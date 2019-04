El nuevo Consejo de Ministros, la columna de Martín Tanaka

El nuevo Consejo de Ministros recibió la confianza del Congreso, con 46 votos a favor, 27 en contra y 21 abstenciones. Difícil para el Congreso aparecer respaldando a un presidente del Consejo de Ministros que cuenta con apenas el 28% de aprobación ciudadana en cuanto a su desempeño, según la encuesta de marzo del Instituto de Estudios Peruanos. A pesar del carisma de Del Solar, un 40% se muestra en contra de su designación, siendo especialmente desaprobado en las zonas centro y sur del país. La encuesta muestra también las razones del descontento respecto al desempeño del gobierno, expresadas por quienes votaron en contra en el Parlamento: no se combate suficientemente la delincuencia, no está mejorando la economía, no se está trabajando para los más pobres, no se promueve el empleo o la inversión. Súmese a esto los problemas de la reconstrucción con cambios, Las Bambas, el incendio del bus en Fiori, y se entiende parcialmente que este haya sido el Consejo de Ministros que menos votos obtuvo en su pedido de confianza desde que contamos con un Congreso unicameral.

Aunque la verdadera explicación de esta baja votación es que estamos ante un gobierno con una representación parlamentaria mínima, de apenas nueve miembros. Si sumamos los votos de las bancadas de PpK, Alianza para el Progreso y la Bancada Liberal, que podríamos gruesamente decir forman parte de una suerte de coalición de apoyo al gobierno, alcanzamos apenas 15 votos. Con todo, no deberíamos dejarnos llevar por la impresión de que el voto de confianza estuviera realmente en riesgo. Negarla hubiera habilitado al Poder Ejecutivo a cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones, por lo que era imposible que ocurriera. A tal punto que la mayoría de los votos a favor de Del Solar llegaron del fujimorismo: 17 de los 46 votos. Es interesante ver mapeadas las tendencias dentro de este grupo: 17 votos a favor, 11 en contra, 12 abstenciones. A favor votaron Carlos Tubino y Karla Schaefer; en contra, Rosa Bartra, Luis Galarreta, Milagros Salazar y Yeni Vilcatoma; se abstuvieron Luz Salgado, Alejandra Aramayo, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Miguel Torres. ¿Qué tendencia primará en el futuro? ¿Cuánto interviene Keiko Fujimori en las decisiones?

En cuanto a la composición del nuevo Consejo de Ministros, ya hemos señalado anteriormente que parece afortunada, dadas las restricciones de reclutamiento que enfrenta el gobierno. En cuanto al contenido del mensaje al Congreso, parece básicamente correcto, pero llaman la atención las omisiones o falta de énfasis en asuntos claves: las banderas levantadas por el propio gobierno en materias como la lucha contra la corrupción, la reforma de la justicia o la reforma política, y los asuntos de mayor interés ciudadano inmediato, como la reactivación económica, la seguridad ciudadana, el desarrollo en las regiones. Ante una situación adversa, se presenta un dilema: o tienes una administración conservadora para evitar un mayor desgaste y te limitas a responder ante los problemas que se presentan, o asumes riesgos y planteas medidas ambiciosas que te permitan recuperar la iniciativa y marcar la agenda. Esto ya lo hizo antes el gobierno al proponer la reforma judicial y el referéndum, o cuando decidió intervenir en La Pampa para enfrentar a la minería ilegal y sus secuelas. ¿No hay espacio para ser más ambiciosos en los más de dos años de gobierno que aún quedan?

Escribiendo estas líneas recibo la triste noticia del fallecimiento del maestro, de mi maestro, Julio Cotler. Ya encontraremos el tiempo para despedirnos propiamente.