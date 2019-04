Barata dice que Alva Castro se presentó como intermediario de García

Por Graciela Villasís / Sebastián Ortiz Martínez



El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata ingresó ayer, a bordo de un auto negro, directamente al estacionamiento de la sede de la Procuraduría Federal de Curitiba minutos antes de las 10 a.m. (8 a.m. en el Perú). Vestido con un traje oscuro y con la barba crecida, el ex ejecutivo de la otrora constructora más grande de Brasil declaró durante casi cuatro horas sobre las donaciones al Partido Aprista y otras agrupaciones.

Según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, Barata ratificó, durante el interrogatorio en el que participaron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que Odebrecht aportó US$200.000 a la campaña de ex presidente Alan García en el 2006. Agregó que este dinero fue entregado al ex ministro del Interior Luis Alva Castro.

Además indicó que Alva Castro, quien también fue presidente del Congreso durante la segunda administración aprista (2006-2011), se identificó ante él como “un intermediario” de García Pérez.

Barata, de acuerdo con las mismas fuentes, contó que entregó parte del aporte de US$200.000 en un local de campaña del Partido Aprista, ubicado en la avenida Arequipa.

Además, refirió que las otras entregas se realizaron en el departamento de San Isidro de Alva Castro, quien desde el jueves 11 de abril está impedido de salir del país.

La declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú coincide con documentos del sector de Operaciones Estructuradas (caja 2), a los que accedió El Comercio, en los que la constructora registró dos transferencias: una de US$60.000 a una persona con el nombre en código ‘Laque’ y otro de US$40.000 para el ‘Apra’.



‘Laque’ fue el seudónimo que el sector de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, a cargo del pago de sobornos, le dio al ex ministro del Interior.



Este Diario abordó al ex titular de Justicia Aurelio Pastor, quien ahora es abogado de Alva Castro, a su salida de la Procuraduría Federal de Curitiba, pero este se negó a brindar declaraciones sobre las imputaciones contra su cliente.



—La aclaración de Vela—

​Erasmo Reyna, abogado del Partido Aprista, señaló que Barata declaró que el ex presidente García, quien falleció el último miércoles tras dispararse en la cabeza, “nunca le solicitó ningún dinero” ni a él ni a la empresa Odebrecht.



“[El señor Barata ha dicho] que Alan García nunca le solicitó ningún dinero ni a él ni a la empresa Odebrecht, que Alan García nunca le expresó agradecimiento alguno y que no tiene certeza de que los recursos entregados a Alva Castro hayan sido destinados al partido”, subrayó.



El congresista aprista Jorge del Castillo consideró, partiendo de lo expresado por Reyna, que García era inocente y calificó de “sacrificio” su muerte frente a una “actitud prepotente y abusiva de algunos magistrados”.



Sin embargo, el fiscal Vela precisó que Barata no ha exculpado al ex presidente, como lo refirió Del Castillo y también el parlamentario Mauricio Mulder en Lima. “Eso no es verdad. Son versiones políticas ajenas a la parte técnica”, sostuvo.



El coordinador del equipo especial Lava Jato sostuvo que el ex ejecutivo de Odebrecht “ha sido bastante riguroso” en sus respuestas y, añadió, que estas permitirán corroborar “plenamente” la tesis que maneja el Ministerio Público sobre los aportes al Partido Aprista en el 2006.



“Categóricamente debemos decir que el señor Barata ha cumplido con responder a todas las preguntas, se está sometiendo a la justicia peruana en todo el sentido de la palabra”, subrayó.



El congresista Mauricio Mulder aseguró que los US$200.000 que, según Barata, el ex ministro Alva Castro recibió, no ingresaron al Partido Aprista.



“Ese dinero no fue contabilizado por el Partido Aprista, porque nunca ingresó a sus arcas”, manifestó Mulder en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento.