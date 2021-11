Conforme a los criterios de Saber más

Los vínculos de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú) se siguen extendiendo en el Ministerio de Educación (Minedu). Este miércoles, el sector sumó a uno de los dirigentes de aquel sindicato magisterial, fundado por Pedro Castillo, como viceministro de Gestión Institucional.

Roy Carlos Palacios Ávalos, natural de la región Pasco, fue nombrado en este cargo por Carlos Gallardo, ministro de Educación y también cercano a la dirigencia de la Fenate Perú. Este gremio tiene entre sus principales cabezas a Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef Tacna, organismo de fachada de Sendero Luminoso. Además, han participado en sus conversatorios personas como César Tito Rojas, exdirigente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare) Puno, vinculado al Movadef; y el exministro de Trabajo Iber Maraví.

Antecedentes y visitas

La Fenate Perú y Roy Palacios han tenido abiertas las puertas de Palacio de Gobierno desde que inició el periodo de gobierno de Castillo. Apenas dos semanas después de haber asumido la dirección del Ejecutivo, el jefe de Estado se reunió con un grupo de 12 maestros de su gremio sindical el 13 de agosto.

La Contraloría advirtió que estas personas ingresaron brindando información falsa. Todos ellos se identificaron como trabajadores del Minedu o del Ministerio de Energía y Minas, pese a que ninguno trabajaba en estos ministerios. La situación fue difundida a través de un informe de orientación. Una de las personas que falseó información fue Palacios Ávalos, el flamante viceministro. Ingresó a nombre del Minedu aunque, para entonces, no tenía ningún vínculo laboral ahí.

Registro de visitas al Despacho Presidencial advertido por la Contraloría. (Captura: Contraloría)

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Palacios Ávalos había ingresado a Palacio. El 9 de agosto, visitó el despacho del presidente Castillo por más de dos horas. Sus siguientes citas en la sede del Ejecutivo fueron: el 20 de agosto (18:15 - 22:12), el 23 de agosto (11:01 - 12:46), el 1 de octubre (13:31 - 16:08) y el 5 de noviembre (09:47 - 10:12).

Palacios Ávalos ha registrado también visitas en el despacho del congresista Edgar Tello, de la bancada de Perú Libre y también vinculado a la Fenate Perú; y María Tarazona Alvino, fundadora del Partido Magisterial Peruano (PMP) en Huánuco y actual viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El nuevo viceministro de Gestión Institucional es también secretario general de la Fenate en Pasco y uno de los fundadores del PMP en esta región, según informó El Comercio.

Antes de esta actividad sindical, Palacios Ávalos fue afiliado al partido Somos Perú y se desempeñó como regidor distrital por esta organización política en dos periodos (el 2006 y 2010) en la Municipalidad Distrital de Pallanchacra (Pasco).

Actividad política del actual viceministro. (Captura. Infogob)

Palacios Ávalos fue uno de los docentes y dirigentes que apoyó también la huelga de maestros del 2018, que se desarrolló luego de la masiva paralización de labores que se vivió un año antes, en el 2017. Este segundo paro, también organizado por la facción que lideraba Pedro Castillo como presidente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, inició el 18 de junio del 2018. Sin embargo, fue suspendida días después, el 3 de julio del mismo año. La huelga había sido declarada ilegal.

Este año, como dirigente de la Fenate Perú, respaldó al exministro Maraví al ser entrevistado por La República. “El compañero Maraví es un dirigente y ha demostrado su inocencia. Tendrá que regresar a la Fenate, si es que lo censuran. Nuestra solidaridad con él”, dijo al referido medio.

Así como Palacios Ávalos, la Fenate Perú sostuvo el pasado 5 de noviembre una reunión con el ministro Gallardo y suscribieron un acta en la que se precisa que este jueves 11 instalarán una mesa de diálogo para abordar dos puntos: plan de emergencia y retorno seguro a la escuela; y el nombramiento y contrato docente.

¡Avanzamos! El pronto retorno a clases, las mejoras a la ley magisterial y las demandas de los maestros se conseguirán a través de la #MesadeDiálogo @MineduPeru #Fenatep. pic.twitter.com/ew2o9JyNFO — mineduperu (@MineduPeru) November 5, 2021

Acta suscrita entre el ministro Gallardo y la Fenate Perú. (Foto: Fenate)





Los riesgos tras la designación de Palacios Ávalos

Precisamente, uno de los puntos que la Fenate Perú pone en el acta suscrita con el Minedu recaería también en las responsabilidades del nuevo viceministro Palacios. El Viceministerio de Gestión Institucional maneja las relaciones con regiones del país y bajo su gestión dependen el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) -manejando el presupuesto de inversiones en infraestructura-, y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Los titulares de estos dos programas también fueron cambiados por Gallardo en las últimas semanas: María del Pilar Mendoza Yáñez fue nombrada directora ejecutiva del Pronabec y el excongresista Edgar Américo Ochoa Pezo como director ejecutivo del Pronied. Ochoa Pezo participó el 27 de octubre junto al ministro en una conferencia de prensa pese a no trabajar en aquella fecha en esta institución.

