Entre las agrupaciones se encuentran el Partido Popular Cristiano (PPC), que busca su reinscripción; Nuevo Perú, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza; Voces del Pueblo y Unidad y Paz, de los congresistas Guillermo Bermejo y Roberto Chiabra, respectivamente.

La lista la completan Fuerza Moderna, de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli; el Partido Cívico Obras, del exalcalde de Lima Ricardo Belmont; SíCreo, del exconductor de televisión Carlos Espá; País para Todos y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Las nueve agrupaciones buscan sumarse a los 25 partidos que se encuentran habilitados para participar en elecciones.

Expectativa en el PPC

El dirigente del PPC Javier Bedoya Denegri, miembro de la secretaría nacional colegiada de esa agrupación, estimó que lograrían la inscripción a inicios del 2024 si el JNE atiende el proceso con celeridad.

"Con todas las subsanaciones listas, deberíamos estar afiliados a mediados de enero o febrero próximo, dependiendo de la celeridad que le dé el Jurado Nacional a nuestro expediente". Javier Bedoya Denegri, Integrante de la Secretaría nacional colegiada del PPC

Bedoya precisó que el PPC presentó 70 comités a nivel nacional y ninguno contaría con observaciones.

Sobre posibles observaciones al padrón de afiliados, precisó: “Hasta la fecha no hemos sido notificados por el JNE, por lo que no sabemos qué debemos subsanar o no. Pero estamos listos para subsanar firmas y presentar más si es necesario”.

La excandidata presidencial Lourdes Flores Nano se encarga de seguir el proceso de inscripción del PPC, donde ocupa el cargo de personera legal.

En las elecciones presidenciales del 2021, el PPC no alcanzó ni el 2% de los votos con Alberto Beingolea como candidato. Aquella vez perdió la inscripción al no pasar la valla electoral, que es del 5% de los votos válidos.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS DEL PPC:

DIRECTIVO CARGO Carlos Neuhaus Tudela Presidente César Alayo Ramos Apoderado Lourdes Flores Nano Representante legal y personera titular Javier Bedoya Denegri, Claudia Chirinos Neyra y Matilde Lozada Deglane Secretaría Nacional Colegiada Ernesto Álvarez Miranda Presidente del Consejo Consultivo Nacional

Liderazgo "innegable" en Nuevo Perú

En tanto, Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, insiste en convertirse en partido desde que se creó en el 2017. Recientemente se refundó con el nombre Nuevo Perú para el Buen Vivir.

La apoderada de la agrupación es la exministra de la Mujer Aida García Naranjo. No cuentan con presidente.

García Naranjo dijo a El Comercio que Mendoza no ocupa ningún cargo directivo, “pero sigue siendo una lideresa” de la organización.

La exministra añadió que han presentado 94 comités provinciales. En el 2021,se les denegó la solicitud de inscripción por no cumplir con el número mínimo de 65 comités que exige la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

"Los requisitos [para la inscripción] son bastante exigentes. Desde mi punto de vista solo son barreras de acceso para no renovar el sistema de partidos, pero han sido superados por Nuevo Perú largamente". Aida García Naranjo, apoderada de Nuevo Perú

En las elecciones generales pasadas, Nuevo Perú participó en alianza con Juntos por el Perú. En la segunda vuelta presidencial apoyó la candidatura de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del 2022 y por presunta organización criminal y corrupción.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS DE NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR:

DIRECTIVO CARGO Aida García Naranjo Morales Apoderada Enver León Gonzales Secretario General Nacional, representante legal y personero legal titular María Herrera Bejarano Secretaria de Economía Jaime Gonza Rivera Secretaria de Formación Nacional Evelyn Capchi Sotelo Secretaria de Organización Nacional

Bermejo y sus aliados

Voces del Pueblo continúa en carrera para lograr su inscripción como partido mientras su fundador, Guillermo Bermejo, enfrenta una investigación fiscal por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Operadores de la Reconstrucción.

La agrupación política tiene como presidente al asesor principal de Bermejo en el Congreso, el abogado Ronald Atencio.

Además, el secretario nacional de finanzas y tesorero titular es Luis Barranzuela, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Pedro Castillo.

Barranzuela es socio fundador del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León, que ha patrocinado a Bermejo.

En noviembre del 2021 se vio obligado a renunciar al cargo de ministro del Interior luego de revelarse que organizó una reunión en su casa, cuando ese tipo de eventos estaban prohibidos para frenar la propagación del Covid - 19.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES DIRECTIVOS DE VOCES DEL PUEBLO:

DIRECTIVO CARGO Ronald Atencio Sotomayor Presidente Jaime Laos Goycochea Apoderado Junior Velazco Palomino Personero titular Miguel Rodríguez Macedo Secretaria Nacional, Programa y Planes de Gobierno Luis Barranzuela Vite Secretaria Nacional de Finanzas, tesorero titular nacional

Pero Barranzuela no es el único ministro del gobierno de Castillo con presencia en agrupaciones que buscan convertirse en partidos. También figura Daniel Barragán Coloma como apoderado del Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont.

Barragán fue ministro de Defensa entre septiembre y diciembre del 2022. Renunció al cargo cuatro días antes del golpe de Estado que dio Castillo.

ESTAS SON LAS NUEVE AGRUPACIONES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

ORGANIZACIÓN POLÍTICA PRESIDENTE APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL Partido Popular Cristiano Carlos Neuhaus Lourdes Flores Nano Nuevo Perú No cuenta con presidente Aida García Naranjo Voces del Pueblo Ronald Atencio Sotomayor Jaime Laos Goycochea Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Cassinelli Daniel Barragán Coloma Fuerza Moderna Fiorella Molinelli Aristondo Lili Correa Arellano Unidad y Paz Roberto Chiabra León José Farro Portero SíCreo Carlos Espá Carlos Espá Partido de los Trabajadores y Emprendedores Napoleón Becerra García José Boza Pulido País para Todos Delsy Romero Álvarez (Fundadora) Aún no cuenta con directivos

Fragmentación política

La proliferación de partidos políticos - 25 inscritos y nueve en proceso de inscripción - provocará que la política peruana continúe marcada por la fragmentación, señaló la politóloga Katherine Zegarra.

"Generará problemas para la gobernabilidad. El hecho de que se elijan a tantos partidos provoca dificultades para encontrar consensos y también para identificar el comportamiento de cada uno de los políticos". Katherine Zegarra, politóloga

Zegarra añadió que será complicado para la ciudadanía conocer las propuestas y planes de gobierno de cada partido, y probablemente las diferencias entre uno y otro será muy pequeña. Ello provocará la dispersión del voto.

Además, con la presencia de tantos partidos, estos buscarán diferenciarse por temáticas para encontrar un nicho dentro del electorado, como la temática de la seguridad ciudadana, apuntó la politóloga. Ello provocará que se vuelvan monotemáticos, a pesar de que dentro del gobierno hay una serie de problemas que deberán enfrentar si son elegidos.