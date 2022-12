El Poder Judicial admitió a trámite el recurso presentado por el abogado Raúl Noblecilla a favor de Pedro Castillo, en el que solicita que el expresidente procesado por el golpe de Estado sea liberado y que se anule su vacancia aprobada por el Congreso.

El documento fue admitido a trámite por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima y demanda al Congreso de la República por supuestamente haber vulnerado el derecho constitucional a la libertad personal, entre otros, del exjefe de Estado.

Esto, porque señalan que se vulneró el debido proceso, tanto durante su proceso de vacancia como de detención preliminar y levantamiento del fuero para que se le abra investigación preparatoria.

El hábeas corpus pide al Poder Judicial que se ordene la libertad de Castillo Terrones por haber sido detenido ilegal e inconstitucionalmente a consecuencia de una “Ilegal vacancia”.

También plantea que se declare la nulidad de la vacancia del 7 de diciembre y el proceso del levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político que el Congreso aprobó a pedido de la fiscal de la Nación.

El texto asegura que si la vacancia no se hubiera producido, no se hubiera podido detener a Pedro Castillo debido a su prerrogativa de antejuicio y porque el delito de rebelión no está en el artículo 117 de la Constitución.

“Fue la ilegal declaratoria de vacancia la que desencadenó la consecuente ilegal detención del presidente José Pedro Castillo Terrones”, aseguran.