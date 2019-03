Mujeres ocupan menos de la mitad de altos cargos partidarios [INFORME]

El debate sobre la incorporación de la paridad en la elección de autoridades en el país genera una pregunta: ¿cómo es la participación de las mujeres en los altos cargos directivos de los partidos que discutirán la reforma política?

Un análisis de El Comercio encontró que ninguna de las agrupaciones políticas con inscripción vigente representadas en el Congreso supera el 40% de puestos ocupados por mujeres en sus comités políticos (CP) o comités ejecutivos nacionales (CEN), órganos que marcan la agenda de estos grupos.

Fuerza Popular (FP) es la única agrupación presidida por una mujer: Keiko Fujimori. En los últimos meses, el segundo cargo más importante también estuvo en manos de una mujer, Luz Salgado, quien renunció en febrero y dejó el puesto vacante. Ahora Luis Galarreta, subsecretario general, asume sus funciones.

Además, el CEN fujimorista es el menos dispar. De sus 13 integrantes activos, ocho son hombres (61,54%) y cinco mujeres (38,45%), según información proporcionada por FP.

Salgado reconoce que su partido no tiene ningún documento oficial en el que se establezcan lineamientos para promover la participación de la mujer. No obstante, afirma que en la práctica sí han mostrado disposición para promover este tipo de representación.

“A veces no se puede cumplir la cuota porque hay muchas mujeres que no quieren participar por temor a perder su tranquilidad y privacidad”, señala la ex presidenta del Congreso.

En el otro extremo, el partido con mayor diferencia en participación es el Apra. Sus dos secretarios generales y los seis integrantes de su comité político son hombres.

Asimismo, solo tres de los 27 integrantes del último CEN elegido son mujeres (11,1%), según información del mismo partido. En esa elección las listas no cumplieron con la cuota del 30% de mujeres, tal como lo dispone la ley de organizaciones políticas, según el congresista Jorge Del Castillo.

El legislador aprista sostiene que este fue uno de los motivos por los que esta lista no pudo ser inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Esperan solucionar esta situación en el congreso partidario de mayo.

Elías Rodríguez, secretario general de la agrupación, considera que debe primar el criterio del mérito en la elección de directivos.

Otro partido tradicional con problemas de baja representación de mujeres en su estructura partidaria es Acción Popular (AP). La última formación del comité político de la que hay registro cuenta con una sola mujer y diez hombres, según la web de la agrupación. No cuentan con CP actualizado ni CEN por problemas de inscripción en el ROP.

Su presidente y secretario general también son hombres, aunque su vicepresidenta es mujer, Bertha Arroyo de Alva.

“Tenemos como política la alternancia, pero en la realidad es muy difícil. Tendrían que cambiar las estructuras familiares porque todavía en el país se le tiene asignada a la mujer el cuidado de la familia”, admite el congresista Armando Villanueva.

Alianza para el Progreso y el Frente Amplio mantienen una cuota femenina ligeramente por encima de un tercio de integrantes en sus comités políticos [ver gráfico].

(Elaboración: El Comercio) El Comercio

La congresista de APP Gloria Montenegro afirma que su partido tiene como norma que el número 2 de la lista a cualquier elección sea ocupado por una mujer.

En tanto, Elizabeth León, integrante de la directiva de FA, señala que el plan estratégico de su agrupación establece la paridad como una meta. Por ello trabajan en un proyecto de ley para que el 20% del financiamiento público a partidos sea destinado al desarrollo de capacidades de mujeres.

Contigo –antes Peruanos por el Kambio– está en proceso de reestructuración. Los cinco integrantes del CP inscritos en el ROP, así como el presidente del partido, son hombres. El congresista Juan Sheput señala que actualmente son ocho miembros en el CP, todos varones.

Agrega que trabajan para reincorporar a mujeres que participaron en la campaña y relanzar la secretaría de la mujer. El legislador considera que no pueden continuar con una mínima participación femenina en la dirigencia.

Un caso aparte es Nuevo Perú, partido sin inscripción electoral, pero con representantes en el Congreso. El 53% de los integrantes de su comisión política son hombres y el 47% mujeres. Esta agrupación incluye el criterio de paridad en su estatuto.

—Cambios históricos—

Pilar Tello, especialista en género de IDEA Internacional, indica que la subrepresentación de mujeres en los altos cargos partidarios se repite en 18 países estudiados de América Latina.

La información registrada en el JNE señala que en casi todos los partidos la militancia de base es similar entre hombres y mujeres. “De ese 50%, solo un 19% tiene cargo de dirección. Pero cuando se mira en la cúspide, entre 13% y 16% solamente son ocupados por mujeres”, afirma Tello.

La especialista destaca que en la mayoría de casos las mujeres son relegadas a los sectores sociales. La única forma de revertir esta situación es incluir cambios en los roles desde el hogar.

ANÁLISIS COMPARADO:

La consultora Beatriz Llanos señala que los partidos peruanos reflejan el orden social que históricamente ha privilegiado lo masculino.

Llanos también afirma que son muy pocas las organizaciones que han superado el 40% de mujeres en dirigencias.

“En la década de los 90 hay un hito con la aprobación de la cuota. Fue un estímulo que obligó a los partidos a cambiar en lo electoral”, destaca.