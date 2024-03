La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias para determinar si solicitará a la Corte Suprema de Justicia que declare la ilegalidad del partido del etnocacerista Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

El Ministerio Público precisó que la medida se ampara en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Este señala que la Corte Suprema, solo a pedido de la fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo, puede declarar la ilegalidad de una agrupación política por conducta antidemocrática.

La ley precisa que un partido será declarado ilegal si vulnera sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promueve, justifica o exculpa los atentados contra la vida. También si excluye o persigue a personas por cualquier razón o legitima la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

Además, se declarará la ilegalidad de una organización política si complementa o apoya políticamente la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo o que, con su prédica, contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.

La sanción contempla la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) denunció ante el Ministerio Público que el partido A.N.T.A.U.R.O. vendría realizando, de manera sistemática a nivel nacional, diversas declaraciones que calificarían como “conducta antidemocrática”.

El legislador señaló que la agrupación violó el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas. Este señala que los partidos deben contribuir y asegurar la “vigencia y defensa del sistema democrático”, además de preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos.

El partido A.N.T.A.U.R.O. logró su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre último, con lo que quedó habilitado para participar en futuros procesos electorales.

El ideólogo de la organización, Antauro Humala, purgó prisión por homicidio, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005, donde fueron asesinados cuatro policías.

En enero del 2023, Humala aseguró en un evento público que “lo mejor que ha dado la izquierda ha sido Sendero Luminoso”.

“Hay que ser realistas. Nosotros, los etnocaceristas, somos matemáticos, científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahora, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”, señaló.

Recientemente, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, precisó que “si el comportamiento ulterior a la inscripción [del partido de Antauro Humala] resulta contrario al ideario democrático, no es el JNE el que tiene que revisar”.

“La propia ley lo ha previsto, le ha dado competencia a la Corte Suprema”, dijo en diálogo con el programa “A pensar más de Rosa María Palacios”.

Salas defendió que el JNE aceptara la inscripción del mencionado partido. Argumentó que formalmente la agrupación no le pertenece a Antauro Humala y su ideario no tiene declaraciones antidemocráticas.

En tanto, el abogado José Naupari, especialista en derecho electoral, precisó que la fiscalía de la Nación tendrá que determinar si el partido A.N.T.A.U.R.O. tuvo conductas antidemocráticas luego de alcanzar su inscripción.

“Se podrá cancelar un partido por conductas o actos que ha cometido desde su inscripción, no por las que realizó previamente, cuando no existía. [...] ¿Y cómo definir que es el partido, y no solo una persona, el que tiene conducta antidemocrática? El partido no es de una sola persona, es una organización compuesta por más de 20 mil personas”, dijo en diálogo con El Comercio.