privada de Andorra, siendo que estos dineros de la BPA, antes de llegar a mi persona, habían sido depositados en una cuenta de mi titularidad del Banco Scotiabank Sucursal Panamá, luego de lo cual ese dinero fue transferido a propia cuenta bancaria en Lima”, subrayó.



Al inicio de la audiencia de este martes, en la que el Poder Judicial debe evaluar el requerimiento de prisión preventiva contra Luis Nava, ex secretario general de la Presidencia, el fiscal José Domingo Pérez hizo público que Atala se acogió a la confesión sincera en dos declaraciones que realizó el 26 y el 29 de abril.

Pérez reformuló, en ese sentido, el pedido de prisión preventiva contra el ex vicepresidente de Petroperú y solicitó para este arresto domiciliario por 36 meses.

También pidió que se deje sin efecto la detención preliminar de Samir Atala Nemi, hijo del ex funcionario, y de Antonio Nava Mendiola, a quienes Odebrecht también transfirió dinero. Ambos se acogieron a la confesión sincera.

Nava Mendiola, a quien la constructora le asignó el código nombre “Bandido”, retornará al Perú el 7 de mayo.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena admitió la solicitud del Ministerio Público y le ordenó a Atala Nemi dejar la sala de audiencias.



Este Diario intentó comunicarse con Erasmo Reyna, quien fue abogado del ex presidente Alan García. Sin embargo, este no respondió a nuestras llamadas.

Los datos

El ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala dijo que a fines del 2007, durante una reunión empresarial, Nava Guibert le propuso que sea el apoderado de una empresa “offshore” en Andorra.

Agregó que el entonces secretario general de Palacio de Gobierno le dijo que el dinero que le iban a depositar tenía origen lícito.

Atala refirió que recién en setiembre del 2006, tras un foro del FIESP en Sao Paulo, Nava le señaló que el dinero que le transfirieron a la “offshore” en Andorra era en realidad para Alan García.