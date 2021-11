Conforme a los criterios de Saber más

El Ejecutivo publicó el domingo 24 de octubre en el diario oficial “El Peruano” la lista con los ascensos en el Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, un proceso que hoy se ve bajo sombras, después de que el saliente titular de la primera institución denunciara presiones de parte del presidente Pedro Castillo, del ministro de Defensa, Walter Ayala y del secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, para favorecer a los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Cahuancama.

Según el ex jefe del Gabinete Ministerial y exministro de Defensa Walter Martos, ciertos oficiales que ascendieron a generales le contaron que fueron convocados a Palacio de Gobierno, una vez que salieron sus resoluciones, donde Castillo Terrones les solicitó su “lealtad”.

“Otro indicativo que seguramente ustedes no lo saben, yo he tenido conversaciones con oficiales que han ascendido al grado de general y varios de ellos me han manifestado que han sido, después del proceso, cuando ya salió la resolución que declaraba los ascensos, han sido citados a Palacio de Gobierno, y después de que han pasado una lista por cada uno de ellos, ha salido el presidente [Castillo] y les ha pedido su lealtad”, manifestó en RPP.

Martos, quien también ha sido parte del Ejército, indicó que este tipo de actitudes no es común.

“Jamás se llama a los generales a pedirles su lealtad, eso lo hacía Vladimiro Montesinos [en la década de 1990 en el gobierno fujimorista], llamaba a los generales y los felicitaba, como quien les dice ‘ustedes han ascendido porque yo he querido, pero me deben su lealtad’, la lealtad de los miembros de las Fuerzas Armadas es a la Nación, al pueblo, no al gobierno de turno”, subrayó.

Excomandante general de la Fuerza Aérea sobre ascensos: “No se permitió la intromisión de agentes externos a la institución”

El ex primer ministro exhortó al mandatario a deponer sus intereses de controlar a las Fuerzas Armadas, porque “ese no es un camino democrático”. “Va a llevar a un caos al país, también invocó a los generales de las Fuerzas Armadas a hacer respetar la institucionalidad, si creen que se está rompiendo, pongan a disposición su cargo”, acotó.

El Comercio pudo comprobar que al menos 48 oficiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea acudieron la mañana del sábado 16 de octubre (una semana antes de que se oficialicen sus ascensos) a Palacio de Gobierno, donde, de acuerdo al registro de visitas del portal de Transparencia de la Presidencia, fueron recibidos por el general de Brigada EP Miguel Alberto Herrera Céspedes.

Herrera Céspedes fue designado el 8 de setiembre último- a través de la Resolución Suprema N° 185-2020-DE, que lleva las firmas de Castillo y Ayala, como el nuevo jefe de la Casa Militar. El Comercio intentó sin éxito comunicarse con el mencionado oficial.

Los militares estuvieron dentro de Palacio de Gobierno entre las 7:54 a.m. y las 10:15 a.m.

Entre los asistentes están los generales de División EP Ángel Florencio Pajuelo Jibaja y Jhonny León Rabanal; los vicealmirantes de la Marina Julio César Cacho Morán y Gian Marco Carmelo Chiapperini Faverio; y los tenientes generales FAP Roder Marinson Bravo Valera y Gregorio César Mendiola Lomparte.

El ex jefe de Gabinete y ex ministro de Defensa Pedro Cateriano consideró que esta citación hecha por Herrera Céspedes, a pocos días de oficializarse los ascensos en las FF.AA., “es absolutamente irregular” y “no es un acto normal”.

“Esta es una situación sumamente grave, la Comisión de Defensa del Congreso tiene, en vista de que se están acumulando una serie de hecho, solicitar facultades de comisión investigadora e indagar todas estas denuncias, porque es sumamente grave la supuesta intención del presidente Castillo de controlar a las Fuerzas Armadas, y esto se debe ser al margen de la decisión que el Parlamento tome sobre interpelar y creo yo censurar al ministro Ayala, él es el responsable político de todo lo que ha ocurrido”, subrayó en comunicación con este Diario.

Cateriano consideró que el mandatario ha cometido una infracción a la Constitución, porque no le puede ordenar, como jefe supremo de las FF.AA. al comandante general del Ejército a violar la ley de ascensos para beneficiar a sus allegados.

“Como todos sabemos al presidente no se le puede acusar constitucionalmente durante su mandato, el Parlamento sí puede investigarlo y al final de su gobierno de cinco años, tendrá que profundizarse esta pesquisa y ser acusado constitucionalmente. A pesar de la gravedad de estos hechos, no hay fundamento constitucional para proceder a una vacancia”, finalizó.

