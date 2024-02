El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que al haber revisado el ideario del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), con vínculos a Antauro Humala, no encontró discursos antidemocráticos que hayan impedido su inscripción.

En declaraciones a Canal N, rechazó que se pueda comparar la negativa que impidió la inscripción del partido político de Movadef (brazo político de Sendero Luminoso), con la situación de la agrupación vinculada al excarcelado Antauro Humala.

“Movadef en sus estatutos se adscribió al pensamiento Gonzalo. No pasó la revisión sobre el estatuto que tiene que hacer el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), además de otros incumplimientos formales. Lo contrario es en este caso. Según he podido mirar posteriormente a mi retorno de vacaciones como consecuencia de estas alegaciones, no hay en el ideario de esa organización que se alude declaraciones antidemocráticas”, aseguró.

Salas Arenas reiteró que Antauro Humala no forma parte de algún comité de la agrupación política, ni dirigente, además de recordar que una persona condenada como él estaría impedida de ejercer alguna responsabilidad partidaria o política.

“Quien tiene que portarse antidemocráticamente es la organización. Los militantes son los que tienen que comportarse antidemocráticamente a partir de la inscripción del partido”, destacó.

Salas Arenas sí reconoció que “probablemente sea correcto” que no es coincidencia que las iniciales del partido sean A.N.T.A.U.R.O. o que Humala sea el líder. “Yo no lo pongo en duda ni lo quiero contradecir, pero ese no es el asunto central. El asunto central es quién es competente para anular, para ilegalizar una organización que no tiene un comportamiento democrático”, insistió.

El magistrado advirtió que, de darse ese caso, no le corresponde al JNE actuar porque la ley no lo permite.

“Una vez inscrita esta organización política, si su comportamiento deviniera o deviene en antidemocrático, lo que corresponde, al igual que cualquier otra organización política [...] no es que el JNE reevalúe porque no podemos reevaluar lo que se hizo ni dejar sin efecto, o hacer fiscalización ex post como han planteado porque no está en la ley; sino poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de los dos únicos órganos competentes: la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo”, explicó para luego recordar que el congresista Alejandro Muñante ha oficiado a estos despachos para actuar.

Salas Arenas solicitó al Congreso que, si considera que el JNE debe actuar de otra manera, realice cambios en las leyes para habilitarlos.

“El Congreso tiene que formalizar lo que consideren que falta para que se pueda proceder de un modo diferente, tiene que otorgar líneas autoritativas. Nadie puede castigar, sancionar porque la suspensión, la no inscripción, la separación, la expulsión son sanciones y esas sanciones solo se ponen cuando la ley lo habilita y nosotros no estamos habilitados para hacer eso en la inscripción”, concluyó.