Raúl Ribeiro Pereira Neto, ex representante de Odebrecht para la concesión Rutas de Lima, declaró ayer al fiscal Germán Juárez Atoche que la constructora brasileña entregó un aporte de US$3 millones a la campaña contra la revocación de Susana Villarán.

En el interrogatorio en Curitiba, que se prolongó por cuatro horas, Pereira Neto ratificó que José Miguel Castro, quien fue gerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán, le pidió el dinero para la campaña del No.

Agregó que Jorge Barata, ex superintendente de la firma en el Perú, aprobó el pedido y lo gestionó a través del Departamento de Operaciones Estructuradas.

Pereira Neto reveló además que Barata le indicó que ‘Budian’, quien figura en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, sería José Miguel Castro.

Asimismo, el ex representante para Rutas de Lima remarcó que en los pagos a la campaña del No intervinieron directamente dos personas: Fernando Migliaccio, ex tesorero de la ‘caja 2’ de la constructora, con la que se pagaban los sobornos; y Valdemir Garreta, publicista y aspirante a colaborador eficaz.

—Los pagos—

Asimismo, el ex ejecutivo de Odebrecht detalló cómo la empresa First Capital brindó asesoría e intermediación financiera al proyecto Rutas de Lima, adjudicada a Odebrecht por US$711 millones.

La constructora pagó por esta asesoría US$3’500.000. De este monto, US$3’000.000 fueron transferidos a la cuenta de Latin American Enterprise, empresa matriz de Pedro Pablo Kuczynski. Los US$500 mil restantes se quedaron en First Capital, compañía que figura a nombre del socio del ex presidente, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

Con esta confesión se corrobora la declaración que dio Sepúlveda en marzo de este año, cuando admitió que los pagos por más de US$3 millones que recibieron de Odebrecht fueron por servicios de asesoría para el referido proyecto vial.

La concesión Rutas de Lima, de 115 kilómetros de extensión, comprende los tres principales accesos y salidas de Lima: las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. Estas integran 23 distritos de la capital.

Ayer, por la tarde, el testigo Luis Alberto Meneses Weyl, también ex ejecutivo de Odebrecht, declaró ante los fiscales José Domingo Pérez, Geovana Mori y Carlos Puma por más de cinco horas. Meneses Weyl admitió que fue él quien presentó al ex viceministro Jorge Cuba con Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de la constructora.

Asimismo, indicó que Cuba le dijo que estaba a cargo del metro de Lima por disposición del ex ministro Enrique Cornejo.

Por otro lado, confirmó que Odebrecht pagó US$780 mil al ex jefe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán) Juan Carlos Zevallos Ugarte con recursos provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas para que los favoreciera en la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur (Iirsa Sur).

Según lo revelado por Barata –confirmado ayer por Meneses Weyl–, Zevallos emitió 18 certificaciones a favor de Odebrecht en calidad de jefe de Ositrán durante el segundo gobierno de Alan García. A cambio, recibió entre USS$60.000 y US$80.000 mensuales por un período de un año y medio a través de la ‘offshore’ Klienfield.

—Descargos—

Este Diario se comunicó con el abogado de Susana Villarán, Iván Paredes, pero prefirió no pronunciarse.

En tanto, César Nakazaki, abogado del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, señaló que lo dicho por el testigo Pereira Neto consolida su línea de defensa, ya que no se trataría de sobornos pagados a través de contratos simulados.

“Lo que nosotros venimos sosteniendo es que los contratos fueron por servicios legales. Los pagos son legales e incluso motivaron pago de impuestos”, señaló.

“Ya declararon los funcionarios de Odebrecht en el Perú, los señores del Banco de Crédito, que también brindaron el servicio, y ayer y hoy día vienen declarando en esa línea los ejecutivos de Odebrecht. Era lo que esperábamos. [Esto] viene fortaleciendo nuestra tesis”, concluyó.