🔴 #EnVivo | El ministro de Educación, Carlos Gallardo, brinda una conferencia de prensa, en la que informa sobre las orientaciones fundamentales para el retorno seguro, flexible, gradual y descentralizado a la presencialidad. 👉 https://t.co/8bFpHOyApm — mineduperu (@MineduPeru) October 27, 2021





Paul Neira Del Ben, especialista en políticas educativas y director de EstudiaPe, dijo a El Comercio que la designación de Roy Palacios Ávalos como viceministro de Gestión Institucional significa contar con una “herramienta política” de asistencialismo y clientelismo que puede ser utilizada por el gobierno.

“Tienes una herramienta política para negociar con los gobernadores regionales, y por otro lado tienes las becas. El control de Pronabec te permite definir los parámetros internos sobre quién recibe y quién no una beca. Puede esto convertirse en una herramienta política de asistencialismo, construcción de una red de clientelismo dentro del país y pasar desapercibida. Son competencias de estas oficinas y eso recibe Roy Palacios”, dijo Neira Del Ben.

Por ejemplo, uno de los riesgos es que en Pronabec la asignación de beneficios o créditos a allegados pase desapercibida, o que la entrega de infraestructura educativa a través del Pronied sea solo en determinadas regiones. “ El problema es que esto puede pasar desapercibido. [...] ¿Dónde está la mirada técnica, el interés común antes que el interés particular de un gremio?”, cuestionó el experto.

Daniel Alfaro, líder del eje educativo de propuestas del bicentenario y fundador de Pirka Consultoría, alertó que este Viceministerio requiere de una persona con capacidad de gestión, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año el gobierno plantea que se reinicien las clases presenciales.

“Son estrategias importantes para tener medidas de seguridad para un pronto retorno a las clases y las becas del Pronabec para facilitar oportunidades. Ese puesto necesita alguien con mucha capacidad técnica de gestión pública. Eso generalmente lo puedes ver en personas con experiencia previa en el manejo de grandes entidades públicas. No conozco los antecedentes del nuevo viceministro, pero si no existe esa experiencia pública del cargo, creo que no sería lo más idóneo ”, comentó el también exministro de Educación a este Diario.

Alfaro también advirtió que actualmente ya existe un retroceso alarmante en materia educativa para el esperado retorno a las aulas. Por ello, es relevante que quien asuma este viceministerio tenga la capacidad de gestión adecuada. “Todavía tenemos menos del 10% de instituciones educativas abiertas respecto a las habilitadas. Estamos en la cola de América Latina del retorno a clases. Ya estamos en un periodo de demora y por eso necesitamos a alguien con mucha experiencia en gestión pública en ese puesto”, indicó.

El exministro de Educación Idel Vexler coincidió con Alfaro respecto a que el retorno seguro a las clases debe estar asegurado por este Viceministerio. De lo contrario, será difícil que se puedan reiniciar las clases presenciales en marzo del 2022.

“Está en peligro aquello anunciado por el gobierno y que la sociedad reclama. El otro año debemos volver a clases presenciales seguras, con vacunación y condiciones. De la manera como viene trabajando el Minedu hasta ahora, lo veo difícil” , adelantó Vexler.

Para Vexler y Neira Del Ben otro de los riesgos tras la designación de Palacios Ávalos es el copamiento del Minedu por personas vinculadas a la Fenate Perú.

“Comienza a configurarse cuáles son los hilos del manejo del poder en el sector Educación. Que se termina de confirmar con la designación del profesor Roy Palacios y que de nuevo ofrece una imagen muy clara del posicionamiento que está teniendo el Fenate Perú. Cuando se ve eso, se termina de entender que hay una estrategia de copamiento, pero no bajo la lógica que ganaron las elecciones y ponen su gente, sino que responde a una mirada de mucho más largo plazo, con intenciones claras de asegurar un sector que tiene poder en el país “, expresó Neira Del Ben.

En tanto, Vexler alertó también este copamiento. “Es de preocupación porque según se conoce no tiene [Palacios Ávalos] la trayectoria ni experiencia en gestión que necesita el país. El ministro ya tiene una gran carga ideológica de la Fenate Perú, ahora ponen a un viceministro que el único mérito que tiene es ser una persona ideologizada, sindicalista, radical de la Fenate. [...] Lo que observo es que está en camino copar el gobierno educativo del Perú ”, opinó.

Finalmente, el exministro Alfaro mencionó que si no se selecciona a personas que cumplan no solo las condiciones mínimas para los cargos en el Minedu, “entonces definitivamente las decisiones no se están tomando bajo la lógica de priorizar el interés superior del niño, sino con otros intereses ajenos a él”.

