Robar productos de supermercados fue probablemente la denuncia menos grave contra Doris Violeta Alzamora Chamorro, la nueva jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), la entidad que vela por la seguridad vial en carreteras. Hace cuatro días fue designada por el titular del Ministerio de Transportes (MTC), Juan Francisco Silva, como parte de una supuesta ‘restructuración’.

Esta mujer de 48 años también fue denunciada en su trabajo anterior, como coordinadora de ProTránsito, por pedir a dos de sus subalternas a que realicen servicios particulares a favor de ella en horarios laborales, una como su abogada personal para trámites de su divorcio y otra como profesora de sus hijos, mientras les correspondía realizar sus funciones municipales, según se lee en un documento al que accedió El Comercio.

Según la resolución de gerencia D000100-2021-MML-GMM, la denuncia fue realizada el 14 de octubre de 2019 por una persona cuya identidad se mantuvo en reserva a través del correo electrónico cerocorrupcion@munlima.gob.pe. En el expediente, se lee que ella habría incurrido en tres faltas administrativas.

“Doris Violeta Alzamora Chamorro, en calidad de Coordinadora del Proyecto Especial PROTRANSITO, incide en lo siguiente: 1) presuntos servicios particulares que realizarían las servidoras Gladys Ramírez y Jessenia Murillo Tucto, a favor de la servidora imputada, durante su jornada laboral, como su abogada personal en litigios de divorcio y profesora particular de sus hijos, respectivamente”.

En ese oficio, la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo precalificó las conductas imputadas por transgresión a la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética, lo cual constituye falta disciplinaria tipificada en el literal q) de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, recomendando el inicio de procedimiento administrativo disciplinario.

Eso no es todo. Otra de las denuncias que se reportan en ese expediente, contra quien era la responsable de dirigir la gestión del tránsito en la ciudad de Lima, narra que habría utilizado vehículos de propiedad del municipio para fines personales. En la resolución se lee. “(Se denuncia...) la utilización de la unidad vehicular de placa EGO-641 de la Municipalidad de Lima, para transporte de sus menores hijos hacia el Colegio Santa Rita de Casia, ubicado en el distrito de Surco; al respecto, se adjuntaron cuatro (4) vídeos como medios probatorios, de los que se observa a la unidad móvil de color blanco de placa EGO 641, de la cual bajan tres personas particulares, siendo dos de ellas – aparentemente– menores de edad, y a una cuarta persona, que sería el chofer, bajando mochilas con ruedas de la parte trasera del citado vehículo”.

En el mismo documento se detallan sus descargos ante el supuesto hecho de haberle exigido a su subalterna trabajar como su abogada personal. “La servidora imputada ha señalado en sus descargos que no existe ninguna demanda de divorcio interpuesta por su persona, adjuntando su partida de matrimonio vigente”. No obstante, actualmente en su ficha Reniec, se observa que la funcionaria registra un estado civil de divorciada.

Ficha de Reniec de Doris Violeta Alzamora Chamorro, superintendenta de la Sutrán.

Por si fuera poco, la nueva jefa de la Sutrán tiene una papeleta muy grave y otra grave en su historial al volante: la primera es la multa M18 por estacionar o detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, o en el crucero peatonal; y la G41, por desobedecer las indicaciones de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito.

Multas de Doris Violeta Alzamora Chamorro, nueva jefa de la Sutrán

Reunida con colectivos informales

El jueves 4 de noviembre se oficializó el nombramiento de Doris Violeta Alzamora Castillo como nueva jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán). Ocurrió luego de que se hicieran públicos unos audios filtrados de una reunión entre el titular del MTC, Juan Silva, con transportistas, con quienes pactó cambios en la jefatura de la Sutrán para que no acaten un paro.

Un día después de asumir sus labores, la abogada especialista en gestión pública y consultora en temas de tránsito y transporte, se reunió con gremios de autos colectivos de todo el país y empezó a firmar acuerdos.

Uno de los pactos fue que la Sutrán “revise con la gerencia los procedimientos de fiscalización” e implemente mejoras dentro del marco legal. Como ya se conoce, los autos que brindan el servicio ilegal de colectivo no tienen paraderos formales, no rinden control de horarios y en muchos casos los conductores pueden manejar 16 horas sin descanso, además, operan bajo un sistema que depende de la velocidad para llenar el vehículo y obtener más ganancias, no tributan ni tienen control de GPS, entre otras carencias.

