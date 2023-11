Eduardo Arana, ministro de Justicia, pidió no “politizar” la suspensión del procurador general Daniel Soria, quien indicó que dicha medida tenía motivaciones políticas que implicaban a la presidenta Dina Boluarte.

“Yo no me voy a pronunciar sobre los calificativos que el procurador Soria pueda hacer, lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido”, dijo Arana.

“Esto obedece a un procedimiento y el señor Soria ha sido notificado con los procedimientos, él está ejerciendo su derecho, se le está cumpliendo y garantizando el debido proceso”, agregó.

Finalmente, Arana solicitó a Soria Luján hacer “una respuesta desde el punto de vista legal y administrativo que es donde corresponde hacer la evaluación”.

Suspensión de Daniel Soria

El último viernes, 24 de noviembre, suspendió a Daniel Soria luego que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría señalara que el funcionario no cumplía los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el gobierno de Martín Vizcarra al presentar solo un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.