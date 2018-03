El congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso) presentó esta mañana en la Mesa de Partes del Parlamento, a través del personal de su despacho, la nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El documento cuenta con 30 firmas, luego de que anoche Fuerza Popular decidiera respaldar esta solicitud.

Entre los firmantes del fujimorismo están Roy Ventura, Nelly Cuadros, Luis López Vilela, Carlos Domínguez y Gladys Andrade.

La moción también es respaldada por las bancadas del Frente Amplio y del Nuevo Perú.

Además, de los parlamentarios no agrupados Yeni Vilcatoma y Julio Rosas.

Villanueva, a pesar de que su agrupación aún no ha decidido si respalda o no el nuevo pedido de destitución en contra de PPK, no solo firmó la moción, sino también se encargó de recolectar las firmas necesarias para presentar formalmente el documento durante los últimos tres días.

El congresista de APP Edwin Donayre- quien no asistió a la sesión del 21 de diciembre, en la que Kuczynski superó el primer pedido de vacancia, tras sufrir un cuadro de deshidratación e hipoglicemia- también puso su rúbrica al documento.

En diálogo con El Comercio, Donayre indicó que aunque “llueva o truene” él asistirá a votar al pleno, si es que se admite, el pedido de destitución en contra del mandatario.

Otro parlamentario que firmó el pedido de vacancia sin que su bancada haya tomado una decisión colegiada fue el aprista Mauricio Mulder.

Inicialmente, la moción de destitución fue presentada con 29 firmas, pero luego el congresista del Frente Amplio Rogerlio Tucto se sumó.

(Foto: El Comercio) (Foto: El Comercio) Archivo El Comercio

Entre los nuevos elementos para solicitar la destitución del presidente Kuczynski, la oposición considera desmentido el argumento de “murallas” entre el economista y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien firmó los contratos entre Westfield Capital y Odebrecht. (Aquí todos los elementos del nuevo pedido de vacancia).

"Venganza y revancha"

Desde el gobierno, la primera ministra, Mercedes Araoz, cuestionó la nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y calificó de incomprensible esta pretensión, que refleja un ánimo de “venganza y revancha” de un sector de la oposición.

Araoz consideró que la destitución de PPK no se puede promover porque lo digan las encuestas, por el indulto humanitario dado al ex mandatario Alberto Fujimori o porque el fujimorismo perdió las elecciones, y pidió, en ese sentido, respetar el mandato constitucional para no desestabilizar el país.

“Es una historia incomprensible que refleja venganzas y revanchas que no permiten darle tranquilidad a la población (…). Si vamos a decidir sobre momentos, fotografías de las encuestas, estaríamos tomando decisiones erradas”, subrayó.