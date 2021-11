El presidente Pedro Castillo rindió ayer en Ayacucho un informe sobre sus primeros cien días de gobierno. Sin embargo, el evento estuvo marcado por la ausencia de la primera ministra Mirtha Vásquez, quien —según fuentes de El Comercio— mantiene su incomodidad por la permanencia de Walter Ayala como ministro de Defensa.

Este Diario adelantó que Vásquez no iba a acudir a la cita. Una fuente de este Diario explicó la noche del martes que era una forma de comunicar su incomodidad por la continuidad de Ayala, pese a que ella está a favor de la remoción de este por el escándalo de las presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas. Además, tenía previstas algunas reuniones.

Hasta el cierre de esta edición, Vásquez mantenía su incomodidad con Ayala, pero no contemplaba renunciar al cargo, señalaron fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Por lo menos hoy día [ayer], no está eso pensado. No está con una carta de renuncia en la mano. Está esperando que el tema se decante”, indicó una de las fuentes. Hasta el cierre de este informe, Vásquez aún no dialogaba con Castillo sobre la situación de Ayala luego de la reunión del martes entre el ministro y el jefe del Estado.

El martes por la mañana en la Comisión de Constitución del Congreso, Vásquez calificó las denuncias de presiones en las FF.AA. como graves y aseveró: “Estamos tomando decisiones que vamos a comunicar en estas próximas horas”.

Por la noche de ese mismo día, Ayala no especificó si ha sido ratificado por el presidente, pero sí mencionó que seguía en el cargo. Hasta el miércoles, el presidente no anunciaba alguna decisión.

Durante la jornada del miércoles, Vásquez despachó en la oficina de la PCM en Miraflores siguió por televisión el discurso del presidente Castillo. No recibió visitas externas, según los registros oficiales, pero sí tuvo “reuniones internas”, según las fuentes. Principalmente hubo encuentros con personal de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM con el fin de establecer prioridades, plazos y metas a partir de la política general de gobierno.

Por la noche, Vásquez compartió un mensaje del presidente Castillo en Twitter, referido a la actividad en Ayacucho. La primera ministra resumió el discurso del jefe de Estado: “Desde Ayacucho el presidente Pedro Castillo dio cuenta de acciones para enfrentar la pandemia, masificar el gas, iniciar la segunda reforma agraria y reactivar la economía. Con un nuevo enfoque, se ha logrado encauzar conflictos sociales mediante el diálogo”.

MIrtha Vásquez (a la derecha) durante una reunión el miércoles con funcionarios de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)

Insistencia con la asamblea constituyente

En su alocución de más de 40 minutos, Pedro Castillo afirmó que su gobierno sí logró “cosas muy importantes en cien días”. Estuvo flanqueado por la mayoría de sus ministros. El canciller Óscar Maurtua tampoco asistió, puesto que participó en la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la COVID-19, tras una invitación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Asimismo, Castillo repasó acciones de su gestión e hizo más promesas. Aunque criticó que “con poca vergüenza un sector me dice que no he hecho nada”, expresó: “Hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exigen que en cien días resuelva los problemas del país”.

A pesar de que todavía mantiene silencio sobre Ayala, el mandatario sostuvo: “Nuestros ministros están en constante evaluación. Ministro que no trabaja, funcionario que no trabaje, tendrá que ir a su casa”. En otro momento aseveró: “A mí nadie me va a poner la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo”.

Hacia el final de su discurso se volvió a referir a su iniciativa de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución, pese a que ese apartado no fue consignado en el discurso escrito compartido por personal de prensa de Palacio de Gobierno. “Creo importante manifestarles lo de la asamblea nacional constituyente, que es un grito popular. Lo dijimos ante el Congreso de la República y hoy esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino”, refirió.

Quien también se refirió a los cien días de gestión de Castillo fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Fueron 100 días perdidos, 100 días de desastre. Es hora que se pongan las pilas”, declaró a la prensa.

También hubo pronunciamientos a través de Twitter. “Balance de los 100 días de gobierno ha sido una lista de promesas y populismo para justificar su ineficiencia. Lo cierto es que ni Pedro Castillo ni su entorno estaban preparados para gobernar. Logros reales: crisis de gobierno, repartíja, escándalos y subida de precios”, escribió Heidy Juárez, legisladora de APP. “Presidente Pedro Castillo, la campaña política ya terminó. ¡Empiece a gobernar sin medidas populistas! El país necesita confianza y liderazgo en la toma de decisiones”, dijo por su parte Silvia Monteza, parlamentaria de Acción Popular.

Perspectiva

Para la politóloga Katherine Zegarra, la ausencia de la primera ministra Mirtha Vásquez en Ayacucho respondería a su incomodidad por la permanencia no solo de Ayala, sino de otros ministros cuestionados. “Hemos visto que está abiertamente incómoda o en contra del mantenimiento de algunos ministros altamente cuestionados ante la sociedad. Esto no solamente es negativo para los resultados esperados del aparato estatal, está buscando mantener una imagen que ha construido a lo largo de los años”, apuntó.

En cuanto al discurso del presidente Pedro Castillo en Ayacucho, Zegarra sostuvo que se trató de una rendición de cuentas escueta por el corto tiempo del gobierno. “Sin embargo, también se presenta un discurso que busca el apoyo ciudadano. Y esto es medianamente parecido a un discurso de campaña, porque lo que se busca es legitimar un punto de vista y recoger la mayor aprobación disponible”, sentenció.

Los columnistas de este Diario, Omar Awapara, Diego Macera, Carlos Basombrío, Norma Correa y Patricia del Río dibujan desde distintos frentes (política, economía, seguridad ciudadana, regreso a clases y relación con la prensa) un balance de lo que han sido estos primeros 100 días del Gobierno de Pedro Castillo.